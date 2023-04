Des images représentant l'ancien président américain Donald Trump traîné par des fonctionnaires de police et le pape François portant une veste qui ne lui ressemble pas ont été largement considérées comme vraies.Une telle tendance est dangereuse, car elle pourrait contribuer à la propagation de la désinformation. Concured a récemment mené un sondage qui a révélé l'étendue des progrès de l'IA, en demandant aux utilisateurs de choisir l'une des deux images qu'ils pensaient avoir été générées par une forme d'IA.35 % des personnes interrogées ont choisi la mauvaise image. Cela semble indiquer qu'il est de plus en plus difficile de trouver les différences entre les images générées par l'IA et les images réelles.Même les images de la lune ont été difficiles à analyser, 64 % seulement des utilisateurs ayant choisi la bonne image.Par exemple, si l'image représente un être humain, la meilleure chose à faire est de regarder les mains ou les dents. L'IA est notoirement mauvaise pour générer des mains ou des pieds réalistes, la plupart des images qu'elle crée ayant un effet "uncanny valley".Dans l'ensemble, l'IA est là pour durer, et il est donc essentiel de prendre des mesures pour éviter qu'elle ne soit utilisée à mauvais escient, en tenant compte de tous les éléments. Plus l'IA progresse, plus il sera difficile pour les gens de faire confiance à ce qu'ils voient, en particulier lorsqu'ils parcourent leurs flux de médias sociaux sur diverses plateformes en ligne.Source : Concured Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Que vous évoquent les résultats de cette étude ?Pouvez-vous faire la différence entre une image générée par l'IA et une image réelle ? Comment y procédez-vous ?