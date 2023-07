Élaborer une stratégie de cas d'utilisation

Les stratégistes ont déclaré qu'en moyenne, 50 % des activités de planification et d'exécution stratégiques pourraient être partiellement ou entièrement automatisées ; actuellement, seuls 15 % le sont.L'enquête a été menée d'octobre 2022 à avril 2023 auprès de 200 responsables de la stratégie d'entreprise en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, en Asie/Pacifique et en Australie/Nouvelle-Zélande, dans différents secteurs d'activité, en fonction du chiffre d'affaires et de la taille de l'entreprise.", a déclaré David Akers, directeur de la recherche chez Gartner. "".Si la plupart des stratèges d'entreprise ont déclaré utiliser des analyses descriptives et diagnostiques, moins de la moitié d'entre eux ont indiqué qu'ils utilisaient des outils plus avancés tels que les analyses prédictives, prescriptives ou graphiques. De même, seuls 20 % des stratèges ont déclaré utiliser des outils liés à l'IA, tels que l'apprentissage automatique ou le traitement du langage naturel, dans le cadre de leurs fonctions. Cependant, un grand pourcentage de responsables de la stratégie ont déclaré qu'ils pilotaient ces outils ou qu'ils exploraient les possibilités d'utilisation. Par exemple, 51 % d'entre eux ont déclaré qu'ils étudiaient l'apprentissage automatique et 45 % ont fait de même pour l'analyse prédictive.L'un des plus grands obstacles à la mise en œuvre est l'établissement d'un cas d'utilisation clair pour les nouvelles technologies. Cinquante-deux pour cent des stratèges indiquent qu'il s'agit d'un des trois principaux défis - la réponse la plus choisie.", a déclaré M. Akers. "Une grande partie de la technologie avancée que les stratèges ont déclaré vouloir mettre en œuvre est déjà utilisée avec succès ailleurs. Pour établir un dossier solide, Gartner recommande d'abord de faire correspondre les fonctionnalités existantes à des besoins spécifiques, puis de réfléchir à la manière de hiérarchiser les différents cas d'utilisation que la technologie avancée pourrait offrir en posant des questions sur l'objectif, l'impact et l'adéquation des nouveaux outils.Source : GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette enquête réalisée par Gartner ? Trouvez-vous qu'ils sont crédibles et pertinents ?Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les stratèges d'entreprise lors de la mise en œuvre de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle ?