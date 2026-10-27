Un rapport publié récemment met en garde contre le fait que le boom des investissements dans l'IA constitue une bulle financière « sur le point d'éclater » et qui risque de nuire aux Américains de la classe ouvrière si les législateurs ne prennent pas de mesures concrètes pour les protéger. Ce rapport, rédigé par l'Open Markets Institute et l'Americans for Financial Reform Education Fund, souligne que les géants de la tech recourent à des méthodes de financement de plus en plus risquées, fondées sur l'endettement, ce qui a conduit à une surévaluation des marchés boursiers mondiaux à un « niveau historique ».
Le rapport met en avant le rôle joué par les « accords de financement circulaire », dans le cadre desquels une entreprise s'engage à financer le projet d'IA d'une autre entreprise et, en échange, l'entreprise bénéficiaire achète les produits de l'entreprise investisseuse. Le rapport exhorte les législateurs à éviter de reproduire les mêmes erreurs que celles commises lors du renflouement des institutions financières après la crise de 2008.
Alors que les valeurs technologiques mondiales vacillent, en Chine, elles se sont déjà effondrées, leurs valorisations exorbitantes s'étant effondrées sur fond d'inquiétudes concernant la demande en IA et les restrictions pesant sur les exportations chinoises. Cet effondrement, qui a fait chuter de 40 % en moins de quatre mois lindice STAR50 du continent, regroupant les leaders de lIA et des semi-conducteurs, et a fait disparaître quelque 480 milliards de dollars de capitalisation boursière, est de mauvais augure pour des marchés mondiaux déjà chancelants et vient freiner les efforts de la Chine visant à inciter les épargnants à investir en bourse pour financer le boom de lIA.
Elle a également mis un coup de frein à une reprise qui durait depuis deux ans, depuis que les promesses de relance économique avaient fait monter les actions en flèche, et a freiné la volonté de Pékin de rompre avec un cycle de longue date dexpansion et de récession pour favoriser un marché « haussier modéré » offrant des performances fiables. Lindice chinois des valeurs vedettes, le CSI300, a chuté denviron 20 % par rapport aux sommets atteints en juin.
Ce revirement fait suite à une hausse qui a atteint des sommets supérieurs à ceux des marchés occidentaux ou dailleurs en Asie, et contraste avec le simple fléchissement des valeurs américaines liées à lIA, qui ont entraîné une baisse de 6 % du Nasdaq par rapport au plus haut historique atteint il y a trois semaines. « Le marché boursier sest ensuite transformé en une course spéculative effrénée », a déclaré Dong Baozhen, gestionnaire de fonds basé à Pékin. « Et nous assistons aujourdhui à léclatement de la bulle. »
Il ny a pas eu de déclencheur évident à cette vague de ventes en Chine, même si les traders ont indiqué que les cours élevés, les charges fiscales et la menace dune interdiction, par les États-Unis ou dautres pays, des équipements chinois dans les centres de données avaient tous contribué à cette situation. Les valeurs de lIA représentant 42 % de la capitalisation boursière chinoise et 57 % du chiffre daffaires des actions A cotées en Chine continentale et des actions H à Hong Kong, selon Goldman Sachs, rares sont les investisseurs, sur un marché dominé par les petits épargnants, à avoir échappé à cette chute.
L'action du fabricant de robots Unitree, qui avait fait l'objet d'une sursouscription de 8 000 fois par les particuliers lors de son introduction en bourse, a perdu la moitié de sa valeur depuis le début des cotations en août, tandis que le fabricant de puces CXMT a perdu plus d'un quart de sa valeur au cours du dernier mois. Les fabricants de puces MetaX Integrated Circuits et Moore Threads Technology, qui avaient respectivement bondi de 700 % et 400 % lors de leur entrée en bourse lannée dernière, ont également vu leur valeur divisée par deux depuis juillet.
Chen Wensheng, chef de petite entreprise et investisseur originaire de la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, a déclaré avoir profité de la hausse, encouragé par ce quil considérait comme un soutien officiel à des entreprises telles quUnitree, qui comptait parmi ses investisseurs des fonds soutenus par lÉtat. Mais Chen et ses amis doivent désormais faire face à des pertes. La frustration de voir un thème dinvestissement soutenu par Pékin se solder par un tel échec a poussé de nombreux investisseurs vers des actifs défensifs et devrait ralentir les levées de fonds des entreprises technologiques.
Les actions des fabricants de composants optiques Zhongji Innolight et Eoptolink Technology ont chuté denviron 60 % par rapport aux sommets atteints en juin et juillet, en partie parce que Washington sapprête à interdire à ces entreprises, autrefois chouchous du marché, de fournir les centres de données américains.
Alors que lindice STAR50 se négocie toujours à environ 100 fois les bénéfices réalisés, bien quen baisse par rapport à un pic de près de 250, les investisseurs le comparent au multiple de valorisation de 30 du Nasdaq 100 et craignent que la vague de ventes ne saggrave avant de satténuer. « Ce qui se passe actuellement va mettre un frein aux projets dintroduction en bourse de nombreuses entreprises », a déclaré Hong Hao, associé gérant et directeur des investissements chez Lotus Asset Management à Hong Kong.
Cette frénésie et ses répercussions contrastent avec les efforts déployés par les autorités pour améliorer les rendements et atténuer la volatilité en sévir contre leffet de levier et le trading à haute fréquence. Les investisseurs soutenus par lÉtat ont vendu lors des rebonds afin de limiter les gains. Lautorité de régulation a indiqué sur son site web que son président, Wu Qing, avait rencontré des acteurs du marché au début du mois afin de recueillir des suggestions sur lamélioration des marchés de capitaux. Certains acteurs du monde de linvestissement estiment que cet essor a nui à la structure du marché.
« Mettre trop laccent sur la composante technologique cest-à-dire la pondération des entreprises technologiques en fonction de leur capitalisation boursière dans les principaux indices entraîne un écart, voire une distorsion, dans le comportement des capitaux », a déclaré Leo Wang, associé chez Qianchuang Capital, basé à Pékin. « Cela a créé une bulle importante dans certains secteurs et entraîné une fuite de capitaux considérable dans dautres. »
Certains voient un intérêt dans cette vague de ventes, estimant quelle nest ni surprenante ni préjudiciable aux réformes du marché axées sur le long terme, qui ont contribué ces dernières années à stimuler les rendements, en particulier les revenus. Bien quils aient été vendeurs nets au cours des trois derniers mois, les fonds asiatiques restent globalement surpondérés sur la Chine, selon une étude.
Goldman Sachs a inclus Innolight et CXMT parmi des dizaines de valeurs chinoises du secteur de lIA dans une liste de recommandations révisée publiée au début du mois, tandis que William Bratton, stratège chez BNP Paribas Securities, a déclaré que le marché offrait des opportunités dachat aux investisseurs prudents.
Pourtant, en Chine continentale, nombreux sont ceux qui se tournent vers dautres secteurs ou attendent que les valorisations baissent davantage avant dacheter. « Tout comme les autres fabricants chinois, (les fabricants de puces et les fournisseurs dIA) finiront inévitablement par se livrer à une guerre des prix », a déclaré le gestionnaire de fonds Wang Zhuo, associé chez Shanghai Zhuozhu Investment Management. « Il ny a pas dexception », a-t-il ajouté. « Toutes les bulles finissent inévitablement par éclater. »
La situation rappelle un article d'Edward (Ed) Benjamin Zitron, auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais, sur la bulle dans le secteur de l'IA. Il avait écrit : « la situation actuelle est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet ». Il avait dénoncé le battage médiatique intense autour des entreprises spécialisées dans l'IA générative. D'après Edward Zitron, les médias couvrent aujourd'hui les entreprises non pas en fonction de leurs activités, mais en fonction de leur valeur potentielle, une valeur largement dictée par l'image de l'entreprise et les fonds qu'elle a levés auprès des investisseurs. Il estime que cela pousse les investisseurs à injecter de l'argent dans des « projets bidons ».
Edward Zitron alertait les investisseurs et le public sur les dangers dun excès de confiance dans les technologies émergentes, qui pourrait créer une bulle financière gigantesque. Selon lui, si cette bulle venait à éclater, les conséquences pourraient être sévères, non seulement pour les investisseurs, mais pour lensemble du marché technologique. L'inflation de la bulle se poursuit, les acteurs de la course à l'IA annonçant de nouveaux accords circulaires.
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