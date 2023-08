Une enquête menée par le fabricant de puces AMD auprès de 2 500 responsables informatiques du monde entier révèle que près de la moitié d'entre eux (46 %) affirment que leur entreprise n'est pas prête à mettre en œuvre l'IA. Seuls 19 % d'entre eux affirment que leur organisation donnera la priorité à l'IA au cours de l'année à venir, tandis que 44 % prévoient un délai de cinq ans.Bien que 97 % des personnes interrogées connaissent l'IA, nombre d'entre elles n'ont pas d'expérience directe de l'utilisation des dernières applications de l'IA. Plus de la moitié (52 %) déclarent ne pas avoir utilisé d'applications de traitement du langage naturel, par exemple, tandis que 47 % et 36 % sont du même avis pour les systèmes de reconnaissance faciale et les logiciels d'automatisation des processus, respectivement.La préparation de l'infrastructure est une préoccupation majeure, plus de la moitié (52 %) des responsables informatiques déclarant que leur entreprise ne dispose pas de l'infrastructure informatique nécessaire pour gérer efficacement les charges de travail liées à l'IA. Par ailleurs, 67 % d'entre eux craignent que l'IA n'entraîne de nouveaux risques pour les politiques de sécurité et de gouvernance. Ceux qui sont optimistes quant aux avantages de l'IA sont ceux qui agissent. Près de 75 % des optimistes de l'IA pensent que ne pas investir est le plus grand risque si leur organisation se fait distancer par ses concurrents.", déclare Matthew Unangst, directeur principal des clients commerciaux et des stations de travail chez AMD. "Source : AMD Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?