Cette nouvelle nous vient d'une enquête récemment menée par Lucidworks, qui a révélé les points de vue des professionnels de la recherche sur le sujet. En outre, ce rapport s'est appuyé sur les données de 100 personnes travaillant dans le secteur de la recherche en ligne. Il s'agit d'ingénieurs, d'experts dans le domaine du commerce numérique et de scientifiques des données.Une majorité stupéfiante de 52 % d'entre eux affirme que l'IA sera un point digne d'intérêt et un effort très important pour l'avenir en ce qui concerne l'obtention de résultats de recherche corrects. Par ailleurs, 36 % estiment qu'elle sera très importante.D'autre part, 40 % des personnes interrogées estiment qu'il faudra déployer beaucoup plus d'efforts à l'avenir pour fournir les bons résultats de recherche, car ce n'est qu'un début. Mais 32 % sont d'avis que moins d'efforts seront nécessaires, et 28 % indiquent que les mêmes types d'efforts seront nécessaires.36 % des experts en recherche ont cité la collecte de données de signal de grande qualité comme étant le facteur le plus important pour obtenir les bons résultats de recherche. Par ailleurs, 34 % ont cité l'analyse des données et 30 % l'adoption des bonnes actions à l'aide de ce type d'informations.Les participants à l'étude ont ajouté que prendre la bonne décision, notamment en ce qui concerne le classement, la précision et le rappel des données de recherche, était un autre facteur à prendre en compte pour des raisons évidentes.N'oubliez pas que l'obtention des résultats les plus efficaces à partir de la pertinence des recherches peut sembler facile, mais qu'elle nécessite beaucoup d'efforts, ont révélé les experts.Source : Lucidworks Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette enquête menée par Lucidworks sont fiables et pertinents ?