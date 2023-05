L'IA est l'avenir, car elle est capable d'accomplir en quelques minutes des tâches qui prendraient des heures à des humains normaux. Elle a un certain nombre d'applications, notamment la capacité de reconnaître la parole et de traduire des textes. Il peut également générer des textes et des images. La technologie devenant de plus en plus avancée, l'outil peut désormais générer des œuvres d'art, ce qui, à l'origine, ne pouvait être fait que par des humains.Kobe Millet, l'auteur de l'étude, a ajouté que l'intelligence artificielle était capable de générer des œuvres d'art similaires à celles réalisées par des artistes de renom. Elle était non seulement capable de créer des œuvres d'art, mais aussi d'écrire des poèmes et de créer de nouvelles cartes. Face à de telles avancées, les chercheurs ont voulu voir l'impact qu'elles avaient sur les humains et comment ils percevaient les œuvres d'art créées par l'IA.À l'époque de l'étude, on pensait que les gens préféraient le travail humain au travail généré par l'ordinateur. Afin de recueillir des données, quatre tests ont été réalisés. Dans chacun des tests, les participants devaient examiner deux œuvres d'art et identifier celle qui avait été créée par un humain et celle qui avait été créée à l'aide de l'IA. Il leur a même été demandé d'évaluer l'œuvre qui les attirait le plus.3 des 4 tests étaient basés sur l'évaluation de la créativité, tandis que le test numéro 4 demandait aux participants quelle œuvre d'art valait la peine d'être achetée. Le premier test comptait 206 candidats néerlandais. Trente et un pour cent d'entre eux étaient des femmes. Il leur a été demandé d'évaluer de la musique créée par une intelligence artificielle. Le deuxième test comprenait près de 300 participants du Royaume-Uni. Ils devaient donner leur avis sur deux œuvres d'art créées par des humains. Le troisième test comprenait 404 participants du Royaume-Uni à qui l'on a demandé d'évaluer des œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle. Enfin, le quatrième test a été réalisé auprès de 800 participants qui ont testé les résultats des trois premiers tests.En ce qui concerne les résultats, il a été révélé que dans le test numéro 1, les contenus musicaux produits par des humains étaient les plus appréciés. De même, dans le test numéro 2, les œuvres d'art présentées comme une création de l'IA ont reçu le moins de soutien et ont même été considérées comme manquant de créativité.Dans le test suivant, bien que les deux œuvres aient été générées par l'IA, les résultats ont été similaires à ceux du test numéro 2. Cela s'explique principalement par l'effet important observé chez les personnes qui pensent que les œuvres d'art ne peuvent être créées que par des humains. Le test numéro 4 a conclu les résultats des trois premiers tests en montrant que les œuvres d'art perçues comme étant créées par des humains avaient plus de chances d'être achetées par les participants que les œuvres générées par l'IA.Source : Computers in Human Behaviour Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats cette étude pertinents ?