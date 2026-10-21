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« La fusion entre SpaceX et Tesla serait une bonne idée, je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'avantages à regrouper ces deux entreprises », déclare Elon Musk

Le , par Eliora
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L'empire commercial d'Elon Musk pourrait être sur le point de connaître une consolidation majeure, SpaceX et Tesla ayant mis en place des comités spéciaux chargés d'étudier une éventuelle fusion. Musk a confirmé l'existence de ces discussions, indiquant qu'il voyait d'un bon il le regroupement des deux entreprises. « Je pense que ce serait une bonne idée, mais la décision revient en réalité aux comités spéciaux des deux sociétés », a-t-il déclaré. Les discussions sur la fusion ont eu lieu alors que SpaceX annonçait son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse, parallèlement à une forte hausse de son chiffre d'affaires lié à l'IA. Le chiffre d'affaires a augmenté de 161 % en glissement annuel pour atteindre 14,58 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Elon Reeve Musk est un industriel et ancien responsable politique qui occupe les fonctions de directeur général (PDG) et de principal actionnaire de Tesla et de SpaceX. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025 et est devenu le seul « trillionnaire » (en dollars américains) en juin 2026 ; en octobre 2026, Forbes estimait sa fortune à 1 100 milliards de dollars. Il a obtenu des licences en 1997 à luniversité de Pennsylvanie avant de sinstaller en Californie pour se lancer dans des projets entrepreneuriaux. En 1995, Musk a cofondé Zip2, une société de logiciels web. Après sa vente en 1999, il a cofondé X.com, un système de paiement en ligne qui a fusionné avec Confinity en mars 2000 pour former PayPal. Musk a également acquis la nationalité américaine en 2002.

L'empire commercial d'Elon Musk pourrait être sur le point de connaître une consolidation majeure, SpaceX et Tesla ayant mis en place des comités spéciaux chargés d'étudier une éventuelle fusion. Musk a confirmé récemment l'existence de ces discussions, indiquant qu'il voyait d'un bon il le regroupement des deux entreprises, même si tout accord dépendrait des délibérations des comités et de l'approbation des actionnaires.

« Je pense que ce serait une bonne idée, mais la décision revient en réalité aux comités spéciaux des deux sociétés », a déclaré Musk, confirmant pour la première fois officiellement que les entreprises étaient en pourparlers. « Étant donné que je suis en situation de conflit dintérêts, je ne peux pas participer aux discussions des comités spéciaux », a-t-il expliqué aux investisseurs lors dune conférence téléphonique. Les actionnaires devront en fin de compte approuver tout accord, a-t-il ajouté.

Laction SpaceX a progressé de 4,9 % en séance prolongée à la suite de ces déclarations. Les spéculations concernant un éventuel accord se sont intensifiées ces dernières semaines, Barclays ayant laissé entendre la semaine dernière quune annonce pourrait intervenir avant lassemblée générale annuelle de Tesla en décembre. Musk avait déjà évoqué cette idée, soulignant les recoupements croissants entre les activités des deux entreprises.


SpaceX réalise son premier bénéfice en tant quentreprise cotée en bourse, porté par la forte progression de son chiffre daffaires lié à lIA

Les discussions sur la fusion ont eu lieu alors que SpaceX annonçait son premier bénéfice en tant que société cotée en bourse, parallèlement à une forte hausse de son chiffre d'affaires lié à l'IA. Le chiffre daffaires a augmenté de 161 % en glissement annuel pour atteindre 14,58 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre. Le chiffre daffaires lié à lIA a été multiplié par près de dix pour atteindre 7,56 milliards de dollars, principalement grâce à la location de capacité de calcul dans des centres de données à des développeurs tels quAnthropic, Alphabet (la société mère de Google) et Reflection AI, plutôt quaux ventes de ses propres modèles dIA.

« Nous sommes à un tournant décisif pour SpaceX, tant au niveau des lancements que de la connectivité et de la superintelligence », a déclaré Musk lors de la conférence téléphonique. Il a conclu la partie préparée de son intervention par une remarque qui semblait ne pas figurer dans le script. « En résumé, cela implique que le chiffre daffaires annuel récurrent de SpaceX dici la fin de 2027 se situera entre 500 milliards et 1 000 milliards de dollars. »

Bret Johnsen, directeur financier de SpaceX, a réaffirmé que la société tablait sur un chiffre daffaires annuel récurrent denviron 100 milliards de dollars dici fin 2026. La société prévoit de consacrer entre 35 et 40 milliards de dollars à ses dépenses dinvestissement au quatrième trimestre. LIA a représenté 16,4 milliards de dollars sur les 19,6 milliards de dollars de dépenses dinvestissement au troisième trimestre, les investissements dans linfrastructure informatique ayant presque triplé.

SpaceX a annoncé un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars, contre une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. Ce résultat a également dépassé les prévisions moyennes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,57 milliard de dollars. Sur une base ajustée par action, la société a enregistré un bénéfice de 45 centimes, supérieur à l'estimation moyenne de 13 centimes. « SpaceX a livré le trimestre que les optimistes attendaient, du moins en termes de chiffre daffaires », a déclaré Will Rhind, PDG de la société de gestion dactifs GraniteShares. « Tout tourne désormais autour de lIA. Les contrats de calcul signés plus tôt cette année se traduisent par des revenus plus rapidement que beaucoup ne le pensaient. »

Lexpansion de Starlink et le programme Starship demeurent essentiels aux perspectives à long terme

L'activité en pleine expansion de SpaceX dans le domaine de l'IA comprend Grok, la plateforme de réseaux sociaux X et ses activités de centres de données en pleine croissance. Cependant, la division IA a enregistré d'importantes pertes d'exploitation, et l'entreprise a averti que des investissements soutenus seraient nécessaires avant qu'elle ne puisse générer des bénéfices réguliers.

« Les revenus issus de lIA constituant désormais le principal secteur dactivité de lentreprise, son activité hyperscale lui apporte rapidement une solidité opérationnelle et un effet de levier qui se répercuteront sur les avancées de ses activités satellitaires et de lancement », a déclaré Daniel Newman, PDG du groupe de recherche technologique Futurum Group. « De plus en plus, la solidité et la diversification de SpaceX donnent limpression quune fusion avec Tesla est imminente. »

Starlink, lactivité dInternet par satellite de SpaceX, a également poursuivi son expansion. Elle comptait 13,6 millions dabonnés au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 12,19 millions. Toutefois, le chiffre daffaires mensuel moyen par abonné est passé de 99 dollars en 2023 à 69 dollars au cours du dernier trimestre, lentreprise sétant implantée sur davantage de marchés avec des forfaits moins chers. SpaceX a averti que son entrée sur des marchés où le pouvoir dachat est plus faible pourrait faire baisser encore davantage le chiffre daffaires moyen par utilisateur.

Les projets à long terme de lentreprise reposent également sur Starship, son système de fusée réutilisable de nouvelle génération, qui nest pas encore entré en service commercial. Cette fusée devrait permettre de déployer des satellites Starlink plus avancés et de soutenir les projets dinfrastructure informatique basée sur lIA en orbite. SpaceX a déployé avec succès plusieurs satellites Starlink le mois dernier lors du premier vol dessai orbital de Starship, bien que ce vol se soit terminé quelques heures plus tôt que prévu en raison dun problème de moteur.

Alors que les lancements de fusées Falcon se poursuivent dans le cadre de missions commerciales et gouvernementales, le développement de Starship continue dentraîner des coûts importants et de susciter de nombreuses incertitudes. SpaceX privilégie également de plus en plus le lancement de satellites pour son propre réseau plutôt que le transport de charges utiles de tiers. La combinaison dune activité en pleine croissance dans le domaine de lIA, dune connectivité par satellite en expansion et dun développement ambitieux de fusées a modifié le profil financier de lentreprise, faisant de la fusion potentielle avec Tesla un événement majeur pour les deux sociétés.

En février 2026, le PDG de Tesla, Elon Musk, devenait la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards de dollars de fortune après la fusion historique de sa société spatiale SpaceX et de sa société d'IA xAI. Selon Forbes, l'opération valorisait l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, augmentant ainsi la fortune personnelle de Musk de 84 milliards de dollars pour atteindre le montant astronomique de 852 milliards de dollars.

Source : Elon Musk

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