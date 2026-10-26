La Linux Foundation (Fondation Linux) est une organisation à but non lucratif créée en 2007 pour soutenir le développement de Linux et des logiciels open source. La fondation fournit aux projets quelle héberge des structures de gouvernance ainsi que des services juridiques et opérationnels partagés. Initialement axée principalement sur Linux, la fondation s'est développée pour devenir une organisation faîtière regroupant des projets et des fondations open source dans des domaines tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle, la sécurité logicielle, les réseaux et les systèmes embarqués. Son écosystème comprend la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), qui héberge Kubernetes ; la PyTorch Foundation ; et l'Open Source Security Foundation (OpenSSF).
Récemment, la Fondation Linux, organisation à but non lucratif favorisant linnovation de masse grâce à lopen source, a annoncé la publication dun nouveau rapport de recherche intitulé « Navigating Open Source Software Development in the Generative AI Era: Challenges and Opportunities for Project Communities » (Naviguer dans le développement de logiciels open source à lère de lIA générative : défis et opportunités pour les communautés de projets), qui explore la manière dont lIA générative remodèle le développement des logiciels libres. Cette étude est publiée par LF Research avec le parrainage de Red Hat et le soutien supplémentaire de Futurewei, OpenSSF et LF AI & Data.
Alors que lIA générative sintègre de plus en plus dans le cycle de vie du développement logiciel, les conclusions révèlent une situation complexe. Si les outils dIA peuvent accélérer le développement et réduire les obstacles à la contribution, létude a révélé que laugmentation des contributions a des répercussions importantes sur les responsables de projets. Alors que 59 % des responsables font état dun volume croissant de contributions depuis lessor de lIA générative ce chiffre atteignant 69 % pour les grands projets , on estime que 25 % des pull requests (PR) reçues sont de mauvaise qualité, un phénomène également appelé « AI slop », et ce pourcentage grimpe à 31 % pour les grands projets.
« Les projets open source doivent sadapter à une base croissante de contributeurs générés par lIA, et non se contenter dy réagir », a déclaré Hilary Carter, vice-présidente senior chargée de la recherche à la Linux Foundation. « Cela implique de définir des attentes claires vis-à-vis de lIA générative, de confier aux contributeurs la responsabilité des tests et de la divulgation, et de fournir aux responsables de maintenance de meilleurs outils pour gérer les pull requests reçues. Si nous maîtrisons ces principes fondamentaux, lIA peut élargir la participation sans surcharger les responsables de maintenance ni augmenter leurs coûts. »
Parmi les autres conclusions importantes de létude :
- LIA générative réduit les obstacles à la participation à lopen source, mais accroît les frictions : 71 % des responsables de maintenance saccordent à dire que lIA générative réduit les barrières à lentrée dans lOSS, mais 53 % dentre eux ne pensent pas quelle ait renforcé la confiance au sein de la communauté.
- Les gains de productivité sont substantiels mais varient selon la complexité des tâches : lIA générique accélère le développement des logiciels libres bien au-delà de la simple écriture plus rapide de code. Les personnes interrogées estiment que les réductions de temps moyennes concernent lensemble des six activités de développement de logiciels libres mesurées, y compris les discussions sur les propositions (19 %) et la rédaction de code (52 %). Pour les tâches hautement complexes, cependant, 21 % des personnes interrogées indiquent passer plus de temps lorsquelles utilisent lIA générique.
- Les développeurs réinvestissent le temps quils gagnent dans lopen source : 66 % déclarent utiliser les gains de productivité pour réduire la dette technique, 63 % pour développer de nouvelles fonctionnalités et 58 % pour se former et améliorer leurs compétences.
- La gouvernance na pas suivi le rythme de ladoption : seuls 35 % des projets disposent dune politique officielle autorisant lutilisation de lIA générative, tandis que 32 % nont ni politique ni projet den mettre une en place. Parmi les contributeurs, 61 % procèdent à des revues détaillées et à des tests fonctionnels complets du code généré par lIA avant sa soumission, mais la divulgation de lassistance par lIA reste inégale.
- Il reste important de continuer à investir dans le mentorat humain : 46 % des responsables de maintenance affirment que lIA générative accroît le besoin de mentorat pour les nouveaux contributeurs, contre 32 % qui estiment quelle le réduit.
Afin de tirer le meilleur parti de lIA générative dans le développement des logiciels libres, létude suggère que les projets établissent des politiques écrites claires concernant les contributions assistées par lIA, renforcent les exigences en matière de transparence et de divulgation, exigent des contributeurs quils testent et documentent les modifications assistées par lIA avant leur soumission, et normalisent les pratiques dattribution. Létude recommande en outre que les communautés considèrent la gouvernance, la vérification et la confiance comme des éléments fondamentaux de linfrastructure du développement assisté par lIA.
Voici quelques commentaires concernant l'étude :
« Limpact de lIA générative sur lopen source doit être mesuré à laune de la qualité des contributions et de la santé des communautés qui les sous-tendent, parallèlement aux gains de productivité », a déclaré Mark Collier, directeur général de la division IA et Infrastructure à la Linux Foundation. « Cette étude montre pourquoi linvestissement dans les outils dIA doit aller de pair avec linvestissement dans les responsables de maintenance, le mentorat et la confiance. Grâce à LF AI & Data, nous rassemblons les communautés pour faire progresser lIA open source et aider à traduire ces avancées en progrès durables pour lécosystème open source. »
« LIA générative modifie fondamentalement la manière dont les personnes participent à lopen source, en réduisant les obstacles à la contribution tout en créant de nouveaux défis pour les responsables de maintenance et les communautés de projets. La solution ne consiste pas à freiner linnovation, mais à mettre en place des mécanismes de gouvernance, de transparence et de confiance qui permettent aux contributions assistées par lIA de renforcer lécosystème open source, sans pour autant le submerger. » a déclaré Anni Lai, responsable du développement de lécosystème open source, Futurewei.
« LIA peut écrire du code plus rapidement, mais les contributeurs doivent toujours comprendre et tester ce quils soumettent. Cette étude montre pourquoi des politiques de contribution claires et une révision minutieuse sont essentielles à mesure que ladoption de lIA se généralise. Assurer la sécurité de lopen source est une responsabilité partagée, et les responsables de projets ne devraient pas avoir à lassumer seuls. » a déclaré Adrianne Marcum, chef de cabinet, OpenSSF.
« LIA générative offre un potentiel intéressant pour rendre les contributions logicielles bien plus accessibles, mais une véritable productivité na guère de sens si nous faisons des compromis sur la qualité ou la confiance de la communauté. À mesure que le volume des contributions reçues augmente, les responsables de projets ont besoin de pratiques transparentes, dune traçabilité fiable des modèles et dune gouvernance cohérente pour gérer efficacement cette évolution. Assurer la pérennité de lécosystème implique de soutenir nos contributeurs grâce à des normes communes, une vérification fiable et un accompagnement solide, garantissant ainsi que lopen source continue de prospérer grâce à la collaboration humaine. » a déclaré Brian Proffitt, architecte principal senior de la communauté Perspectives stratégiques, Bureau du programme dIA open source, Red Hat.
À propos de Linux Foundation Research
Fondée en 2021, Linux Foundation Research explore lampleur croissante de la collaboration open source, en fournissant des analyses sur les tendances technologiques émergentes, les meilleures pratiques et limpact mondial des projets open source. En sappuyant sur des bases de données et des réseaux de projets, et en sengageant à respecter les meilleures pratiques en matière de méthodologies quantitatives et qualitatives, Linux Foundation Research crée la bibliothèque de référence en matière danalyses open source, au bénéfice des organisations du monde entier.
Source : Rapport de la Fondation Linux
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