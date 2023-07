D'après un rapport, la suite d'outils d'intelligence artificielle contextuelle, fruit du partenariat OpenAI de l'entreprise, coûtera 30 dollars par utilisateur et par mois pour les comptes professionnels.En outre, l'entreprise lance Bing Chat Enterprise, une version du chatbot d'intelligence artificielle axée sur la protection de la vie privée, qui offre une plus grande sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit pour le traitement des données professionnelles sensibles. Dévoilé en mars, Microsoft 365 Copilot est la vision de l'entreprise sur l'avenir du travail. La suite d'outils alimentée par GPT-4 permet de générer du contenu Office à l'aide d'invites textuelles en langage naturel.Par exemple, vous pouvez demander à PowerPoint de créer une présentation à partir d'un document Word, de générer une proposition à partir des données d'une feuille de calcul ou de résumer des courriels et de rédiger des réponses dans Outlook, le tout en tapant de simples commandes. "", a écrit Frank X. Shaw, directeur de la communication de Microsoft, dans un communiqué.Microsoft a commencé à tester Copilot avec un petit groupe d'entreprises partenaires sélectionnées au début de l'année, mais n'a pas encore annoncé quand tous les clients professionnels y auront accès. Toutefois, l'annonce de la tarification pourrait signifier que cette date approche à grands pas. Le prix de 30 $ par mois s'appliquera aux clients Microsoft 365 E3, E5, Business Standard et Business Premium. L'entreprise n'a pas encore annoncé le prix ou la disponibilité de Copilot pour le grand public.Quant à Bing Chat Enterprise, il s'agit de la variante de Microsoft, plus soucieuse de la sécurité, du populaire chatbot d'intelligence artificielle lancé pour les consommateurs en février. "", a écrit M. Shaw. "."Bing Chat Enterprise a commencé à être déployé le 18 juillet en avant-première - sans frais supplémentaires - pour les clients de Microsoft 365 E5, E3, Business Premium et Business Standard. En outre, la société affirme qu'elle rendra le chatbot axé sur l'entreprise disponible sous la forme d'un abonnement autonome de 5 $ "".Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur ces outils de Microsoft ?