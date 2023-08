Cette étude est basée sur une enquête menée par McKinsey auprès d'un peu moins de 1 700 personnes. 79 % des personnes qui ont répondu à ce sondage ont déclaré utiliser l'IA dans une certaine mesure, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée.22 % sont allés jusqu'à dire qu'ils utilisaient fréquemment l'IA spécifiquement sur le lieu de travail, ce qui indique que cette toute nouvelle forme de technologie est là pour durer, tous les éléments ayant été pris en compte. D'autres enquêtes menées par des entités distinctes ont révélé que 70 % des entreprises utilisent l'IA générative pour accroître leur potentiel créatif.Les travailleurs basés en Amérique du Nord semblent mener la charge, avec un taux d'adoption de 28 % sur le lieu de travail jusqu'à présent. L'Europe arrive en deuxième position avec 24 %, suivie par la région Asie-Pacifique avec 22 %. La Chine est à la traîne, puisque seuls 19 % des répondants à l'enquête originaires de ce pays d'Asie de l'Est ont déclaré utiliser régulièrement l'IA pour accomplir diverses tâches qui leur ont été confiées par leur employeur.On pourrait s'attendre à ce que les industries orientées vers la technologie soient les plus rapides à adopter l'IA, mais cela ne semble pas être le cas. Ce sont plutôt les entreprises des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications qui sont en tête de liste avec 33 %, parce qu'il s'agit du genre de choses qui pourraient potentiellement répondre à leurs besoins dans les grandes lignes.Les services financiers arrivent en deuxième position avec 24 %, suivis par les services commerciaux, juridiques et professionnels avec 23 %. Il sera intéressant de voir comment les choses évolueront à l'avenir, à mesure que l'IA continuera à se développer.Source : McKinsey Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?