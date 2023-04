49 % des entreprises utilisent actuellement ChatGPT ; 30 % prévoient de le faire

Avec l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, la question de l'impact de l'IA sur l'emploi est au cœur des préoccupations. Le chatbot d'IA accessible au public possède de nombreuses capacités, notamment celle de répondre à des questions, de créer du contenu, d'écrire du code, etc.En février, ResumeBuilder.com a interrogé 1 000 chefs d'entreprise américains pour savoir combien d'entreprises utilisent actuellement ou prévoient d'utiliser ChatGPT.Principales conclusions :D'après l'enquête, 49 % des entreprises déclarent actuellement utiliser ChatGPT, et 93 % d'entre elles affirment qu'elles prévoient d'étendre leur utilisation du chatbot.En outre, 30 % des entreprises disent qu'elles ont l'intention de commencer à l'utiliser, et 85 % d'entre elles disent qu'elles le feront dans les 6 prochains mois.Les chefs d'entreprise déclarent que leur société utilise ChatGPT de diverses manières.Parmi les entreprises qui utilisent actuellement ChatGPT, 66 % l'utilisent pour écrire du code, tandis que 58 % l'utilisent pour la rédaction/création de contenu, 57 % pour le support client, et 52 % pour créer des résumés de réunions ou de documents.La majorité des entreprises utilisent également ChatGPT pour faciliter le recrutement : 77 % déclarent qu'il les aide à rédiger des descriptions de postes, 66 % à rédiger des demandes d'entretien et 65 % à répondre aux candidats.Dans l'ensemble, la plupart des chefs d'entreprise sont impressionnés par le travail de ChatGPT. Cinquante-cinq pour cent déclarent que la qualité du travail produit par ChatGPT est " excellente ", tandis que 34 % la qualifient de " très bonne ".", déclare Stacie Haller, conseillère principale en matière de carrière.Quarante-huit pour cent des entreprises ont remplacé des travailleurs par ChatGPT depuis qu'il est devenu disponible en novembre de l'année dernière.À l'avenir, ChatGPT pourrait entraîner davantage de licenciements selon les chefs d'entreprise. Lorsqu'on leur demande si ChatGPT entraînera des licenciements d'ici à la fin de 2023, 33 % des chefs d'entreprise répondent "certainement", tandis que 26 % répondent "probablement".Dans les cinq ans, 63 % des chefs d'entreprise affirment que ChatGPT entraînera "certainement" (32 %) ou "probablement" (31 %) des licenciements.Les chefs d'entreprise qui n'ont pas encore commencé à utiliser ChatGPT mais qui prévoient de le faire sont moins nombreux à penser que des licenciements s'ensuivront. Seuls 9 % d'entre eux affirment que l'utilisation de ChatGPT par leur entreprise entraînera "certainement" des licenciements, tandis que 19 % pensent que cela sera "probablement" le cas.", déclare M. Haller. "Les entreprises économisent de l'argent en utilisant ChatGPT. Globalement, 99 % des entreprises utilisant ChatGPT disent avoir économisé de l'argent.Quarante-huit pour cent des entreprises ont économisé plus de 50 000 dollars, tandis que 11 % ont économisé plus de 100 000 dollars.", déclare M. Haller. "Il est possible qu'avoir une expérience avec ChatGPT puisse aider les travailleurs à conserver leur emploi.Lors de l'évaluation des candidats à l'embauche, 92 % des chefs d'entreprise déclarent qu'avoir une expérience en matière d'IA/chatbot est un plus, et 90 % affirment qu'il est bénéfique que le candidat ait une expérience spécifique avec ChatGPT.", déclare Haller.Source : ResumeBuilder Quel est votre avis sur le sujet ? Quel crédit accordez-vous aux conclusions de cette enquête ?Que pensez-vous des informations présentées dans cette étude de ResumeBuilder ? Estimez-vous qu'elles sont pertinentes ?Pensez-vous que le remplacement des employés par une technologie d'IA soit une approche judicieuse et pérenne ?