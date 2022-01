Cogito a mené une étude qui permet de savoir clairement à quoi pensent les clients à ce sujet. Les résultats sont en fait relativement positifs, avec une inquiétude étonnamment faible à l'égard de l'IA, puisque les clients l'ont utilisée et sont conscients des avantages qu'elle peut leur apporter chaque jour.45 % des personnes interrogées semblent d'accord pour dire que l'IA est une bonne chose car elle leur permet d'accomplir beaucoup plus facilement un large éventail de tâches extrêmement complexes. 43 % des personnes interrogées estiment également que l'IA est une force positive en général et qu'elle peut grandement contribuer à améliorer leur situation. Une statistique surprenante est qu'environ 15 % seulement des personnes interrogées craignent que l'IA ne finisse par leur prendre leur emploi, ce qui est beaucoup moins que ce que de nombreux dirigeants et experts du secteur auraient supposé.Toutefois, les utilisateurs souhaitent une certaine transparence. 43 % d'entre eux ont déclaré qu'ils voulaient que les entreprises leur disent carrément si elles utilisaient l'IA pour les suivre, en tenant compte de tous les éléments. C'est une question qui continuera à se poser, et si la perception générale de l'IA semble s'améliorer, cela ne change rien au fait que les consommateurs veulent savoir quand elle est utilisée et pourquoi.Source : Cogito Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est votre opinion sur l'IA ? pensez-vous que les entreprises doivent se montrer plus transparentes quant à son utilisation ?