Et réduire l'exposition des entreprises aux principaux risques des LLM, selon Nadir Henein, VP Analyste chez Gartner

Contrôle d'accès : Les organisations en sont venues à compter sur le contrôle d'accès, dans lequel une règle d'accès est créée et appliquée 100 % du temps. Si la règle échoue, le système refuse simplement l'accès. Cependant, si un LLM est complété par différents types de données d'entreprise, il n'y a aucune garantie que les règles d'accès seront respectées. Les micro-applications génératives agissent comme un proxy pour le LLM de l'entreprise, elles ne permettent donc pas à l'utilisateur d'interagir directement avec le modèle par le biais d'un chat. En tant que telles, elles ne peuvent pas être contraintes d'exposer des données restreintes.

Précision : le terme "hallucinations" décrit la manière dont les modèles fournissent parfois des réponses fictives, mais sûres et convaincantes. Grâce à une ingénierie rigoureuse des messages-guides, les invites prédéfinies intégrées dans les micro-applications peuvent limiter les hallucinations. En outre, la micro-application peut s'assurer que les réponses fournies sont dans un format que l'application peut valider avant de les transmettre à l'utilisateur.

Dévaluation : Les organisations peuvent ne pas être disposées à payer le même montant pour des produits et services fournis par un LLM plutôt que par un groupe de professionnels formés et expérimentés. Les micro-applications conçues à cet effet sont développées pour servir de complément aux travailleurs du savoir. Cela améliorera la qualité moyenne du travail et stimulera la productivité, contribuant ainsi à atténuer les pénuries de compétences. Le travail étant toujours effectué par des professionnels, le modèle d'entreprise est protégé des risques de dévaluation.

Les micro-applications génératives sont une technologie émergente qui peut permettre aux organisations de démontrer la valeur de l'IA générative tout en minimisant l'exposition de l'entreprise aux risques. Les micro-applications génératives sont des applications qui agissent comme un proxy entre un utilisateur et un LLM, tel que ChatGPT ou Bard.Un entretien avec Nader Henein, VP Analyste chez Gartner, a permis d'apprendre comment les entreprises peuvent exploiter les micro-applications pour augmenter le nombre de travailleurs du savoir à l'aide de l'IA générative et stimuler la productivité des employés.Source : GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que l'analyse de M. Henein est crédible et pertinente ?Partagez-vous l'avis de M. Henein concernant le potentiel des micro-applications génératives à augmenter la productivité des employés ?Selon vous, quelle est l'efficacité des micro-applications génératives pour atténuer les risques associés aux grands modèles linguistiques ?