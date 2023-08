Ceci étant dit, il est important de noter que le domaine du marketing et de la communication se distingue particulièrement à cet égard. Selon une enquête récente menée par le Conference Board en partenariat avec Ragan Communications, 87 % des spécialistes du marketing ont déclaré utiliser l'IA comme un outil qui les rend plus productifs qu'ils ne l'auraient été autrement.85 % des professionnels de la communication ont déclaré la même chose, ce qui prouve que l'utilisation de l'IA est adoptée beaucoup plus rapidement que ce que beaucoup avaient supposé au départ. 40 % des personnes ayant répondu à cette enquête utilisent principalement l'IA pour créer des résumés de leur contenu. Quant aux professionnels de la communication, 17% d'entre eux utilisent l'IA pour rédiger des communiqués de presse.L'enquête révèle également qu'il existe une certaine disparité entre les membres juniors et seniors des organisations en ce qui concerne la fréquence d'utilisation de l'IA. 46 % des spécialistes du marketing de niveau débutant ou intermédiaire utilisent l'IA pour résumer du contenu, alors que seulement 34 % des spécialistes du marketing de niveau supérieur sont du même avis. Toutefois, 38 % des cadres supérieurs utilisent l'IA pour mener des recherches, contre 23 % des employés de niveau intermédiaire ou subalterne.Cela montre que l'IA sera utilisée différemment selon les employés. Il sera intéressant de voir comment elle façonnera l'avenir de ces industries et comment elle pourrait se propager à d'autres industries dans le monde au fil des ans.Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées quelles étaient leurs principales préoccupations concernant l'utilisation de l'IA générative, 68 % des professionnels du marketing ont indiqué que le manque de précision et la désinformation constituaient leur plus grand défi, tandis que 71 % des professionnels de la communication ont répondu de la même manière.Source : Conference Board Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, les avantages de l'utilisation de l'IA dans le travail l'emportent-ils sur les risques ?