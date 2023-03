Depuis l’annonce de la sortie de ChatGPT en novembre dernier, toute la toile est émoi. Beaucoup de personnes sont émerveillées par les possibilités offertes par l’IA. De la génération de réponses aux questions d’ordre général à la suggestion de code, l’IA se montre assez convaincante. Depuis quelques jours, GPT-4 est de sortie et les tests montrent encore plus tâches effectuées par l’IA. Bien évidemment, cela n’a pas laissé le gouvernement britannique indifférent. Aussi, pour ne pas rester à la traîne dans ce domaine encore naissant, le gouvernement britannique entend y investir environ 900 millions de livres sterling. Cela donnera les moyens aux chercheurs de créer leur propre « BritGPT », de « maximiser le potentiel de l’IA — en réalisant des percées qui profiteront à tous dans la société et l’économie », mais aussi de « comprendre le changement climatique et d’alimenter la découverte de nouveaux médicaments ». En plus de soutenir l’IA, cet investissement de 900 millions de livres sterling servira également à concevoir un supercalculateur exaflopique. Un supercalculateur exaflopique est un superordinateur capable d’effectuer plus d’un milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde. À ce jour, une seule machine de ce type nommée Frontier a été publiquement référencée. Elle est hébergée au laboratoire national américain d’Oak Ridge et est capable de réaliser plus de 8 millions de cœurs de calcul. Frontier, dont la production a coûté environ 500 millions de livres, a été mis en ligne en 2022. Dans le TOP500 qui classe les systèmes informatiques les plus puissants au monde, Frontier détient le record du supercalculateur le plus rapide au monde avec un Rmax de 1 102 exaFLOPS. Selon Jeremy Hunt, cet investissement permettra au Royaume-Uni de devenir l’un des rares pays au monde à héberger un supercalculateur exaflopique. Cela permettra d’attirer « les meilleurs talents et garantira aux chercheurs l’accès à la meilleure infrastructure au monde », souligne le chancelier.Le ministre des Finances a également confirmé que le gouvernement attribuera un prix d’un million de livres sterling chaque année pendant les 10 prochaines années pour la meilleure recherche sur l’IA. Le prix s’appellera le Manchester Prize, en mémoire du soi-disant Manchester Baby, un précurseur de l’ordinateur moderne construit à l’Université de Manchester en 1948. Le prix sera administré par le Department for Science, Innovation and Technology (DSIT). Plus de détails seront fournis ultérieurement.À côté de l’IA, le gouvernement britannique souhaite également soutenir le domaine quantique et annonce un financement public de 2,5 milliards de livres sterling au cours de la prochaine phase de 10 ans du programme national (2024 à 2034). Selon le chancelier, cet investissement qui représente une augmentation du financement d’environ 150 millions de livres sterling par an devrait donner au Royaume-Uni un programme ambitieux et compétitif à l’échelle mondiale.Pour boucler le budget des 3,5 milliards de livres, il faut également prendre en compte un investissement de 100 millions de livres sterling dans 26 projets transformateurs de R et D à Glasgow, dans le Grand Manchester et dans les West Midlands. Selon le gouvernement britannique, ce programme des accélérateurs d’innovation est une nouvelle approche qui permettra d’aider les régions urbaines à devenir des centres de recherche et d’innovation majeurs et compétitifs à l’échelle mondiale et soutiendra la mise à niveau.À la suite de ces décisions qui, espérons-le, permettra au Royaume de devenir un leader dans les domaines de l’IA et de la recherche quantique, la Secrétaire aux sciences, à l’innovation et à la technologie, Michelle Donelan, a déclaré : « Cette semaine, nous avons montré que les actions sont plus éloquentes que les mots dans nos efforts pour faire du Royaume-Uni une superpuissance scientifique et technologique. Nous sommes intervenus pour protéger les finances de notre secteur technologique en plein essor au cours du week-end, avons défini notre feuille de route pour réglementer les industries de demain et engagé d’énormes sommes d’investissement dans le budget de printemps ». Elle ajouta ceci : « lorsque j’ai lancé ce ministère, j’ai promis de veiller à ce que tous les leviers du gouvernement soutiennent nos plans visant à stimuler la croissance grâce à la science et à l’innovation. Le budget d’hier montre qu’en tant que gouvernement, nous mettons notre argent là où il faut, soutenant les industries qui créeront des emplois, fourniront la puissance de feu nécessaire pour investir dans nos services publics et, en fin de compte, amélioreront des vies ».Si pour le gouvernement britannique, l’exécution de ce plan décennal permettra au pays de se mettre en pole position dans les domaines technologiques de l’IA et de la recherche quantique, cet optimisme n’est pas partagé par tout le monde. Donnant son avis sur l’engagement sur les fonds engagés pour financer ces domaines, Owen avance ceci : « Un jour, j’espère que la nouvelle “Grande-Bretagne mondiale” proposera sa propre idée pertinente au lieu de s’engager financièrement à la suite de mots à la mode générés par le succès d’autres pays. Bien que je sois enthousiasmé par la perspective de jouer avec ChatGPT qui parle l’anglais de la reine, je suis sûr que les personnes qui attendent 45 minutes pour les ambulances pour être bloquées pendant des heures en raison du sous-financement du NHS ne ressentent pas la même chose. L’engagement semble creux. La seule chose qui m’excite vraiment, c’est de jouer au jeu de devinettes pour savoir comment ils vont tout foutre en l’air ».Henry, un autre intervenant déclare pour sa part : « Oui, 900 millions de livres dépensés, et un ordinateur pas très super de 100 millions de livres sera construit une fois que tous les copains seront payés. Lorsqu’il s’avérera décevant, tout le concept de super informatique sera considéré comme “une perte de temps”, deviendra politiquement toxique et finira par retenir la nation pendant quelques décennies.C’est malheureusement une solution qui recherche un problème. S’ils avaient commencé avec une exigence réelle et avaient fourni un financement pour y arriver, nous aurions peut-être obtenu quelque chose d’utile. Dans l’état actuel des choses, nous aurons ChatGPT3 lorsque le reste du monde aura ChatGPT8 ».Graham abonde dans le même sens et affirme ceci : « C’est en partie ridicule parce que ChatGPT n’a pas besoin d’un superordinateur de classe mondiale. Je suis presque sûr qu’il a été formé sur un groupe de postes de travail chacun avec un tas de cartes NVIDIA haut de gamme chères, mais pas un milliard de livres. La Grande-Bretagne n’est même pas si loin derrière en matière de talents. Ce qui manque, ce sont les opportunités de rester dans le milieu universitaire et de bien gagner sa vie sans être subsumé par les géants américains de la technologie. Injecter cet argent dans l’éducation irait beaucoup plus loin, mais ce n’est évidemment pas le sujet ».Source : Gouvernement britannique Quelles appréciations faites-vous des fonds promis par le gouvernement britannique pour soutenir l’IA ?Selon vous, le Royaume-Uni pourra-t-il atteindre ses objectifs avec les financements mis en avant ?Quels commentaires faites-vous des personnes qui estiment que l’argent sera gaspillé et ne permettra pas au pays de faire des percées dans l’IA ou l’informatique quantique ?