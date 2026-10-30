Le PDG de Proton est en pleine psychose de l'IA : il impose en interne une transition ultra-agressive vers le développement logiciel assisté par IA et annonce l'arrêt de l'embauche de développeurs traditionnels

À partir de 2027, l'entreprise prévoit de recruter en exclusivité des profils de chefs de produit chargés de piloter l'intelligence artificielle pour générer les applications. Selon la direction de Proton, le rôle du développeur ne consiste plus à écrire du code à la main, mais à rédiger des spécifications et des invites (prompts) pour que des modèles comme Claude d'Anthropic fassent le travail. En octobre 2026, le directeur technique de l'entreprise a d'ailleurs affirmé que 90 % du code de Proton était déjà généré par l'intelligence artificielle.
Chez Proton, ce sera désormais la priorité à la vitesse. Andy Yen rejette avec fermeté les méthodes d'ingénierie traditionnelles qui ralentissent la production. Lorsqu'un employé de la sécurité a suggéré de prendre quelques jours pour tester (pentester) un code généré par l'IA avant sa mise en ligne, Yen a qualifié cette approche de "conneries et de mentalité de loser", affirmant qu'il faut se concentrer sur la rapidité.
Pour appliquer cette vision, la direction de Proton a installé des logiciels de suivi pour mesurer la quantité de code générée par IA par chaque employé. De plus, l'entreprise organise des ré-entretiens avec ses équipes pour évaluer leur maîtrise de l'IA, en avertissant explicitement que les résultats influeront sur leur maintien à leur poste.
Cette posture tranche radicalement avec l'image publique de Proton, axée sur la protection de la vie privée et la sécurité informatique, provoquant de fortes inquiétudes en interne quant à la sécurité future des logiciels de l'entreprise.
Ces mesures ne sont pas sans générer des controverses
New: you think you know Proton, but you really don't. I spoke to 8 current employees, got Slack chats, meeting audio, and an AI manifesto written by its CTO. Thats bullshit and loser thinking, Yen wrote. Stop thinking always of how to be slower, and focus more on how to be faster. CEO Andy Yen critiques AI in public. But inside, he is pushing everyone to use AI, even those with security concerns https://t.co/4FG6haZ5Vd— Joseph Cox (@josephfcox) October 29, 2026
En effet, lune des polémiques concerne le compromis entre la vitesse de déploiement et la sécurité du code. Andy Yen a intimé à ses équipes d'arrêter de « façonner amoureusement tout le code à la main » pour se concentrer uniquement sur la vitesse. Pour les professionnels du logiciel, court-circuiter les revues de sécurité humaines sur du code généré par IA est considéré comme une hérésie technique majeure étant donné que les utilisateurs de Proton accordent une grande importance à la sécurité et à la confidentialité.
De plus, Proton s'est historiquement positionné comme l'alternative éthique aux géants de la filière technologique (Google, Microsoft, etc.). Pourtant, sa nouvelle stratégie logicielle repose massivement sur des grands modèles de langage propriétaires tiers, notamment Claude d'Anthropic. Des développeurs et clients pointent du doigt cette contradiction, estimant que Proton transfère sa valeur technologique et sa souveraineté technique vers les infrastructures des Big Tech qu'elle combat publiquement. En dautres termes, Proton rend le développement de logiciels en son sein dépendant des solutions des grandes enseignes technologiques américaines.
En fait, le développement de logiciels assisté par l'IA met en évidence un paradoxe majeur : si l'IA accélère la vitesse de frappe du code, elle entraîne de graves crises de qualité technique, de sécurité et de maintenance chez de nombreuses entreprises de la Tech.
@josephfcox how to kill a company. proton users care about security and privacy. Vibecoding your whole service is in conflict with those valuees.— otojnui (@otojnui) October 29, 2026
Une analyse à grande échelle menée par GitClear sur plus de 211 millions de lignes de code (incluant des dépôts d'entreprises comme Google, Microsoft ou Meta) a révélé une dégradation historique de la structure du code depuis la généralisation des assistants IA. Le taux de duplication de blocs de code a été multiplié par 4, selon cette publication. Pour la première fois, le code copié et collé a dépassé le code déplacé ou réutilisé. De plus, on a une explosion du pourcentage de code supprimé ou réécrit moins de deux semaines après avoir soumission. En effet, les IA comme GitHub Copilot génèrent du code de manière locale et immédiate. Elles ont tendance à recréer des fonctions existantes au lieu de chercher et de réutiliser les modules ou abstractions déjà présents dans l'architecture globale. Cela crée une dérive architecturale massive, augmentant la dette technique invisible et rendant le code de plus en plus difficile à maintenir.
De plus, des études académiques confirment que des entreprises ayant poussé leurs équipes à maximiser le volume de Pull Requests via l'IA ont vu leurs barrières de sécurité s'effondrer. Une étude de cas sur l'ingénierie sécurisée a révélé que 87 % des Pull Requests générées par IA contenaient au moins une vulnérabilité exploitable. Les chercheurs ont identifié des failles majeures de type injection SQL, XSS, débordements de tampon et l'exposition d'identifiants codés en dur. Et pour cause : l'IA ne pense pas sécurité par défaut. Elle ne fait que reproduire les motifs statistiques de son jeu d'entraînement souvent truffé de vieux codes non sécurisés. Par exemple, en demandant à une IA d'écrire un script de connexion rapide, elle omettra souvent la validation des entrées ou les contrôles d'accès profonds, générant un code fonctionnel en apparence, mais creux sur le plan de la sécurité.
Andy Yen pour sa part soutient quintelligence artificielle et sécurité peuvent coexister en matière de développement de logiciels.
@masksaregood @ProtonPrivacy Companies do performance reviews, and AI is part of that review at most places. Beyond that, my views on AI are actually quite a bit more nuanced than this clickbait hit piece suggests. I suggest reading (or listening) to my interview on Wired: https://t.co/eXBgt6O8Y8— Andy Yen (@andyyen) October 27, 2026
Il aime à cet effet citer lassistant IA de Proton dénommé Lumo. Malgré les tensions internes sur la vitesse de déploiement, le modèle d'architecture de Lumo a été pensé pour pallier les défauts de confidentialité des outils comme ChatGPT ou Claude.
À l'origine, Lumo ne protégeait pas les conversationsde manière chiffrée de bout en bout durant l'exécution. Proton promettait simplement de ne pas enregistrer les logs. Pour répondre aux limites de cette promesse, Andy Yen a annoncé une transition vers un modèle d'enclave sécurisée sur les serveurs de Proton. L'objectif est d'isoler l'exécution du grand modèle de langage dans un environnement chiffré matériellement, empêchant techniquement Proton d'intercepter les données en cours de traitement.
En gros, l'approche de Proton consiste à utiliser l'IA de manière quasi-obligatoire en interne pour coder ses outils de demain à une vitesse record, tout en s'appuyant sur son architecture cloud sécurisée européenne pour garantir que les interactions des utilisateurs avec Lumo restent mathématiquement privées.
Et vous ?
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