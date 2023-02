Selon les CMO interrogés dans le cadre de l'enquête, la création et la gestion de contenu est le domaine dans lequel il pourrait s'avérer le plus utile. Il a reçu une note de 7,37 sur 10 à cet égard. Un autre domaine dans lequel ChatGPT pourrait être utilisé est celui des études de marché et de la compréhension de la concurrence, le chatbot obtenant une note de 6,1 pour chacun de ces domaines.Les besoins des CMO peuvent varier considérablement selon qu'ils travaillent dans des entreprises B2B ou B2C. Ils utiliseront tous deux ChatGPT pour obtenir des données de première main par le biais de l'automatisation et de l'analyse du comportement des consommateurs.Les CMO sont chargés d'établir des programmes de croissance par leurs patrons, à savoir les PDG, et l'utilisation de ChatGPT pour certaines tâches pourrait rendre cela plus facile. Malgré cela, ChatGPT n'est peut-être pas la solution miracle qu'ils espèrent, même s'il permettrait certainement d'automatiser certains processus qui, autrement, auraient dû être effectués manuellement.Il sera intéressant de voir si l'utilisation de ChatGPT finit par aider les CMO à obtenir de meilleurs résultats. Si tel est le cas, nous pourrions voir l'utilisation de l'IA à de telles fins se banaliser, de la même manière que les gens s'appellent au lieu d'écrire des lettres ou s'informent sur un site Web plutôt que dans un journal. L'IA semble être la vague de l'avenir.Source : Chief Outsiders Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude de Chief Outsiders est pertinente ?Selon vous, ChatGPT peut-il contribuer efficacement au développement marketing des entreprises ?D'après vous, les employés des services marketing devraient-ils s'inquiéter d'être remplacé par un chatbot d'IA ?