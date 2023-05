Malgré cela, il s'avère que les créateurs tirent parti des outils d'IA pour améliorer leurs performances et produire des contenus de bien meilleure qualité que par le passé. Influencer Marketing Factory a récemment mené une enquête pour faire la lumière sur la popularité des outils d'IA parmi les créatifs, et il s'avère que la grande majorité d'entre eux utilisent ces outils régulièrement.Pas moins de 94,5 % des créateurs ont admis utiliser l'IA pour les aider à créer du contenu. Environ 660 créateurs ont été interrogés dans le cadre de cette enquête, ce qui révèle l'ampleur considérable de l'utilisation de l'IA, puisque pratiquement aucun d'entre eux n'a écarté l'utilisation d'outils d'IA dans son flux de travail.L'utilisation la plus populaire de l'IA est dans le domaine de l'édition, puisque les grands modèles de langage comme ChatGPT peuvent analyser de grands blocs de texte et signaler des erreurs qui peuvent être rapidement corrigées. De nombreux créateurs utilisent également l'IA pour générer des images et des vidéos sans avoir à embaucher quelqu'un pour cette tâche, et la création de légendes est également devenue considérablement plus facile grâce à l'abondance d'innombrables outils d'IA auxquels les créateurs s'inscrivent déjà.L'édition vidéo est un autre domaine dans lequel l'IA est en train de s'imposer. Des plateformes populaires comme Adobe Premiere Pro ayant intégré l'IA dans leur logiciel de montage vidéo, les créateurs peuvent désormais couper des scènes entières de leurs vidéos et supprimer des objets à l'aide de l'IA. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de le faire soi-même, et il existe de nombreuses plateformes qui permettent aux créateurs de tirer parti de l'IA de cette manière.En ce qui concerne la génération d'images, DALL-E et Midjourney sont les options les plus répandues. Ils facilitent la génération d'images à partir de simples invites textuelles, et les créateurs peuvent les utiliser pour ajouter une touche visuelle à leur travail. Même si les images ne sont pas retenues pour le montage final, elles peuvent être utilisées comme sources d'inspiration ou comme vignettes pour attirer l'attention sur le contenu. Dans l'ensemble, les créateurs voient clairement l'intérêt de l'IA dans leurs projets.Source : Influencer Marketing FactoryQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette enquête sont pertinents ?Selon vous, quelles sont les considérations éthiques à prendre en compte lors de l'utilisation de l'IA à des fins créatives ?Pensez-vous que l'utilisation croissante des outils d'IA par les créateurs entraînera à terme une diminution de la demande de professionnels de la création ?