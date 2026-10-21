Au début du mois de septembre 2026, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrivait dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».
Puis fin septembre, OpenAI a lancé « Dots », des agents IA personnels qui continuent à effectuer vos tâches en arrière-plan même après la fermeture de la fenêtre de discussion. Annoncés lors du DevDay à San Francisco, ils fonctionnent sur GPT-6 Astra et font leur apparition quelques semaines seulement après que « Muse » de Meta se soit hissé en tête des classements de téléchargement d'applications. Chaque Dot dispose de son propre ordinateur dans le cloud et de son propre navigateur, et peut se connecter à plus de 4 000 applications. Le déploiement commence pour les utilisateurs de ChatGPT Pro, Business Premium et Enterprise sur les marchés éligibles.
Ainsi, les principaux développeurs dintelligence artificielle (IA), notamment OpenAI, Meta, Google et xAI, ont déployé des agents web autonomes pour effectuer des tâches en ligne telles que les réservations et les achats. Cependant, selon un rapport de The Verge détaillant des restrictions croissantes, les plateformes commerciales des secteurs de la vente au détail, du voyage et de la banque semploient activement à exclure ces outils. Des systèmes tels que Muse de Meta, Dots dOpenAI, Grok de xAI et Instinct se heurtent désormais à des obstacles techniques, à des barrières daccès liées aux licences et à des interdictions explicites de comptes.
Ce rapport détaille les barrières techniques, les batailles autour des licences et les conflits juridiques qui opposent les développeurs dintelligence artificielle aux opérateurs de plateformes Internet. Il examine comment les défenses anti-bots, les incitations publicitaires et les politiques de sécurité dentreprise restreignent laction des agents autonomes sur le Web. Cette analyse fournit aux ingénieurs logiciels, aux chefs de produit et aux consommateurs numériques des faits opérationnels vérifiés.
websites are closing the door on AI agents.— Robert Sasu | dev/acc (@SasuRobert) October 19, 2026
what is happening, per The Verge this week:
Yelp only lets in agents that pay for its data licensing.
Delta blocks agents from booking tickets.
JPMorgan and Charles Schwab block agents from accounts, for security reasons.
Amazon keeps fighting agent shopping, from Perplexity to Meta's Muse.
and many agents simply trip the normal anti-bot systems built for scrapers and scammers.
at the same time, Shopify opened its storefronts to agents, and Meta partnered directly with retailers like Walmart and Best Buy.
so the web is splitting: sites that publish a door for agents, and sites that don't.
four rules worth keeping if you build agents:
1. if your agent works by pretending to be a human in a browser, you are building on someone else's patience. one anti-bot update and the feature is gone.
2. build on the doors that exist. official APIs, MCP servers, partner programs. less coverage today, much more reliable.
3. say who you are. an agent that identifies itself can get an agreement. an agent that hides gets a captcha.
4. when a site says no, respect it. working around the block is how you lose the next partner too.
one place where open chains have it easier: a smart contract endpoint has no captcha. the rules are in the code, the same for a human and for an agent.
for everything else, the agents that last will be the ones that got invited.
Les sites Web ferment leurs portes aux agents IA malgré les obstacles techniques
Dans de nombreux secteurs, les principaux services en ligne ont mis en place des restrictions explicites pour empêcher les agents autonomes deffectuer des tâches pour le compte des utilisateurs. Yelp a confirmé quil nautorisait désormais que les agents automatisés participant à son programme payant de licence de données, excluant ainsi les outils non rémunérés de son annuaire. Dans le secteur du voyage, Delta Air Lines empêche activement les logiciels autonomes de réserver des billets pour les passagers, tandis quAmtrak et Cars.com sont inaccessibles aux outils dagents. JPMorgan Chase et Charles Schwab ont confirmé quils bloquaient laccès des agents autonomes aux comptes clients afin de protéger les données.
Les plateformes de vente au détail se sont également opposées aux outils dachat automatisés. Amazon a informé Meta que laccès continu à son site par son assistant Muse enfreignait les règles de la plateforme, ce qui correspond aux problèmes daccès signalés par les utilisateurs de Grok (xAI), de lagent IA dInstinct et de Dots (OpenAI). Cette confrontation fait suite à la bataille juridique dAmazon contre Perplexity, dont la fonctionnalité dachat automatisée avait été bloquée par le détaillant lannée dernière après des demandes répétées. La vague croissante de restrictions dans les secteurs du voyage, de la finance et du commerce en ligne témoigne dun rejet généralisé, au sein de lindustrie, des agents web automatisés non coordonnés.
Les obstacles techniques auxquels se heurtent les logiciels autonomes découlent à la fois des politiques spécifiques aux agents et des infrastructures anti-bots existantes déployées sur le web. Le fournisseur dinfrastructures web Cloudflare a déployé en 2025 un blocage en un clic pour les robots dexploration IA automatisés, puis a étendu ses défenses pour empêcher les robots dexploration de « scraper » simultanément les sites web à des fins dindexation de recherche et dentraînement de modèles. Les services Web sappuient sur ces filtres réseau pour protéger leur infrastructure contre les volumes élevés de requêtes et empêcher les scripts automatisés de perturber les stocks de billets de concert, de places davion ou de biens de consommation rares, en coupant les connexions avant même que les transactions ne commencent.
Même lorsque les plateformes entretiennent des partenariats officiels avec des agents, les outils automatisés déclenchent fréquemment les heuristiques anti-abus standard. Des utilisateurs exécutant Muse de Meta ont signalé des blocages de compte par Google pour activité suspecte, tandis que des acheteurs ont rencontré des échecs de paiement sur Walmart malgré un partenariat officiel entre Meta et la chaîne de distribution.
Chris Canal, PDG dEquiStamp, organisme dévaluation de la sécurité de lIA, a souligné que les sites web disposent de mesures de protection pour bloquer les programmes de piratage malveillants et les scripts frauduleux. Comme les agents autonomes naviguent sur les interfaces de manière programmatique et génèrent une activité de session rapide, les mécanismes anti-bots signalent leurs schémas de réseau comme des abus automatisés.
Le blocage des agents IA intervient dans un contexte délicat
Les tensions autour des agents autonomes révèlent un conflit économique entre lutilité de lautomatisation et les modèles économiques publicitaires des plateformes. Amazon a affirmé dans ses documents juridiques que les agents dachat tiers devaient respecter le consentement des vendeurs, tandis que Perplexity a fait valoir que le détaillant sopposait aux achats automatisés car ces agents suppriment lexposition humaine aux publicités sponsorisées. Perplexity a présenté son outil comme un assistant agissant pour le compte des consommateurs, arguant que les utilisateurs conservaient le droit de déléguer cette tâche. Un juge avait initialement ordonné à Perplexity de cesser ses achats sur Amazon, mais une cour dappel a infirmé cette décision en août, ce qui a poussé Amazon à déposer une plainte modifiée.
Ces restrictions imposées par les plateformes menacent directement la proposition de valeur commerciale présentée par les laboratoires dintelligence artificielle. Les développeurs ont promis que les assistants logiciels personnels se chargeraient des tâches numériques fastidieuses et sintégreraient aux routines numériques quotidiennes, mais les blocages généralisés limitent fortement leurs capacités dans le monde réel.
Chris Canal, directeur général dEquiStamp, a déclaré que si les plateformes empêchent activement la navigation automatisée, la valeur perçue de grands développeurs comme Anthropic et OpenAI diminue, car les agents peuvent accomplir moins de tâches. En réponse au blocage par Amazon de Grok, lassistant dxAI, Elon Musk, propriétaire dxAI, a laissé entendre quil pourrait créer un concurrent à Amazon.
Les internautes lambda et les entreprises supportent les coûts opérationnels immédiats de cette impasse numérique grandissante. Alors que les plateformes web érigent des barrières défensives pour tenir les assistants automatisés à lécart, les visiteurs humains sont confrontés à des systèmes de vérification de plus en plus intrusifs. Chris Canal a averti que les mesures de sécurité rendraient la navigation standard plus pénible pour le grand public, prédisant que les sites de supermarchés ordinaires exigeraient bientôt des utilisateurs quils résolvent des énigmes de vérification complexes pour prouver leur humanité sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Au lieu de bénéficier dune assistance fluide, les utilisateurs sont confrontés à des suspensions de compte et à des frictions de vérification croissantes lors de leurs tâches en ligne courantes.
L'avenir des agents IA autonome sur le web reste flou
Le secteur commercial sest divisé en deux camps opposés concernant laccès des agents autonomes. Alors quAmazon, Delta Air Lines et Yelp érigent des barrières défensives, dautres détaillants ont opté pour des alliances commerciales. Meta a annoncé que refuser un agent personnel automatisé revenait à repousser le client payant qui se cache derrière lui, et a ainsi établi des partenariats avec Walmart, Gap, Sephora et Best Buy pour permettre à Muse de mener à bien...