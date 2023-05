OpenAI a été avertie par les autorités de régulation italiennes qu'elle devait apporter des modifications pour satisfaire à leurs règles et réglementations. Aujourd'hui, il semble que ce soit le cas puisqu'ils ont repris leur travail comme d'habitude, ce qui a été confirmé par un récent rapport de l'Associated Press (AP).Les autorités de régulation ont fait part de leur enthousiasme à ce sujet et de leur volonté d'accueillir à nouveau l'entreprise après que les changements nécessaires ont été apportés.OpenAI a indiqué qu'elle était occupée à essayer de répondre aux préoccupations soulevées par l'autorité de protection des données du pays. Celles-ci sont apparues à la fin du mois d'avril dernier.Entre-temps, le GPDP a indiqué en termes très clairs à quel point il était illégal de les voir collecter les données des utilisateurs. D'autres préoccupations étaient liées à l'incapacité totale d'empêcher les utilisateurs mineurs d'accéder à des contenus qui n'étaient pas adaptés à leur âge. Finalement, l'OpenAI n'a eu d'autre choix que de bloquer ChatGPT en Italie.L'entreprise a reçu un délai de 20 jours pour résoudre ces problèmes et aujourd'hui, il semble qu'elle en ait fait plus qu'assez puisqu'elle a reçu le feu vert pour opérer à nouveau.La question que beaucoup se posent est de savoir quels sont les changements apportés. Tout d'abord, les utilisateurs de l'Union européenne disposeront d'un formulaire qu'ils pourront soumettre pour faire supprimer leurs données personnelles en vertu de la loi sur le GDPR.De même, un nouvel outil permettra de vérifier l'âge des utilisateurs après leur inscription en Italie. De même, un nouveau centre d'aide a été mis en place pour expliquer comment OpenAI et ChatGPT collectent les données personnelles, ainsi que des informations sur la manière de contacter un agent particulier dans le cadre du GDPR.Le GPDP n'a pas encore répondu aux demandes concernant les inquiétudes que certaines personnes pourraient avoir. Mais il a dévoilé une déclaration qui a été établie par AP et qui mentionne comment il va accueillir de telles mesures qui ont été mises en œuvre par OpenAI.Elle a également exhorté OpenAI à mettre en place des amendements relatifs à la vérification de l'âge et une nouvelle campagne de publicité qui informerait les Italiens de leur droit à ne pas collecter de données.Aucun de ces changements ne semble modifier radicalement le fonctionnement de ChatGPT dans le pays italien. Mais OpenAI a révélé qu'elle serait confrontée à une série de défis par la suite.L'Espagne, le Canada et quelques autres pays ont envisagé d'ouvrir une enquête à ce sujet. Mais pour l'instant, aucun de ces changements ne modifie radicalement le fonctionnement de l'outil dans le pays d'Italie.OpenAI sait qu'elle devra faire face à d'autres défis dans d'autres pays également et elle est impatiente de travailler avec d'autres pour apporter une solution. De nombreuses autres préoccupations étaient liées à la manière dont l'outil recueille des données pour entraîner ses modèles de langage et aux types de données que le modèle produit pour ses utilisateurs.Les législateurs européens sont en train d'avancer sur le front de l'IA. Les entreprises telles qu'OpenAI pourraient se voir imposer des exigences supplémentaires, car elles pourraient être amenées à divulguer des informations importantes.OpenAI a vraiment été au centre des préoccupations de nombreux pays, y compris de personnalités qui estiment que ChatGPT pourrait finir par faire plus de mal que de bien. De nombreux secteurs d'activité font les frais de cet outil qui révolutionne le monde de la technologie à plus d'un titre.Source : AP News Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce rapport d'Associated Press est pertinent, voir utile ?Selon vous, les modifications apportées par OpenAI pour satisfaire aux réglementations italiennes sont-elles suffisantes pour répondre aux préoccupations liées à la confidentialité des données des utilisateurs et à l'accès des mineurs à des contenus inadaptés ?