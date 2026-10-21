websites are closing the door on AI agents.



what is happening, per The Verge this week:

Yelp only lets in agents that pay for its data licensing.

Delta blocks agents from booking tickets.

JPMorgan and Charles Schwab block agents from accounts, for security reasons.

Amazon keeps fighting agent shopping, from Perplexity to Meta's Muse.

and many agents simply trip the normal anti-bot systems built for scrapers and scammers.



at the same time, Shopify opened its storefronts to agents, and Meta partnered directly with retailers like Walmart and Best Buy.



so the web is splitting: sites that publish a door for agents, and sites that don't.



four rules worth keeping if you build agents:



1. if your agent works by pretending to be a human in a browser, you are building on someone else's patience. one anti-bot update and the feature is gone.

2. build on the doors that exist. official APIs, MCP servers, partner programs. less coverage today, much more reliable.

3. say who you are. an agent that identifies itself can get an agreement. an agent that hides gets a captcha.

4. when a site says no, respect it. working around the block is how you lose the next partner too.



one place where open chains have it easier: a smart contract endpoint has no captcha. the rules are in the code, the same for a human and for an agent.



for everything else, the agents that last will be the ones that got invited.