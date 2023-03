Amazon a commencé à installer les caméras alimentées par l'IA dans ses camionnettes de livraison en 2021

À l’heure où tous les outils de travail deviennent numériques, la cybersurveillance ne cesse d’étendre son emprise sur les rapports productifs et au-delà, sur l’ensemble des rapports humains. Les dernières actualités sur la cybersurveillance des salariés en milieu professionnel laissent penser que le développement des nouvelles technologies a contribué à une perméabilité des frontières entre vie professionnelle et vie privée.Notons que, la cybersurveillance peut être définie comme tout moyen de contrôle technique, sur une personne ou un processus, lié aux nouvelles technologies et plus particulièrement aux réseaux numériques de communication. En d’autres termes, la cybersurveillance regroupe les voies et moyens aboutissant à l’accès des données ou signaux transmis par voie électronique ainsi que le contrôle des moyens techniques permettant ces transmissions. Techniquement, elle se fait au moyen de logiciels de surveillance permettant d’enregistrer tous les évènements ou messages survenus pendant un temps donné et à un endroit déterminé.Dans le TikTok, la conductrice d'Amazon explique comment les quatre caméras du van de livraison d'Amazon surveillent sa conduite, dont une caméra orientée vers l'avant, deux caméras sur les côtés du véhicule et une caméra dans la cabine qui fait face au conducteur. Elle explique que la caméra orientée vers l'avant surveille la distance qu'elle parcourt derrière les autres voitures, la façon dont elle réagit aux panneaux stop, ainsi que sa vitesse. Si elle ne s'arrête pas complètement à un feu rouge, suit une voiture de trop près ou dépasse de plus de 10 km/h la vitesse autorisée, elle peut être sanctionnée par une infraction.En février 2021, le géant mondial de l'e-commerce a commencé à tester des caméras connectées à une IA dans les véhicules pour surveiller les chauffeurs de livraison sous contrat pendant qu'ils sont au travail. Amazon a confirmé ses faits au micro de CNBC, disant que cette « surveillance » va lui permettre d'améliorer la sécurité de son réseau de livraisons, mais cela inquiète grandement les acteurs concernés.Certains conducteurs ont exprimé leur préoccupation du respect de leur vie privée, car ils sont enregistrés « 100 % du temps » par les caméras pendant qu'ils sont en route et signalent une série d'infractions à la sécurité, notamment le non-respect d'un stop, les excès de vitesse et la conduite distraite. De son côté par contre, le leader mondial de l'e-commerce affirme que les caméras l'aideront à améliorer la sécurité de son réseau de livraison.À l'époque, l'entreprise avait déclaré que les quatre caméras permettaient aux véhicules de signaler 16 types d'infractions à la sécurité, particulièrement les excès de vitesse et la distraction au volant.Mars 2021, un chauffeur d'Amazon démissionne de l'entreprise à cause des caméras connectées à une IA installées dans les camions, capables d'enregistrer et analyser son visage et son corps pendant toute la durée du trajet. La Fondation Thomson Reuters a publié un rapport sur un chauffeur d'Amazon pour qui, la surveillance constante de l'entreprise par l'intelligence artificielle s'est révélée être de trop. L’employé d’Amazon a démissionné de son poste de livreur de colis pour le leader mondial de l'e-commerce.L’employé prénommé Vic, qui a demandé à n'utiliser que son prénom « par crainte de représailles », dit avoir vu les politiques d'Amazon changer pour inclure des moyens de surveillance de plus en plus actifs. Au début, c'était l'application Mentor d'Amazon qui surveillait constamment sa conduite, l'utilisation de son téléphone et sa localisation, générant un score permettant à ses responsables d'évaluer ses performances sur la route. « Si on passait sur une bosse, le téléphone s'entrechoquait, l'application Mentor enregistrait le fait que j'utilisais le téléphone pendant que je conduisais, et boum, j'étais ramené à l’ordre », a-t-il dit.Ensuite, l'entreprise voulait des photos de lui au début de chaque service sur une autre application, a-t-il raconté à la fondation. Mais le point de rupture est survenu lorsque Amazon a annoncé qu'elle allait installer des caméras d’intelligence artificielle dans sa flotte de véhicules. « Je m'étais déjà connecté avec ma carte au début de mon service, et maintenant, ils veulent une photo ? C'était trop », a-t-il déclaré. Les livreurs d'Amazon doivent consentir à la surveillance par l'IA dans leurs camionnettes ou perdre leur emploi. Désormais, obtenir ou conserver son job de livreur chez le leader mondial de l'e-commerce est assujetti à la signature d'un formulaire de « consentement biométrique ». La nature exacte des informations collectées semble varier en fonction de l'équipement de surveillance installé dans une camionnette donnée, mais la politique de confidentialité d'Amazon couvre un large éventail de données.Le formulaire exigeait que les conducteurs acceptent la reconnaissance faciale et d'autres données biométriques dans les camions qu'ils conduisent. Plus précisément, les données que les conducteurs doivent consentir à collecter comprennent des photographies utilisées pour vérifier leur identité ; la localisation et les mouvements du véhicule (y compris "les kilomètres parcourus, la vitesse, l'accélération, le freinage, les virages, la distance de suivi" ; les "infractions potentielles au Code de la route" (comme les excès de vitesse, le non-respect des panneaux d'arrêt et les ceintures de sécurité défaites).Elles surveillent aussi « le comportement potentiellement risqué du conducteur, comme la distraction ou la somnolence au volant ». « Amazon peut utiliser certaines technologies qui traitent des informations biométriques, y compris la technologie des caméras de sécurité embarquées qui collecte votre photographie dans le but de confirmer votre identité et de vous connecter à votre compte conducteur », peut-on lire dans le formulaire. « En utilisant votre photographie, cette technologie peut créer des informations biométriques, et collecter, stocker et utiliser les informations biométriques de ces photographies ».la conductrice d'Amazon donc la vidéo est virale sur la plateforme, écrit : « Cette caméra me surveille pendant que je conduis, ce qui m'empêche de faire beaucoup de choses, dit-elle dans la vidéo. Si je veux boire une gorgée de mon café, je dois me garer pour pouvoir l'attraper et le boire car si je le fais en conduisant, c'est un conducteur distrait, ce qui est aussi une infraction. Je ne peux pas toucher la console centrale, sinon c'est une infraction de distraction du conducteur. »la conductrice d'Amazon a déclaré qu'un chauffeur a reçu une violation pour distraction du conducteur pour s'être gratté la barbe pendant qu'il conduisait, ce que le système de suivi a interprété comme le fait que le chauffeur tenait un téléphone devant son visage. Cependant, elle a précisé que le conducteur a contesté la violation. Elle a déclaré que le véhicule surveillait également la fréquence à laquelle elle mettait sa ceinture de sécurité et que si elle ne la fermait pas suffisamment, elle risquait une « violation de ceinture ». Bien que la caméra suive les mouvements, la conductrice a déclaré qu'elle n'avait pas d'option audio, ce qu'elle a décrit comme une fonctionnalité « agréable ».Dans le TikTok, la conductrice d'Amazon explique comment les quatre caméras du van de livraison d'Amazon surveillent sa conduite, dont une caméra orientée vers l'avant, deux caméras sur les côtés du véhicule et une caméra dans la cabine qui fait face au conducteur. Elle explique que la caméra orientée vers l'avant surveille la distance qu'elle parcourt derrière les autres voitures, la façon dont elle réagit aux panneaux stop, ainsi que sa vitesse. Si elle ne s'arrête pas complètement à un feu rouge, suit une voiture de trop près ou dépasse de plus de 10 km/h la vitesse autorisée, elle peut être sanctionnée par une infraction.Certains médias ont rapporté que les caméras d'IA peuvent être utilisées pour déterminer le salaire et le statut d'emploi du conducteur dans l'entreprise. Chaque incident compte pour un point sur la carte de pointage hebdomadaire d'un conducteur, à l'exception des violations de panneaux d'arrêt qui seraient pondérées 10 fois plus. « Donc, tous ceux qui travaillent pour Amazon détestent à peu près ces petites choses, mais nous devons nous rappeler que c'est juste pour la sécurité », a déclaré le chauffeur d'Amazon dans la vidéo TikTok. Un porte-parole d'Amazon a déclaré à que les conducteurs ont la possibilité de contester les violations qu'ils considèrent comme inexactes.« La technologie de sécurité dans les camionnettes de livraison aide à garder les conducteurs et les communautés où nous livrons en sécurité, et les affirmations selon lesquelles ces caméras sont destinées à autre chose sont incorrectes », a déclaré un porte-parole d'Amazon. « Depuis que nous avons commencé à les utiliser, nous avons constaté une réduction de 35 % des taux de collision dans l'ensemble du réseau, ainsi qu'une réduction des cas de distraction au volant, d'excès de vitesse, de talonnage, de violation des panneaux et des signaux, et de conducteurs ne portant pas leur ceinture de sécurité. »Source : Vidéo Tiktok Que pensez-vous de la surveillance constante des travailleurs par l’IA chez Amazon ?Accepteriez-vous de travailler sous la supervision constante de l’IA qui décide de votre renvoi ?