L'étude pour Domino Data Lab, réalisée par Wakefield Research, montre que 67 % adoptent une politique de données plus offensive cherchant à générer une nouvelle valeur commerciale grâce aux applications d'analyse, de ML et d'IA.Cependant, l'étude suggère que la science des données n'est pas suffisamment financée pour répondre aux attentes des dirigeants - seuls 19 % déclarent que leurs équipes de science des données ont reçu des ressources suffisantes en matière d'IA et de ML pour répondre aux attentes des dirigeants en matière d'augmentation des revenus.", déclare Nick Elprin, cofondateur et PDG de Domino Data Lab. "De nombreux CDO et CDAO estiment qu'ils jouent les seconds rôles par rapport au service informatique sur diverses questions liées à l'IA/ML. 64 % d'entre eux déclarent que le service informatique prend la plupart des décisions relatives à la plateforme de science des données dans leur entreprise. Pratiquement tous les CDO et CDAO (99 %) reconnaissent qu'il est difficile de convaincre le service informatique de concentrer son budget sur les initiatives de science des données, de ML et d'IA plutôt que sur les domaines informatiques traditionnels, tels que la sécurité, la gouvernance et l'interopérabilité.Le soutien centralisé est essentiel à la mission des initiatives de science des données, de ML et d'IA de leur organisation, selon 99 % des personnes interrogées. Tandis que 98 % affirment que la vitesse à laquelle les entreprises peuvent développer, opérationnaliser, surveiller et améliorer en permanence les solutions d'IA et de ML déterminera qui survivra et prospérera dans un contexte de défis économiques persistants.L'impact négatif à court terme suscite des inquiétudes : 43 % des répondants affirment avoir perdu des opportunités commerciales, tandis que 41 % admettent avoir pris de mauvaises décisions sur la base de données ou d'analyses erronées. En dépit d'une forte sensibilisation aux risques, 46 % des responsables des données déclarent ne pas disposer des outils de gouvernance nécessaires pour empêcher leurs scientifiques de créer des risques pour l'organisation.", déclare Kjell Carlsson, responsable de la stratégie et de la promotion de la science des données chez Domino's. "Source : Domino Data Lab Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude est pertinente ou utile ?Votre entreprise envisage-t-elle d'accroitre ses investissements dans les technologies d'IA/ML au cours des prochaines années ?