Un tiers (35 %) du public déclare avoir beaucoup entendu parler des récents développements en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la capacité des ordinateurs et des machines à prendre des décisions similaires à celles des humains. Ce niveau de sensibilisation est beaucoup plus élevé qu'il y a huit ans (12 %). C'est chez les jeunes adultes que l'augmentation a été la plus importante. En 2015, seuls 12 % des 18-34 ans entendaient beaucoup parler des évolutions récentes dans ce domaine. Aujourd'hui, près de la moitié (45 %) de ce groupe d'âge est du même avis. Dans l'ensemble, les hommes (46 %) sont plus nombreux que les femmes (24 %) à avoir beaucoup entendu parler des développements récents en matière d'IA. Neuf Américains sur dix (91 %) connaissent le terme "intelligence artificielle", contre 70 % en 2015.L'un des produits d'IA les plus récents est ChatGPT, une application capable d'avoir des conversations et de rédiger des essais entiers à partir de quelques questions posées par un humain. Six Américains sur dix (60 %) ont entendu parler de ce produit et 72 % pensent qu'il y aura un jour où des articles entiers seront rédigés par l'intelligence artificielle. Cependant, très peu d'entre eux considèrent cette évolution comme positive. En fait, plus de trois Américains sur quatre (78 %) affirment que les articles rédigés par l'intelligence artificielle seraient une mauvaise chose. En outre, 65 % des personnes interrogées estiment qu'il est très probable que des programmes d'IA tels que ChatGPT soient utilisés par des étudiants pour tricher dans leurs travaux scolaires.", a déclaré Patrick Murray, directeur de l'institut de sondage indépendant Monmouth University Polling Institute.Dans l'ensemble, seul 1 Américain sur 10 (9 %) pense que la capacité des informaticiens à développer l'IA ferait plus de bien que de mal à la société. Les autres sont partagés entre l'idée que l'IA ferait autant de mal que de bien (46 %) ou qu'elle ferait en fait plus de mal à la société dans son ensemble (41 %). Ces résultats sont largement inchangés par rapport au sondage de Monmouth en 2015, mais l'opinion publique continue d'être plus pessimiste quant à l'impact de l'IA qu'elle ne l'était il y a une génération. Lorsque cette même question a été posée en 1987 par Cambridge Reports/Research International, 20 % des Américains ont déclaré que l'IA ferait plus de bien que de mal, 29 % s'attendaient à des quantités égales de bien et de mal, et 39 % ont déclaré qu'elle ferait plus de mal dans l'ensemble.Près de 3 Américains sur 4 (73 %) estiment que les machines capables de penser par elles-mêmes nuiraient à l'emploi et à l'économie. Par ailleurs, une majorité (56 %) estime que les machines artificiellement intelligentes nuiraient à la qualité de vie générale des humains. Ces résultats sur l'impact quotidien de l'IA sont pratiquement les mêmes qu'il y a huit ans. Toutefois, les craintes existentielles concernant la relation de l'humanité avec l'intelligence artificielle ont augmenté. Une majorité d'Américains (55 %) craint aujourd'hui, au moins dans une certaine mesure, que des machines artificiellement intelligentes puissent un jour menacer l'existence de la race humaine. Il s'agit d'un revirement par rapport au sondage de Monmouth de 2015, où un plus petit nombre (44 %) était inquiet et une majorité (55 %) ne l'était pas. L'inquiétude concernant la menace que pourrait représenter l'IA pour l'existence humaine diminue avec l'âge : 61 % des personnes âgées de 55 ans et plus, 55 % des personnes âgées de 35 à 54 ans et 46 % des personnes âgées de 18 à 34 ans. Toutefois, le niveau d'inquiétude est le même chez les personnes qui ont été très attentives à l'actualité de l'IA et chez celles qui n'ont que peu ou pas entendu parler des récents développements.Certains dirigeants politiques ont lancé l'idée d'une agence fédérale chargée de réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle, à l'instar de la FDA qui réglemente l'approbation des médicaments et des dispositifs médicaux. Une majorité (55 %) du public est favorable à une proposition générale de création d'une agence de réglementation de l'IA, tandis que 41 % y sont opposés. Ce sont les adultes de moins de 35 ans qui soutiennent le plus largement ce type d'agence (76 %), contre un peu moins de la moitié des personnes âgées de 35 ans et plus qui sont d'accord. Les démocrates (70 %) et les indépendants (56 %) sont plus nombreux que les républicains (36 %) à soutenir la création d'une agence fédérale de régulation de l'IA.", a déclaré M. Murray.Les sondeurs de Monmouth ont testé les réactions à six applications pratiques impliquant l'intelligence artificielle, dont cinq avaient déjà fait l'objet d'une question en 2015. En ce qui concerne le nouvel élément du sondage - l'utilisation d'une technologie de reconnaissance faciale permettant d'identifier et de surveiller les personnes qui tentent d'entrer dans des lieux publics tels que les stades - une majorité (54 %) considère qu'il s'agit d'une bonne idée, tandis que 41 % déclarent qu'il s'agit d'une mauvaise idée. Il est intéressant de noter que les personnes qui ont beaucoup entendu parler des développements récents dans ce domaine (45 %) sont moins susceptibles d'approuver cette utilisation de l'IA que celles qui n'en ont que peu (56 %) ou pas du tout (71 %) entendu parler.", a déclaré M. Murray.La seule autre application testée dans le sondage qui est considérée comme une bonne idée par la plupart des Américains est l'utilisation de machines d'IA pour effectuer des travaux risqués tels que l'extraction du charbon (75 %). En ce qui concerne les autres utilisations possibles évoquées dans le sondage, seul un tiers du public estime qu'il s'agit de bonnes idées, notamment les machines qui surveillent les opérations de sécurité dans les centrales nucléaires et prennent des décisions à ce sujet (38 %), les camions de livraison locaux autoguidés (35 %), les drones militaires armés capables de distinguer les combattants ennemis des civils et de décider des bâtiments à attaquer (34 %), et les robots infirmiers pour les patients alités capables de diagnostiquer des situations et d'administrer des médicaments (33 %). Par rapport à l'opinion publique d'il y a huit ans, la réaction positive à l'égard des drones militaires d'IA a légèrement baissé, tandis que le soutien aux camions de livraison autoguidés a légèrement augmenté, mais reste clairement minoritaire. Pour le reste, l'opinion publique sur les applications spécifiques de l'IA est largement conforme au sondage de Monmouth de 2015.", a déclaré M. Murray.Le sondage de l'université de Monmouth révèle que près de la moitié (47 %) des Américains utilisent beaucoup l'informatique dans leur vie quotidienne, contre 37 % il y a huit ans. Ce chiffre comprend 71 % des 18-35 ans (contre 43 % en 2015), 53 % des 35-54 ans (contre 42 %) et 25 % des 55 ans et plus (contre 26 % auparavant).Un peu moins de la moitié des personnes interrogées déclarent utiliser une technologie d'IA particulière - la reconnaissance vocale - sur une base hebdomadaire, dont 23 % le font tous les jours, 16 % plusieurs fois par semaine et 7 % une fois par semaine. Un peu moins d'un Américain sur quatre (38 %) déclare ne jamais utiliser un outil de reconnaissance vocale tel que Siri, Alexa ou Google Assistant. Environ la moitié des moins de 55 ans et un tiers des 55 ans et plus utilisent la technologie de reconnaissance vocale au moins une fois par semaine.Source : Monmouth University Trouvez-vous ce sondage pertinent ?Quel est votre avis sur les programmes d'IA tels que ChatGPT ?Dans quels cas estimez-vous que l'IA serait bénéfique pour la société ?Dans quels cas son utilisation représenterait une menace ?