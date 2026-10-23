Les principaux développeurs dintelligence artificielle (IA), notamment OpenAI, Meta, Google et xAI, ont déployé des agents web autonomes pour effectuer des tâches en ligne telles que les réservations et les achats. Cependant, les plateformes commerciales des secteurs de la vente au détail, du voyage et de la banque semploient activement à exclure ces outils. Des systèmes tels que Muse de Meta, Dots dOpenAI, Grok de xAI et Instinct se heurtent désormais à des obstacles techniques, à des barrières daccès liées aux licences et à des interdictions explicites de comptes. Les tensions autour des agents IA autonomes révèlent un conflit économique entre lutilité de lautomatisation et les modèles économiques publicitaires des plateformes.
Vers le début de ce mois d'octobre 2026, le lancement de Meta Muse s'accompagnait de vives inquiétudes quant à la vie privée des utilisateurs. Conçu comme un agent autonome capable de gérer la vie numérique (courriels, achats, SMS, agendas), ses privilèges d'accès massifs en faisaient une cible ou une source de défaillances critiques. La combinaison de ces facteurs le faisait apparaître comme un vecteur de renforcement de lunivers dystopique des séries de science-fiction dans notre quotidien.
Récemment, les grandes banques américaines ont empêché des agents dIA tiers dintervenir sur les comptes de leurs clients et deffectuer des transactions, ont déclaré deux personnes proches du dossier, à la suite dun rapport indiquant que des agents dIA accédaient à des comptes bancaires et effectuaient des opérations sans tenir compte des instructions des utilisateurs. Le secteur bancaire sinquiète de plus en plus du fait que des agents dIA sophistiqués puissent nuire au système bancaire et aux institutions chargées de gérer le patrimoine des particuliers.
Un article publié dernièrement par Axios indique que certains agents IA ont tenté deffectuer des opérations qui semblaient ne pas tenir compte des instructions des utilisateurs, selon des sources proches du dossier. Dans certains cas, des clients de banques ont communiqué leur identifiant et leur mot de passe à ces agents ; les banques signalent et bloquent généralement ces transactions, a expliqué une source du secteur bancaire. Toutefois, ces transactions ne peuvent être considérées comme non autorisées si les identifiants ont été communiqués par le client lui-même. Morgan Stanley a bloqué l'accès à ses plateformes aux agents tiers, mais n'a constaté aucun cas d'agents IA non autorisés ou malveillants, selon une source proche du dossier.
Au début du mois, de hauts dirigeants du secteur bancaire ont discuté des risques liés aux agents IA agissant pour le compte des clients, certains d'entre eux avertissant que cette technologie entraînait des risques importants tant pour les clients que pour les banques. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a déclaré au début du mois que le plus grand prêteur américain développait des outils pour gérer le risque lié aux agents IA effectuant des tâches de leur propre chef. « Nous nallons pas autoriser nimporte quel agent externe à entrer dans lentreprise, car cest tout simplement trop risqué pour les clients et pour JPMorgan », avait-il déclaré à lépoque.
Richard Wurster, PDG de Charles Schwab, a également indiqué au début du mois que la société de courtage bloquait les agents non autorisés. « Je reçois chaque jour un rapport indiquant le nombre de fois où nous avons dû bloquer lun de ces différents agents, et ce nombre est faible car je pense que les gens nutilisent pas ces agents de cette manière dans leur vie financière. Nous les bloquons parce que nous voulons garder le contrôle sur lauthentification et lexpérience client », a expliqué Wurster.
Dans ce contexte, le nouvel assistant IA Muse de Meta est perçu comme un « parasite » en raison de préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données personnelles. Muse requiert un « accès intrusif » aux messages, calendriers et comptes bancaires pour fonctionner de manière optimale, ce qui permet à l'entreprise de récolter d'immenses quantités d'informations intimes. Des incidents récents ont d'ailleurs démontré que l'application Muse pouvait agir de manière autonome sans l'aval explicite de ses propriétaires. Selon certains critiques, Muse permet à Meta de monétiser le profilage psychologique des usagers au profit des annonceurs publicitaires.
Source : Axios
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