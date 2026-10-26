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L'IA générative réduit de moitié le temps de codage open source, mais 25 % des « pull requests » reçues sont considérées comme des AI Slop
Selon une nouvelle enquête de la Fondation Linux

Le , par Alex
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Une nouvelle enquête de la Fondation Linux montre que lIA générative réduit de moitié le temps de codage open source. Cette étude a mis en évidence des gains de productivité significatifs, parallèlement à une pression croissante sur les responsables de maintenance. Une majorité (59 %) des responsables de projets font état dune augmentation des contributions aux logiciels libres, mais on estime que 25 % des pull requests (PR) reçues sont de mauvaise qualité, qualifiées de « AI slop ». Tant pour les contributeurs que pour les responsables de projets, la GenAI permet daugmenter la productivité jusquà 50 % pour tous les types de tâches de développement OSS. Ces résultats soulignent la nécessité dune gouvernance plus stricte de lIA, notamment par le biais de politiques de contribution claires, dune attribution et dune vérification standardisées, ainsi que dun investissement continu dans le mentorat humain.

La Linux Foundation (Fondation Linux) est une organisation à but non lucratif créée en 2007 pour soutenir le développement de Linux et des logiciels open source. La fondation fournit aux projets quelle héberge des structures de gouvernance ainsi que des services juridiques et opérationnels partagés. Initialement axée principalement sur Linux, la fondation s'est développée pour devenir une organisation faîtière regroupant des projets et des fondations open source dans des domaines tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle, la sécurité logicielle, les réseaux et les systèmes embarqués. Son écosystème comprend la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), qui héberge Kubernetes ; la PyTorch Foundation ; et l'Open Source Security Foundation (OpenSSF).

Récemment, la Fondation Linux, organisation à but non lucratif favorisant linnovation de masse grâce à lopen source, a annoncé la publication dun nouveau rapport de recherche intitulé « Navigating Open Source Software Development in the Generative AI Era: Challenges and Opportunities for Project Communities » (Naviguer dans le développement de logiciels open source à lère de lIA générative : défis et opportunités pour les communautés de projets), qui explore la manière dont lIA générative remodèle le développement des logiciels libres. Cette étude est publiée par LF Research avec le parrainage de Red Hat et le soutien supplémentaire de Futurewei, OpenSSF et LF AI & Data.

Alors que lIA générative sintègre de plus en plus dans le cycle de vie du développement logiciel, les conclusions révèlent une situation complexe. Si les outils dIA peuvent accélérer le développement et réduire les obstacles à la contribution, létude a révélé que laugmentation des contributions a des répercussions importantes sur les responsables de projets. Alors que 59 % des responsables font état dun volume croissant de contributions depuis lessor de lIA générative  ce chiffre atteignant 69 % pour les grands projets , on estime que 25 % des pull requests (PR) reçues sont de mauvaise qualité, un phénomène également appelé « AI slop », et ce pourcentage grimpe à 31 % pour les grands projets.

« Les projets open source doivent sadapter à une base croissante de contributeurs générés par lIA, et non se contenter dy réagir », a déclaré Hilary Carter, vice-présidente senior chargée de la recherche à la Linux Foundation. « Cela implique de définir des attentes claires vis-à-vis de lIA générative, de confier aux contributeurs la responsabilité des tests et de la divulgation, et de fournir aux responsables de maintenance de meilleurs outils pour gérer les pull requests reçues. Si nous maîtrisons ces principes fondamentaux, lIA peut élargir la participation sans surcharger les responsables de maintenance ni augmenter leurs coûts. »


Parmi les autres conclusions importantes de létude :

- LIA générative réduit les obstacles à la participation à lopen source, mais accroît les frictions : 71 % des responsables de maintenance saccordent à dire que lIA générative réduit les barrières à lentrée dans lOSS, mais 53 % dentre eux ne pensent pas quelle ait renforcé la confiance au sein de la communauté.

- Les gains de productivité sont substantiels mais varient selon la complexité des tâches : lIA générique accélère le développement des logiciels libres bien au-delà de la simple écriture plus rapide de code. Les personnes interrogées estiment que les réductions de temps moyennes concernent lensemble des six activités de développement de logiciels libres mesurées, y compris les discussions sur les propositions (19 %) et la rédaction de code (52 %). Pour les tâches hautement complexes, cependant, 21 % des personnes interrogées indiquent passer plus de temps lorsquelles utilisent lIA générique.

- Les développeurs réinvestissent le temps quils gagnent dans lopen source : 66 % déclarent utiliser les gains de productivité pour réduire la dette technique, 63 % pour développer de nouvelles fonctionnalités et 58 % pour se former et améliorer leurs compétences.

- La gouvernance na pas suivi le rythme de ladoption : seuls 35 % des projets disposent dune politique officielle autorisant lutilisation de lIA générative, tandis que 32 % nont ni politique ni projet den mettre une en place. Parmi les contributeurs, 61 % procèdent à des revues détaillées et à des tests fonctionnels complets du code généré par lIA avant sa soumission, mais la divulgation de lassistance par lIA reste inégale.

- Il reste important de continuer à investir dans le mentorat humain : 46 % des responsables de maintenance affirment que lIA générative accroît le besoin de mentorat pour les nouveaux contributeurs, contre 32 % qui estiment quelle le réduit.

Afin de tirer le meilleur parti de lIA générative dans le développement des logiciels libres, létude suggère que les projets établissent des politiques écrites claires concernant les contributions assistées par lIA, renforcent les exigences en matière de transparence et de divulgation, exigent des contributeurs quils testent et documentent les modifications assistées par lIA avant leur soumission, et normalisent les pratiques dattribution. Létude recommande en outre que les communautés considèrent la gouvernance, la vérification et la confiance comme des éléments fondamentaux de linfrastructure du développement assisté par lIA.

Voici quelques commentaires concernant l'étude :

« Limpact de lIA générative sur lopen source doit être mesuré à laune de la qualité des contributions et de la santé des communautés qui les sous-tendent, parallèlement aux gains de productivité », a déclaré Mark Collier, directeur général de la division IA et Infrastructure à la Linux Foundation. « Cette étude montre pourquoi linvestissement dans les outils dIA doit aller de pair avec linvestissement dans les responsables de maintenance, le mentorat et la confiance. Grâce à LF AI & Data, nous rassemblons les communautés pour faire progresser lIA open source et aider à traduire ces avancées en progrès durables pour lécosystème open source. »

« LIA générative modifie fondamentalement la manière dont les personnes participent à lopen source, en réduisant les obstacles à la contribution tout en créant de nouveaux défis pour les responsables de maintenance et les communautés de projets. La solution ne consiste pas à freiner linnovation, mais à mettre en place des mécanismes de gouvernance, de transparence et de confiance qui permettent aux contributions assistées par lIA de renforcer lécosystème open source, sans pour autant le submerger. » a déclaré Anni Lai, responsable du développement de lécosystème open source, Futurewei.

« LIA peut écrire du code plus rapidement, mais les contributeurs doivent toujours comprendre et tester ce quils soumettent. Cette étude montre pourquoi des politiques de contribution claires et une révision minutieuse sont essentielles à mesure que ladoption de lIA se généralise. Assurer la sécurité de lopen source est une responsabilité partagée, et les responsables de projets ne devraient pas avoir à lassumer seuls. » a déclaré Adrianne Marcum, chef de cabinet, OpenSSF.

« LIA générative offre un potentiel intéressant pour rendre les contributions logicielles bien plus accessibles, mais une véritable productivité na guère de sens si nous faisons des compromis sur la qualité ou la confiance de la communauté. À mesure que le volume des contributions reçues augmente, les responsables de projets ont besoin de pratiques transparentes, dune traçabilité fiable des modèles et dune gouvernance cohérente pour gérer efficacement cette évolution. Assurer la pérennité de lécosystème implique de soutenir nos contributeurs grâce à des normes communes, une vérification fiable et un accompagnement solide, garantissant ainsi que lopen source continue de prospérer grâce à la collaboration humaine. » a déclaré Brian Proffitt, architecte principal senior de la communauté  Perspectives stratégiques, Bureau du programme dIA open source, Red Hat.

À propos de Linux Foundation Research

Fondée en 2021, Linux Foundation Research explore lampleur croissante de la collaboration open source, en fournissant des analyses sur les tendances technologiques émergentes, les meilleures pratiques et limpact mondial des projets open source. En sappuyant sur des bases de données et des réseaux de projets, et en sengageant à respecter les meilleures pratiques en matière de méthodologies quantitatives et qualitatives, Linux Foundation Research crée la bibliothèque de référence en matière danalyses open source, au bénéfice des organisations du monde entier.

Source : Rapport de la Fondation Linux

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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/10/2026 à 18:05
L'IA générative réduit de moitié le temps de codage open source, mais que 25 % des « pull requests » reçues sont considérées comme des AI Slop, selon une nouvelle enquête de la Fondation Linux
Ah bon? Et pourtant, "Dieu le Père" nommé Linus Torvalds a affirmé que l'AI était "super génial" pour l'évolution de Linux et mieux encore l'IA est tellement "Super génial" qu'il a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de mentionner si le code avait pour origine l'IA ou non!!!

Est-ce que le bon Linus privilégierait ses vacances à la mer à la place de la qualité de Linux?

Nul ne peut le lui reprocher.

Par contre dans ce cas, il faudrait peut-être qu'il envisage de passer la main à quelqu'un d'autre... De toute manière, la biologie finira par l'obliger à le faire... Nul n'est éternel sur cette bonne vieille terre

S'il s'agit de "saloper" le travail accompli ces dernières décennies par des bouts de code IA en pagaille ajoutés à Linux juste par des erreurs de jugement de sa part, il devrait peut être le reconnaitre et ne pas attendre les contraintes de la biologie...
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