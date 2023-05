Les chiffres des téléchargements montent en flèche dans l'App Store et ce n'est pas la première fois que ce genre de propos est tenu. En fait, il est vrai que de telles situations ne dureront pas éternellement, mais à en juger par l'aspect des choses, la tendance est à l'effervescence en ce moment.Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des millions de personnes qui installent ces logiciels et que l'argent rentre à flots. Et bien que nous voyions un grand nombre d'applications de chatbot présentes dans notre entourage et faisant un tabac sur l'App Store, la situation actuelle est complètement inédite.Ces dernières semaines en particulier ont été exceptionnelles et ces applications sont très demandées en ce moment même. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi ils n'ont pas pu y accéder par le passé et si vous êtes l'un d'entre eux, qu'attendez-vous pour le faire ?De nombreux chatbots issus du monde de l'IA proposent des interfaces natives majeures pour l'outil ChatGPT et utilisent des stratégies de prix farfelues. Ils facturent légèrement plus que ce que ChatGPT facture sur le web et cette interface web particulière est assez simple pour permettre à la plupart d'entre nous de mener des discussions. Il arrive même qu'on se demande comment les choses peuvent être aussi simples, n'est-ce pas ?Eh bien, vous avez tort sur ce point. Grâce à l'explorateur, il a été possible d'identifier les applications dont le nom comporte les termes "AI" et "chatbot" et qui ont atteint l'objectif d'un million de dollars par mois sur l'App Store. Au total, cinq chatbots différents ont satisfait ces critères.Il s'agit de AskAI, Genie, AI Smith, AI Chat et ChatOn. Cette liste est classée en fonction du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'année.Selon des estimations récentes, les cinq premières applications du "Million Club" ont généré un revenu net total de 20,2 millions de dollars de recette sur l'App Store depuis le mois de janvier.Il s'agit de revenus nets, c'est-à-dire de ce que les heureux développeurs conservent et réinvestissent dans des activités telles que la publicité. Le géant technologique Apple a perçu environ 8 millions de dollars de frais.Si vous êtes développeur et que vous avez utilisé l'une de ces applications, vous pouvez deviner combien de temps il a fallu pour les créer. Si vous ne l'êtes pas, cette période n'a pas été très longue.En ce qui concerne les revenus quotidiens de ces applications et leur évolution dans le temps, on peut constater qu'il a parcouru un long chemin depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui.Au début de cette année, le groupe a gagné un total combiné de 2,9 millions de dollars de revenus nets. Toutes les applications étaient présentes, à l'exception d'Ask AI. En mars, le total est passé à 3,9 millions de dollars, puis à 9,8 millions de dollars en avril. Il s'agit d'un montant net, qui correspond donc à ce que les développeurs finiraient par conserver.Il existe également une autre application d'IA, appelée Ninja AI, qui a connu une ascension fulgurante au cours de cette période. À en juger par ses caractéristiques, sa popularité est en pleine croissance. On se demande alors quand OpenAI lancera sa propre application ou quand les utilisateurs se rendront compte qu'ils peuvent accéder gratuitement à ChatGPT en ligne.Source : AppfiguresQuel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous ces informations pertinentes ?Que pensez-vous de la prolifération des chatbots d'IA sur l'App Store ? S'agit-il d'un effet de mode ou d'une tendance qui va continuer à se développer ?Pensez-vous que le succès de ces chatbots d'IA sera durable sur le long terme ?