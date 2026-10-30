Le cours de l'action Alphabet chute de plus de 10 % alors que la recherche IA de Google peine à générer des revenus, les requêtes en mode IA rapportant moins que les recherches organiques standard

Ces difficultés de monétisation sont dautant plus sensibles que Google avait elle-même laissé entendre que le « mode IA » était appelé à devenir le nouveau mode par défaut. En septembre 2025, Logan Kilpatrick, responsable de la division AI Studio chez Google, avait évoqué de manière informelle sur X une refonte majeure de Google Search. Interpellé par un utilisateur qui voyait dans l'expérience de recherche en mode IA de Google un possible « moment Kodak » pour lentreprise si elle n'agissait pas rapidement, il avait simplement répondu : « Bientôt. »
Plus récemment, Alphabet a publié ses résultats du troisième trimestre, couvrant les mois de juillet à septembre 2026, avec un chiffre daffaires atteignant près de 128 milliards de dollars et un résultat net supérieur à 26 milliards de dollars, tandis que le cours de laction a fortement chuté après la publication. Philipp Schindler, directeur des opérations, a déclaré que les requêtes en « Mode IA » généraient moins de revenus, et l'entreprise a reconnu que la recherche par IA ne rapportait pas autant que la recherche organique. Sundar Pichai a indiqué que les investissements de la société dans lIA stimulaient la croissance globale des requêtes de recherche, y compris les requêtes commerciales, et il a établi un lien entre cette croissance et les dépenses consacrées à lIA.
Les produits Cloud de Google ont dépassé les attentes, franchissant la barre des 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, tandis que le chiffre d'affaires de Search a été qualifié de « stable » au troisième trimestre selon une source, et de « en hausse de 12 % » selon une autre. La réaction du marché s'est concentrée sur la capacité de Google à préserver ses revenus publicitaires alors que la recherche s'oriente vers des réponses générées par l'IA, une analyse soulignant qu'un recours accru à l'IA ne garantit pas nécessairement une augmentation des bénéfices.
Les coulisses du déficit de monétisation qui a inquiété les investisseurs d'Alphabet
Philipp Schindler a expliqué aux investisseurs que la forte croissance des requêtes en « Mode IA » avait eu un impact en raison de la faible monétisation observée dans ce mode, alors que la croissance des revenus publicitaires de Google Search et de YouTube s'est ralentie au troisième trimestre. Google a indiqué qu'il étendait les publicités à davantage d'utilisateurs et de requêtes, et qu'il prévoyait d'introduire aux États-Unis des publicités « multi-turn » permettant aux annonces d'apparaître dans les requêtes suivantes en « Mode IA ». Selon une source, Google prévoit d'étendre les publicités de haute qualité intégrées aux résumés du « Mode IA » à davantage d'utilisateurs et de requêtes. Schindler a déclaré que cette expansion permettrait pour la première fois d'offrir une « présence mondiale en matière de monétisation » à un plus grand nombre d'utilisateurs.
Philipp Schindler a identifié les fluctuations des devises comme le « principal facteur » du ralentissement de l'activité de recherche, tout en précisant que la croissance du « Mode IA » avait également joué un rôle en raison d'une monétisation moindre. Le débat s'est intensifié quant à savoir si cette transition était temporaire ou structurelle, une analyse mettant en garde contre le fait que les assistants conversationnels pourraient avoir un impact durable sur l'activité traditionnelle de recherche.
L'envolée des dépenses et les faibles flux de trésorerie laissent les investisseurs dans l'attente de preuves concrètes
Les résultats dAlphabet ont incité les investisseurs à se concentrer sur la génération de trésorerie : selon une source, les dépenses dinvestissement auraient atteint 51,4 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que le flux de trésorerie disponible négatif sélevait à 9,1 milliards de dollars ; une autre source indiquait quant à elle que le flux de trésorerie disponible était négatif de 9,07 milliards de dollars après prise en compte des investissements. Alphabet a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, comprises entre 195 et 205 milliards de dollars, tout en s'attendant à ce que les dépenses d'investissement augmentent « de manière significative » en 2027. L'offensive de Google dans le domaine de l'IA s'est également étendue au-delà des publicités liées à la recherche : Sundar Pichai a ainsi indiqué que l'application Gemini avait atteint le milliard d'utilisateurs, et le chiffre d'affaires de Google Cloud aurait progressé de 103 % pour s'établir à 30,71 milliards de dollars.
Les enjeux liés à la monétisation de la recherche sont restés au cur des préoccupations : une analyse s'est demandé si la publicité et les abonnements pouvaient compenser la valeur des recherches absorbée par l'IA, tandis qu'une autre a souligné que le « Mode IA » générait actuellement moins de revenus par requête que la recherche traditionnelle. Alors que Google déployait à l'échelle mondiale les publicités du « Mode IA » ainsi que des formats multi-interactions, l'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à tester de nouveaux formats, tandis que les investisseurs attendaient la preuve que cette évolution se traduirait par des recettes publicitaires équivalentes.
Le problème ne concerne toutefois pas uniquement les revenus publicitaires de Google, mais aussi lensemble des sites qui dépendent de son trafic. Une étude du Pew Research Center a révélé que lajout des « AI Overviews » à Google Search avait entraîné une baisse significative du taux de clics dans les résultats de recherche. La présence de ces résumés pousse en effet les utilisateurs à mettre fin plus rapidement à leur session, ce qui corrobore les rapports selon lesquels lIA pèse sur le trafic et sur le modèle économique des sites web.
Ces conclusions alimentent un constat plus alarmiste sur lavenir du Web : pour certains observateurs, lIA est en train de tuer le Web. Alors que les moteurs de recherche renvoyaient autrefois les utilisateurs vers les sites produisant les contenus, les chatbots répondent désormais directement en sappuyant sur ces contenus, sans forcément rediriger vers leurs créateurs. Les éditeurs voient ainsi leur trafic et leurs revenus diminuer. Ils peinent à se faire rémunérer par les entreprises dIA pour laccès à leurs contenus et font face à une fiabilité en baisse du Web, de plus en plus alimenté par des données synthétiques générées par l'IA.
Source : Google
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