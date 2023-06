Bien que l'application n'ait été initialement disponible que sur iOS et aux États-Unis, de nouveaux chiffres surprenants ont été dévoilés dans le cadre d'une nouvelle étude. Et comme on peut s'y attendre, les créateurs ne peuvent pas être plus satisfaits de ces chiffres.Il s'agit d'un excellent départ, qui se concrétise par l'extension du programme à 11 destinations internationales supplémentaires dans le monde entier. Aujourd'hui, le programme a franchi la barre des 500 000 téléchargements en six jours, depuis son lancement.Tout cela grâce aux statistiques fournies par DataAI qui est un fournisseur connu de résultats clés dans le monde des tendances numériques.Il n'est donc pas faux de dire que cette plateforme est désormais considérée comme le leader en termes de performances et de lancements d'applications, tant pour cette année que pour la précédente. La seule fois où elle a été battue, c'était en février 2022, par la plateforme Truth Social de Donald Trump.Comme l'expliquent les consommateurs, tous les chatbots d'IA sont nécessaires en ce moment. Il existe de nombreuses plateformes sur l'App Store qui se font appeler ChatGPT et qui sont fausses. Elles veulent simplement que les gens les paient, mais ne fournissent pas les mêmes services que ChatGPT. Pourtant, les consommateurs dépensent sans compter.La concurrence est rude et le paysage est très intéressant. Vous trouverez de nombreux chatbots axés sur l'IA, ce qui a créé un marché difficile pour les applications qui souhaitent gagner en notoriété et en popularité. Mais de toute évidence, ce n'était pas le cas dans cette situation particulière.ChatGPT a fini par surpasser un grand nombre de ses principaux rivaux et comptait dans sa liste certains des plus grands noms de l'industrie, comme Bing de Microsoft et Edge. Leurs liens avec des tiers et la technologie GPT-4 sont également incontournables.Alors que Bing et Microsoft Edge ont fini par bénéficier du grand intérêt que les gens portaient à des plateformes comme ChatGPT lors de son lancement initial, nous avons vu un nombre stupéfiant de 340 000 installations survenir au cours des cinq premiers jours du lancement aux États-Unis, alors qu'il n'était basé que sur la technologie iOS.Source : DataAIQuel est votre avis sur ce succès rapide de l'application ChatGPT ?Trouvez-vous ces statistiques fiables et pertinentes ?Selon vous, la popularité de ChatGPT est-elle attribuée à ses performances réelles ou est-elle due à un battage médiatique ?