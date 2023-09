L'essor de l'IA générative a créé une abondance d'opportunités pour les personnes qui cherchent à entrer dans un tout nouveau secteur. Les LLM sont utiles parce qu'ils peuvent automatiser un certain nombre de processus manuels, et cela a conduit à une augmentation de 2 000 % du nombre de rôles liés à l'IA qui sont offerts aux aspirants employés à travers le monde.C'est ce qui ressort d'une analyse menée par Randstad, qui a révélé que les offres d'emploi liées à l'IA ont été multipliées par 20. Malgré cela, les employés d'aujourd'hui ne reçoivent pas beaucoup de formation à l'IA. Selon ce rapport, seuls 13 % des travailleurs ont eu la possibilité d'être formés par leur employeur dans un domaine lié à l'IA, ce qui pourrait les empêcher de conserver leur emploi.Cela dit, il est important de noter que les employeurs semblent plus enclins à embaucher du personnel entièrement formé à l'IA qu'à investir dans la formation des employés qu'ils ont déjà. 52 % des personnes interrogées reconnaissent que le fait de recevoir une formation aux outils liés à l'IA leur permettra de gravir les échelons au sein de l'entreprise de leur choix, et 53 % pensent que l'IA aura un impact, qu'ils apprennent ou non à l'utiliser.Aux États-Unis, 29 % des travailleurs utilisent l'IA pour accomplir leur travail, et 42 % d'entre eux se disent enthousiasmés par l'impact de cette technologie sur l'avenir. Quoi qu'il en soit, il incombe aux employeurs d'aider leurs travailleurs à apprendre les ficelles du métier, faute de quoi ils finiront par devenir obsolètes. Le grand remplacement des travailleurs humains par l'IA ne se produira peut-être pas aussi rapidement que beaucoup le pensent, mais il changera néanmoins la forme et le visage du travail tel que nous le connaissons aujourd'hui si des mesures ne sont pas prises.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que les conclusions de cette analyse de Randstad sont pertinentes et crédibles ?Selon vous, la formation aux outils d'IA peut-elle aider les employés à mieux gravir les échelons au sein de leur entreprise ?