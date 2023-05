Les étudiants suédois sont favorables aux outils d'IA tels que ChatGPT dans le domaine de l'éducation, mais 62 % d'entre eux pensent que l'utilisation de chatbots pendant les examens constitue une tricherie. Cependant, la limite de la tricherie n'est pas très claire. C'est ce que montre une enquête de l'université de technologie de Chalmers, qui est la première étude à grande échelle en Europe à examiner les attitudes des étudiants à l'égard de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur.Ce sont là trois des quelque deux mille commentaires facultatifs de l'enquête à laquelle près de 6 000 étudiants suédois ont récemment participé.", explique Hans Malmström, professeur au département de la communication et de l'apprentissage des sciences de l'université technologique de Chalmers. Il a mené l'étude avec ses collègues Christian Stöhr et Amy Wanyu Ou.La majorité des personnes interrogées pensent que les chatbots et les outils linguistiques d'IA les rendent plus efficaces en tant qu'étudiants et affirment que ces outils améliorent leur rédaction académique et leurs compétences linguistiques en général. Pratiquement tous les étudiants interrogés connaissent ChatGPT, la majorité d'entre eux utilisent l'outil et 35 % d'entre eux utilisent le chatbot régulièrement.Malgré leur attitude positive à l'égard de l'IA, de nombreux étudiants se sentent anxieux et manquent de conseils clairs sur la manière d'utiliser l'IA dans les environnements d'apprentissage où ils se trouvent. Il est tout simplement difficile de savoir où se situe la limite de la tricherie.", déclare Hans Malmström.De nombreux étudiants perçoivent les chatbots comme un mentor ou un enseignant à qui ils peuvent poser des questions ou demander de l'aide, par exemple en expliquant des concepts ou en résumant des idées. L'attitude dominante est que les chatbots devraient être utilisés comme une aide, et non pas remplacer la pensée critique des étudiants. Ou comme l'a dit un étudiant : "".Un autre aspect important qui est ressorti de l'enquête est que l'IA constitue une aide efficace pour les personnes souffrant de divers handicaps. Un étudiant souffrant de troubles de l'attention et de dyslexie a décrit comment il avait passé 20 minutes à écrire sa réponse à l'enquête, puis l'avait améliorée en saisissant le texte dans ChatGPT : "".Les chercheurs ont maintenant rassemblé une multitude d'informations importantes et compilé les résultats dans un rapport d'ensemble.", déclare Christian Stöhr, professeur associé au département de la communication et de l'apprentissage des sciences à Chalmers.Source : Chatbots and other AI for learning: A survey of use and views among university students in Sweden Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette enquête sont pertinentes ?Selon vous, quelles mesures peuvent être mises en place pour encadrer l'utilisation des outils d'IA dans l'enseignement supérieur ?