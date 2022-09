L'incorporation continue de l'IA dans un large éventail de produits entraînera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,5 % sur la période de prévision 2022-2026. Ce taux est plus de quatre fois supérieur au TCAC de 6,3 % des dépenses informatiques mondiales sur la même période.Les deux dernières années difficiles dans le monde des affaires ont accéléré l'utilisation de l'IA dans les systèmes, et les organisations sont maintenant plus disposées à profiter des avantages en termes d'efficacité et des capacités améliorées que les systèmes d'IA offrent. Les systèmes d'IA peuvent soutenir les tâches axées sur les personnes et améliorer leurs capacités grâce à des technologies telles que l'IA conversationnelle et le traitement d'images, utilisées pour interagir avec les clients et les clients potentiels d'une manière que ces personnes sont prêtes à accepter.La croissance élevée et constante observée dans l'utilisation de l'IA dans toutes les industries démontre son importance pour les affaires futures. "", a déclaré Mike Glennon, analyste principal des études de marché au sein de l'équipe Customer Insights & Analysis d'IDC. "."La banque et le commerce de détail sont les deux secteurs qui réaliseront les plus gros investissements en IA au cours de la période de prévision. Ensemble, ces deux secteurs représenteront environ un quart de toutes les dépenses en IA dans le monde. Les services professionnels seront le deuxième secteur le plus important, avec plus de 10 % des dépenses, suivis par la fabrication discrète et la transformation. Les services professionnels seront également l'un des secteurs où la croissance des dépenses en IA sera la plus rapide (taux de croissance annuel moyen de 28,7 %), juste derrière le secteur des médias (taux de croissance annuel moyen de 29,8 %).Parmi les 30 cas d'utilisation de l'IA identifiés par IDC, les agents de service à la clientèle augmentés seront les plus dépensiers tout au long de la période de prévision, atteignant 35,9 milliards de dollars en 2026. Bien qu'il s'agisse du cas d'utilisation le plus important dans seulement deux secteurs (commerce de détail et télécommunications), les agents de service à la clientèle augmentés constituent un domaine d'investissement pour tous les secteurs.Les autres principaux cas d'utilisation de l'IA sont la recommandation et l'amélioration des processus de vente, l'analyse et l'investigation des fraudes, ainsi que les conseillers en programmes et les systèmes de recommandation. D'ici 2026, ces quatre cas d'utilisation représenteront plus de 38 % de toutes les dépenses d'IA dans le monde.Source : IDCQu'en pensez-vous ?