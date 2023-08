"La démo la plus stupéfiante que j'aie jamais vue de ma vie" : ChatGPT a impressionné Bill Gates en réussissant l'examen AP Biology

Sal Khan est un véritable pionnier de l'exploitation du pouvoir de la technologie pour aider les enfants à apprendre. Aussi, lorsque j'ai voulu en savoir plus sur la manière dont l'intelligence artificielle allait transformer l'éducation, j'ai su que je devais m'entretenir avec le fondateur de la Khan Academy. J'ai adoré discuter avec Sal des raisons pour lesquelles le tutorat est si important, de la manière dont son nouveau service Khanmigo tire le meilleur parti de ChatGPT et de la façon dont nous pouvons maintenir les enseignants au centre de la salle de classe à l'ère de l'IA. Nous avons même trouvé le temps de parler de nos professeurs préférés et de la matière que nous aurions aimé étudier à l'école. Sal Khan est un véritable pionnier de l'exploitation du pouvoir de la technologie pour aider les enfants à apprendre. Aussi, lorsque j'ai voulu en savoir plus sur la manière dont l'intelligence artificielle allait transformer l'éducation, j'ai su que je devais m'entretenir avec le fondateur de la Khan Academy. J'ai adoré discuter avec Sal des raisons pour lesquelles le tutorat est si important, de la manière dont son nouveau service Khanmigo tire le meilleur parti de ChatGPT et de la façon dont nous pouvons maintenir les enseignants au centre de la salle de classe à l'ère de l'IA. Nous avons même trouvé le temps de parler de nos professeurs préférés et de la matière que nous aurions aimé étudier à l'école.

L'intelligence artificielle progresse rapidement et le milliardaire de la technologie Bill Gates est sans cesse impressionné par ses capacités. Dans un épisode de son podcast "Unconfuse Me" diffusé jeudi, Bill Gates s'est entretenu avec Sal Khan, PDG de la Khan Academy, au sujet de "". Le milliardaire a vu ChatGPT obtenir la meilleure note possible à un examen de biologie de l'AP en août 2022.ChatGPT, un programme d'IA générative, a été créé par OpenAI, partenaire de Microsoft, et a été au centre de débats sur l'éducation. Lorsque Bill Gates a lancé le défi à Sam Altman, PDG d'OpenAI, de développer le chatbot de manière à ce qu'il obtienne la meilleure note possible à l'examen de biologie de l'AP, il s'attendait à ce que le processus prenne des années.", a-t-il déclaré dans l'épisode. Il n'a fallu que deux mois à ChatGPT pour réussir le test. Il a démontré qu'il possédait des compétences de niveau humain et qu'il était capable de lire et d'écrire presque aussi bien que les humains. Près d'un an plus tard, Bill Gates a déclaré qu'il réfléchissait toujours à l'affichage de la technologie.", a-t-il déclaré.À mesure que les chatbots se développent, les professionnels craignent d'être remplacés par l'IA. Si certains accusent la technologie d'être à l'origine de la perte de leur emploi, d'autres utilisent le programme comme un outil permettant d'accélérer le travail. Bill Gates a affirmé que l'IA allait transformer la main-d'œuvre et qu'elle avait le potentiel de devenir un "" qui améliorerait la productivité des employés.Le fondateur de Microsoft continue de défendre l'utilisation de l'IA et son potentiel. Bientôt, prédit-il, elle pourrait devenir si puissante qu'elle rendrait les moteurs de recherche obsolètes.Source : Bill GatesQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'IA est-elle une menace à l'emploi ou un