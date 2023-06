La question se pose donc de savoir quel chatbot IA est meilleur que les autres. L'université de Berkeley a tenté d'apporter une réponse appropriée en s'associant à l'université de San Diego et à Carnegie Mellon pour former la Large Model Systems Organization, ou LMSYS Org en abrégé.Le groupe se compose de quatre membres de la faculté qui s'intéressent tout particulièrement à l'IA et à l'informatique, et qui mènent des recherches dans ces domaines. Ils sont accompagnés de dix étudiants, et ces 14 personnes ont participé à ce que l'on appelle un "Chatbot Arena".Cela permet aux participants au test de comparer et d'opposer deux chatbots en même temps. Il convient de mentionner que les participants n'ont été informés des chatbots IA avec lesquels ils parlaient qu'après le test. Ils ont voté pour le chatbot qu'ils préféraient en fonction des réponses qu'ils ont reçues, et le fait de ne pas connaître le nom du chatbot avec lequel ils conversaient a sans doute réduit les biais dans une large mesure.Au final, ChatGPT 4 est arrivé en tête du classement avec un score de 1 225. Claude d'Anthropic est arrivé en deuxième et troisième position, avec une version qui a obtenu un score de 1 195 et une autre qui a reçu une note Elo de 1 153. Si vous ne voulez pas payer 20 $ par mois pour GPT 4, vous pouvez toujours utiliser la version gratuite ChatGPT 3.5 qui s'est classée quatrième avec un score Elo global de 1 143.Source : Large Model Systems Organization Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ce classement ? Est-il pertinent, selon vous ?À votre avis, sur la base des informations fournies, pourquoi pensez-vous que ChatGPT 4 s'est classé premier dans le Chatbot Arena ?En considérant les résultats de ce classement, pensez-vous que la différence de performance entre ChatGPT 4 et ChatGPT 3.5 justifie le coût de l'abonnement de 20 $ par mois pour la version 4 ?