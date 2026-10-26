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La Linux Foundation (Fondation Linux) est une organisation à but non lucratif créée en 2007 pour soutenir le développement de Linux et des logiciels open source. La fondation fournit aux projets quelle héberge des structures de gouvernance ainsi que des services juridiques et opérationnels partagés. Initialement axée principalement sur Linux, la fondation s'est développée pour devenir une organisation faîtière regroupant des projets et des fondations open source dans des domaines tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle, la sécurité logicielle, les réseaux et les systèmes embarqués. Son écosystème comprend la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), qui héberge Kubernetes ; la PyTorch Foundation ; et l'Open Source Security Foundation (OpenSSF).Récemment, la Fondation Linux, organisation à but non lucratif favorisant linnovation de masse grâce à lopen source, a annoncé la publication dun nouveau rapport de recherche intitulé « Navigating Open Source Software Development in the Generative AI Era: Challenges and Opportunities for Project Communities » (Naviguer dans le développement de logiciels open source à lère de lIA générative : défis et opportunités pour les communautés de projets), qui explore la manière dont lIA générative remodèle le développement des logiciels libres. Cette étude est publiée par LF Research avec le parrainage de Red Hat et le soutien supplémentaire de Futurewei, OpenSSF et LF AI & Data.Alors que lIA générative sintègre de plus en plus dans le cycle de vie du développement logiciel, les conclusions révèlent une situation complexe. Si les outils dIA peuvent accélérer le développement et réduire les obstacles à la contribution, létude a révélé que laugmentation des contributions a des répercussions importantes sur les responsables de projets. Alors que 59 % des responsables font état dun volume croissant de contributions depuis lessor de lIA générative  ce chiffre atteignant 69 % pour les grands projets , on estime que 25 % des pull requests (PR) reçues sont de mauvaise qualité, un phénomène également appelé « AI slop », et ce pourcentage grimpe à 31 % pour les grands projets.», a déclaré Hilary Carter, vice-présidente senior chargée de la recherche à la Linux Foundation. «Parmi les autres conclusions importantes de létude :- LIA générative réduit les obstacles à la participation à lopen source, mais accroît les frictions : 71 % des responsables de maintenance saccordent à dire que lIA générative réduit les barrières à lentrée dans lOSS, mais 53 % dentre eux ne pensent pas quelle ait renforcé la confiance au sein de la communauté.- Les gains de productivité sont substantiels mais varient selon la complexité des tâches : lIA générique accélère le développement des logiciels libres bien au-delà de la simple écriture plus rapide de code. Les personnes interrogées estiment que les réductions de temps moyennes concernent lensemble des six activités de développement de logiciels libres mesurées, y compris les discussions sur les propositions (19 %) et la rédaction de code (52 %). Pour les tâches hautement complexes, cependant, 21 % des personnes interrogées indiquent passer plus de temps lorsquelles utilisent lIA générique.- Les développeurs réinvestissent le temps quils gagnent dans lopen source : 66 % déclarent utiliser les gains de productivité pour réduire la dette technique, 63 % pour développer de nouvelles fonctionnalités et 58 % pour se former et améliorer leurs compétences.- La gouvernance na pas suivi le rythme de ladoption : seuls 35 % des projets disposent dune politique officielle autorisant lutilisation de lIA générative, tandis que 32 % nont ni politique ni projet den mettre une en place. Parmi les contributeurs, 61 % procèdent à des revues détaillées et à des tests fonctionnels complets du code généré par lIA avant sa soumission, mais la divulgation de lassistance par lIA reste inégale.- Il reste important de continuer à investir dans le mentorat humain : 46 % des responsables de maintenance affirment que lIA générative accroît le besoin de mentorat pour les nouveaux contributeurs, contre 32 % qui estiment quelle le réduit.Afin de tirer le meilleur parti de lIA générative dans le développement des logiciels libres, létude suggère que les projets établissent des politiques écrites claires concernant les contributions assistées par lIA, renforcent les exigences en matière de transparence et de divulgation, exigent des contributeurs quils testent et documentent les modifications assistées par lIA avant leur soumission, et normalisent les pratiques dattribution. Létude recommande en outre que les communautés considèrent la gouvernance, la vérification et la confiance comme des éléments fondamentaux de linfrastructure du développement assisté par lIA.Voici quelques commentaires concernant l'étude :», a déclaré Mark Collier, directeur général de la division IA et Infrastructure à la Linux Foundation. «» a déclaré Anni Lai, responsable du développement de lécosystème open source, Futurewei.» a déclaré Adrianne Marcum, chef de cabinet, OpenSSF.» a déclaré Brian Proffitt, architecte principal senior de la communauté  Perspectives stratégiques, Bureau du programme dIA open source, Red Hat.Fondée en 2021, Linux Foundation Research explore lampleur croissante de la collaboration open source, en fournissant des analyses sur les tendances technologiques émergentes, les meilleures pratiques et limpact mondial des projets open source. En sappuyant sur des bases de données et des réseaux de projets, et en sengageant à respecter les meilleures pratiques en matière de méthodologies quantitatives et qualitatives, Linux Foundation Research crée la bibliothèque de référence en matière danalyses open source, au bénéfice des organisations du monde entier.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?