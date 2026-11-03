OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a accéléré lessor de lIA, conduisant à une utilisation généralisée de lIA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur lIA.
En août 2026, OpenAI, le créateur de ChatGPT, annonçait un nouveau centre de données gigantesque aux USA, avec le soutien dun engagement financier de 105 milliards de dollars de la part de Nvidia. SB Energy devait construire, détenir et exploiter le centre de données dans le cadre dun bail de 20 ans conclu avec OpenAI, et fournir progressivement la capacité nécessaire. OpenAI allait être le client et utiliser la capacité du site, qui hébergerait exclusivement linfrastructure de calcul IA de NVIDIA. Nvidia avait auparavant envisagé dapporter une garantie de 250 milliards de dollars. « OpenAI paiera le loyer », déclarait Nvidia, ajoutant que laccord avait été conclu avec « la même rigueur que celle que nous appliquons à la gestion de la chaîne dapprovisionnement ».
Pourtant, en septembre 2026, la ruée des USA pour construire les infrastructures nécessaires à lIA se heurtait à une force que largent ne pouvait pas facilement faire taire : lopposition locale. Des projets de centres de données dune valeur denviron 68 milliards de dollars avaient été bloqués ou retardés en seulement trois mois, les communautés sopposant à lappétit croissant du secteur en matière délectricité, deau et de terrains. Le groupe de recherche Data Centre Watch avait recensé 45 projets affectés entre avril et juin. Cette résistance ajoutait une contrainte supplémentaire à un secteur déjà confronté à des pénuries de puces et à des problèmes de financement.
Actuellement, OpenAI souhaite donner un nouveau visage aux immenses bâtiments qui alimentent sa technologie. Au lieu d'utiliser le terme traditionnel de « centres de données », l'entreprise souhaite que tout le monde commence à les appeler « campus de calcul IA ». Un porte-parole d'OpenAI a récemment confirmé ce projet de changement de nom. Mais pourquoi l'entreprise insiste-t-elle pour un changement de nom aussi soudain ?
La question environnementale
L'exploitation de l'IA nécessite des installations gigantesques regorgeant de serveurs. Ces bâtiments consomment d'énormes quantités de terrain, d'électricité et d'eau. En raison de cette forte pression sur les ressources locales, de nombreuses collectivités à travers les États-Unis se sont vivement opposées à de nouveaux projets de construction. Cette préoccupation est largement répandue. Selon un récent sondage, 54 % des Américains estiment que les centres de données dédiés à l'IA sont réellement néfastes pour l'environnement.
Une image plus positive
Afin dadoucir son image auprès du public, OpenAI estime que lexpression « campus de calcul IA » est plus conviviale et plus précise. Lentreprise fait valoir que le développement de lIA va bien au-delà du simple stockage de données. Il nécessite en effet une infrastructure énergétique colossale, des aménagements fonciers complexes et un effectif important de collaborateurs qualifiés. En changeant de nom, OpenAI espère montrer sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales et de partager les opportunités économiques générées par ces campus gigantesques.
Un timing qui tombe en même temps que les élections américaines
Ce changement de stratégie en matière de relations publiques tombe à point nommé. À lapproche des élections de mi-mandat américaines, prévues le 3 novembre 2026, limpact environnemental des installations dIA est devenu une préoccupation majeure pour les électeurs. Chris Lehane, directeur des affaires internationales chez OpenAI, considère que cet intérêt politique croissant nest quun début. Il a récemment qualifié les prochaines élections de mi-mandat de « bande-annonce » de lélection présidentielle de 2028, pour laquelle il prévoit que lIA sera le sujet central qui dominera les débats nationaux.
Lehane a également souligné que lattention portée par le public à ces projets colossaux était « positive et salutaire ». Il a insisté sur le fait que les communautés locales méritaient dêtre indemnisées par les entreprises technologiques qui sy implantent, et que le secteur devait rendre des comptes. Il a même proposé détablir des normes mondiales en matière dIA et de créer des « limites de vitesse » pour lIA.
Les autres géants technologiques ressentent la pression
OpenAI nest pas la seule entreprise à tenter de sattirer les faveurs dune population locale en colère. Des géants comme Amazon, Meta et Microsoft font également face à une vive opposition de la part du public. Pour apaiser les tensions, ces entreprises sengagent à verser des millions de dollars aux écoles locales et à des projets communautaires. De plus, Amazon et Microsoft ont annoncé quils cesseraient de recourir à des accords de confidentialité (NDA) secrets lors de leurs négociations avec les collectivités locales, promettant ainsi davantage de transparence aux habitants. Si lexpression « campus de calcul IA » semble certes plus attrayante, il reste à voir si un simple changement de terminologie suffira à apaiser les inquiétudes bien réelles du public concernant les ressources de la planète.
Par ailleurs, face à la pénurie mondiale de mémoire vive qui perdure, Sam Altman, PDG d'OpenAI, estime que le fait que les particuliers disposent de grandes quantités de mémoire vive sur leurs ordinateurs personnels, où celle-ci reste souvent inutilisée la plupart du temps, ne constitue pas la meilleure façon d'exploiter les ressources limitées disponibles à l'échelle mondiale. Il soutient au contraire que cette mémoire serait mieux utilisée dans les centres de données cloud, où elle pourrait servir à de nombreux utilisateurs. « Beaucoup de gens veulent une inférence locale », a déclaré Altman. « Mais d'un point de vue de répartition mondiale, c'est en réalité assez regrettable que chacun dispose d'une partie de l'offre mondiale limitée de DRAM dans son propre ordinateur, alors que celle-ci n'est utilisée que 5 % du temps. » Ses propos interviennent à un moment où les entreprises spécialisées dans l'IA agrandissent leurs centres de données et se disputent les puces mémoire.
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