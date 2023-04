Selon une étude récente aux conclusions alarmantes, 82 % des responsables de recrutement sont incapables d'identifier les lettres de motivation produites par ChatGPT. Oui, c'est dire à quel point l'outil alimenté par l'IA est capable de copier le ton humain.Et si cela peut sembler formidable du point de vue d'un employé, on ne peut pas en dire autant des employeurs qui affirment éprouver de réelles difficultés à cet égard. Après tout, comment trouver les meilleurs talents sur le marché si les processus de jugement sont défaillants ?Mais qui est à blâmer ? La technologie sous forme d'IA remplace les humains dans de nombreux secteurs et il se pourrait bien que ce soit l'un d'entre eux.Le lancement de l'outil remonte à novembre 2022 et depuis lors, les concepteurs de cet outil, OpenAI, ont parcouru un long chemin. L'outil a bouleversé de nombreux aspects de la vie professionnelle et il semble maintenant que le secteur du recrutement soit lui aussi touché.Les experts sont apparemment dépassés et l'idée d'utiliser une technologie d'IA pour produire une candidature qui donne une fausse image de soi est tout simplement alarmante. C'est peut-être l'option la moins chère et la plus efficace pour les candidats, mais là encore, nous constatons une faille dans l'évolution de la situation.Le mois dernier, ResumeBuilder a décidé de consulter 1 000 responsables de recrutement connus pour examiner les dossiers de candidature de plusieurs demandeurs d'emploi qui se sont présentés sur leur lieu de travail. Ils ont voulu savoir ce qu'ils pensaient des employés potentiels qui ont eu recours à l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT. Et les résultats sont là.60 % ont constaté une amélioration de la qualité des candidatures depuis le lancement de ChatGPT. Entre-temps, 80 % ont admis avoir utilisé eux-mêmes l'outil d'IA dans le cadre du processus d'embauche. Mais seulement 18 % d'entre eux ont pu identifier avec succès les lettres de motivation produites par ChatGPT et celles qui ne l'étaient pas.Malgré ce fait, une personne sur quatre affirme que l'utilisation de l'outil est une forme de tricherie.Source : ResumeBuilder Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette étude de ResumeBuilder ? Trouvez-vous qu'elle est crédible et pertinente ?Selon vous, les chatbots d'IA à l'instar de ChatGPT représentent-ils un risque ou une opportunité pour le secteur de l'emploi ?