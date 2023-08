Un professeur dénonce l’utilisation de ChatGPT

ChatGPT permet aux étudiants de tricher en écrivant leurs devoirs

Un professeur se fie à ChatGPT pour déceler les tricheurs et se trompe

ChatGPT est un chatbot d'IA qui utilise le traitement du langage naturel pour créer un dialogue conversationnel semblable à celui des humains. Le modèle linguistique peut répondre à des questions et composer divers contenus écrits, notamment des articles, des messages sur les médias sociaux, des essais, des codes et des courriels. C’est une forme d'IA générative - un outil qui permet aux utilisateurs de saisir des invites pour recevoir des images, des textes ou des vidéos à l'apparence humaine créés par l'IA.ChatGPT est similaire aux services de chat automatisés que l'on trouve sur les sites web de service à la clientèle, car les utilisateurs peuvent lui poser des questions ou demander des éclaircissements sur les réponses de ChatGPT. Le sigle GPT signifie « Generative Pre-trained Transformer » (transformateur génératif pré-entraîné), qui désigne la manière dont ChatGPT traite les demandes et formule les réponses. ChatGPT est formé par l'apprentissage par renforcement grâce au feedback humain et aux modèles de récompense qui classent les meilleures réponses. Ce retour d'information permet d'enrichir ChatGPT d'un apprentissage automatique afin d'améliorer les réponses futures.OpenAI, une société de recherche en IA, a créé et lancé ChatGPT en novembre 2022. Elle a été fondée en 2015 par un groupe d'entrepreneurs et de chercheurs, dont Elon Musk et Sam Altman. OpenAI est soutenue par plusieurs investisseurs, dont Microsoft est le plus important. OpenAI a également créé Dall-E, un générateur de texte d'IA pour l'art.De nombreux secteurs ont été touchés et le monde de l'enseignement n'a certainement pas fait exception à la règle. Pour les étudiants, cela signifiait un moyen facile de faire leurs devoirs, car ils le considéraient comme leur assistant le plus utile et le plus fiable de tous les temps. Les dissertations étaient produites en quelques secondes et il est clair que les professeurs perdaient leur sang-froid. Après tout, la tricherie et le plagiat semblaient avoir atteint un niveau record.Un professeur de l’université de Caroline du Sud alerte le public après avoir constaté que l’un de ses étudiants a fait appel à ChatGPT , le nouveau chatbot d’IA du laboratoire OpenAI, pour écrire sa dissertation. Le professeur juge que cette IA, qui date de quelques semaines seulement et qui est facilement disponible pour le public, aggrave la situation de l’enseignement supérieur, déjà confronté à une tricherie massive. Dans un message diffusé sur sa page Facebook, il a souligné qu’il n’était pas le seul professeur dont les étudiants ont commencé à utiliser ce genre de logiciel d’IA pour écrire leurs dissertations.Selon des témoignages de professeurs d’université, les étudiants confient à ChatGPT la rédaction de leurs devoirs à la maison, notamment en dissertation. « Le monde universitaire n’a pas anticipé cela. Nous sommes donc démunis », explique Darren Hudson Hick, professeur adjoint de philosophie à l’université Furman.« Je l’ai rapporté sur Facebook, et mes amis [professeurs] ont dit : “ouais ! J’en ai attrapé un aussi” », a-t-il ajouté. Au début du mois, Hick aurait demandé à sa classe d’écrire un essai de 500 mots sur le philosophe écossais du 18e siècle David Hume et le paradoxe de l’horreur, qui étudie comment les gens peuvent éprouver du plaisir à partir de quelque chose qu’ils redoutent, pour un test à la maison. Un professeur de Lyon a constaté de drôles de ressemblances dans les devoirs rendus par la moitié de ses étudiants; il leur avait accordé une semaine pour les écrire. Si les termes variaient, leurs plans démonstratifs et leurs exemples étaient toujours identiques. En interrogeant ses élèves, l'un d'eux a fini par reconnaître qu'il avait utilisé ChatGPT pour la rédaction. « C'est un style particulier. Mais il est identifiable. Je dirais qu’il écrit comme un élève de terminale très doué », a expliqué Hick à propos des réponses fournies par ChatGPT aux questions. « Il y avait une tournure spécifique qui n’était pas erronée, mais juste bizarre. Si vous deviez apprendre à quelqu’un comment écrire des essais, c’est ce que vous lui diriez avant qu’il trouve son style », a-t-il ajouté. Malgré sa connaissance de l’éthique du droit d’auteur, Hick a déclaré qu’il était presque impossible de prouver que le document avait été fabriqué par ChatGPT.Un professeur de la Texas A&M University-Commerce a essayé de sanctionner certains étudiants, après que ChatGPT a faussement affirmé avoir écrit leurs travaux, ce qui a poussé l’université à leur retirer leur diplôme. Le professeur a dit avoir utilisé ChatGPT pour contrôler s’ils avaient recours au logiciel pour rédiger leurs devoirs. Or, ChatGPT n’est pas apte à détecter les documents qu’il a lui-même produits auparavant.Dans un e-mail adressé à sa classe de terminale, Jared Mumm a signalé qu’il avait soumis trois de leurs dernières dissertations au robot ChatGPT d’OpenAI pour vérifier si des étudiants avaient employé le logiciel pour rédiger leurs travaux.« Je copie et colle vos réponses dans ce compte et Chat GTP me dira si le programme a créé le contenu », a écrit Mumm, qui enseigne les sciences agricoles et les ressources naturelles, dans l’e-mail, en orthographiant mal Chat GPT. « J’ai fait passer les trois derniers devoirs de chacun par deux fois et s’ils étaient tous les deux revendiqués par Chat GTP, vous receviez un 0 », a-t-il ajouté.En conséquence, la plupart des élèves de terminale - qui avaient déjà obtenu leur diplôme - ont vu leur diplôme officiel mis en suspens par l’université. Mumm a proposé à la classe de refaire le devoir pour éviter une mauvaise note. Cependant, ChatGPT n’a pas été conçu pour reconnaître les contenus créés par l’intelligence artificielle, y compris la sienne. Plusieurs autres programmes, dont Winston AI et Content at Scale, sont capables de le faire.Les professeurs d’université veulent éviter que leurs devoirs soient contaminés par ChatGPT. Ils savent que les étudiants se privent d’un véritable apprentissage en utilisant l’IA et ses outils pour gagner du temps. Aujourd’hui, la plupart des contenus créés par l’IA sont non seulement imprécis, mais aussi truffés de fautes que l’étudiant ne remarque pas, car il fait trop confiance à l’outil et ne le relit pas. Une professeure de l’universitéaffirme qu’elle ne croit plus aux examens numériques et qu’elle veut que les étudiants s’engagent dans un parcours d’apprentissage où les examens sont faits sur papier, plutôt que sur ordinateur.Source : Bonnie MacKellar, a computer science professor at St. Johns University in New YorkQue pensez-vous de ChatGPT ? Quel est votre retour d'expérience avec cet outil ?À votre avis, comment les professeurs peuvent-ils détecter et prévenir la triche par l’IA ?Quelles peuvent être les conséquences de la triche par l’IA sur l’apprentissage et l’évaluation des étudiants ?Quels sont les principes éthiques qui devraient guider l’utilisation de l’IA dans le domaine éducatif ?