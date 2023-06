Les utilisateurs qui personnalisent leurs modèles d'IA pourront les vendre à d'autres entreprises dans ce qui pourrait être un "magasin d'applications" de modèles d'IA, selon deux personnes au courant du sujet.Ces modèles d'IA pourraient, par exemple, vérifier les fraudes financières dans les transactions de détail ou répondre à des questions spécifiques au secteur avec des informations en temps réel. On ne sait pas si OpenAI prélèvera des commissions sur les ventes de modèles d'IA ou si elle appliquera un autre système de génération de revenus.Salesforce et Microsoft ont déjà des magasins d'applications qui vendent l'accès aux chatbots créés à l'aide du logiciel d'OpenAI.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a dévoilé pour la première fois les plans d'une place de marché lors d'une réunion avec des développeurs le mois dernier à Londres.Vlad Eidelman, directeur technique de FiscalNote, a déclaré à The Information que "" par l'ouverture d'un magasin d'applications.Toutefois, un porte-parole d'OpenAI a déclaré qu'il n'y avait pas d'"" pour développer une telle place de marché.M. Altman a également révélé aux développeurs que les plug-ins pour ChatGPT ne décollaient pas car ils n'étaient pas adaptés au marché. Le mois de mai dernier, OpenAI a commencé à déployer plus de 70 plugins pour tous les utilisateurs de ChatGPT+, permettant au chatbot d'interagir avec des tiers tels qu'Expedia, Instacart et Shopify.Sources : Sam Altman, PDG d'OpenAI ; The informationQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la démarche d'OpenAI est pertinente ?Selon vous, OpenAI prélèvera-t-elle des commissions sur les ventes de modèles d'IA ?