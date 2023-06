Les outils d'IA tels que ChatGPT auront probablement le plus grand impact sur les emplois dans les domaines des ressources humaines et de l'administration.

Ces emplois sont principalement occupés par des femmes, et certains comptent une forte représentation de personnes de couleur.

Les employés qui occupent des postes exposés à l'IA ont tendance à évoluer vers des fonctions plus qualifiées dans le même domaine, ce qui nécessite d'investir davantage dans leurs talents.

Alors que l'intelligence artificielle bouleverse le monde du travail, des scénaristes aux conseillers financiers, la technologie remplacera de manière disproportionnée les emplois généralement occupés par des femmes, selon la société d'analyse des ressources humaines Revelio Labs.", a déclaré Hakki Ozdenoren, économiste chez Revelio Labs. "."À l'aide des scores d'exposition à l'IA élaborés par Eisfeldt, Schubert et Zhang, qui comparent les capacités de l'IA générative aux exigences des tâches des emplois, une liste des 15 professions les plus exposées à l'IA a été dressée. Ces professions emploient plus de 10 millions de personnes aux États-Unis, dont la majorité sont des femmes.Alors que les outils d'IA comme ChatGPT ne sont pas formés pour remplacer un groupe démographique spécifique, l'effet différentiel de l'IA provient de la répartition inégale des sexes au sein de la population active. Par exemple, les femmes sont sous-représentées dans les professions techniques et surreprésentées dans les carrières de "soutien" comme les assistants administratifs. Il se trouve que les capacités de l'IA se chevauchent davantage avec les professions de soutien.L'examen de la répartition des personnes de couleur brosse un tableau similaire. De nombreuses professions exposées à l'IA sont composées de manière disproportionnée de personnes de couleur. Toutefois, les différences ne sont pas aussi prononcées que pour la répartition par sexe : globalement, 32,9 % des employés sont des personnes de couleur dans les emplois les plus exposés, soit à peine plus que la moyenne américaine. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître et de corriger toute inégalité existante afin de s'assurer que les effets de l'adoption de l'IA n'aggravent pas les disparités entre les groupes ethniques.Pour voir où les employés exposés à l'IA sont susceptibles de se retrouver, une étude de cas porte sur les commis à la tenue de livres, à la comptabilité et à l'audit. Le graphique ci-dessous décompose les flux de sortie de cette fonction, donnant une idée des étapes suivantes typiques dans l'échelle des carrières. La première destination est celle des comptables et auditeurs, qui nécessite une compréhension plus approfondie de l'environnement réglementaire. Si la maîtrise des subtilités de la comptabilité et de l'audit s'avère difficile pour la plupart des employés, l'adoption de l'IA pourrait les amener à se battre pour trouver d'autres possibilités d'emploi.Cependant, il y a aussi une perspective plus positive à considérer. Les outils d'IA peuvent automatiser les tâches banales et répétitives effectuées par les employés de bureau, ce qui leur permet de se consacrer à des aspects plus productifs et plus gratifiants de leur travail. La réalisation de ce résultat positif dépend de l'acquisition par les employés des compétences nécessaires, et nécessite donc un investissement non seulement de la part des employés, mais aussi de la part des employeurs et des décideurs politiques dans le renforcement des compétences de la main-d'œuvre actuelle.Source : Revelio Labs