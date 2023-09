Le code hérité: il existe une quantité importante de code hérité qui doit être maintenu et mis à jour. Par exemple, le code COBOL des années 1960, qui n’a pas été écrit avec les pratiques modernes comme les tests unitaires et le déploiement continu. Ces codes nécessitent des développeurs capables de les comprendre et de les transformer en Java ou Python.

il existe une quantité importante de code hérité qui doit être maintenu et mis à jour. Par exemple, le code COBOL des années 1960, qui n’a pas été écrit avec les pratiques modernes comme les tests unitaires et le déploiement continu. Ces codes nécessitent des développeurs capables de les comprendre et de les transformer en Java ou Python. Le talent technique: l’adoption de l’IA générative a créé une nouvelle vague de demande. Les entreprises de toutes tailles cherchent à intégrer des solutions innovantes basées sur l’IA dans leurs modèles d’affaires, ce qui requiert des développeurs compétents dans l’utilisation des API ouvertes et la formation des modèles d’IA.

l’adoption de l’IA générative a créé une nouvelle vague de demande. Les entreprises de toutes tailles cherchent à intégrer des solutions innovantes basées sur l’IA dans leurs modèles d’affaires, ce qui requiert des développeurs compétents dans l’utilisation des API ouvertes et la formation des modèles d’IA. La transformation des entreprises: les entreprises peuvent évoluer dans leurs piles technologiques au fil du temps, mais elles auront toujours besoin de développeurs pour soutenir leurs besoins logiciels et leurs éventuelles transformations de code.



Thomas Dohmke, PDG de GitHub

Les IA vont écrire 80% du code informatique « tôt ou tard »

Explorer les possibilités : l’IA générative peut offrir des suggestions de code qui vont au-delà des attentes des développeurs. Par exemple, Copilot peut suggérer des solutions optimisées, des tests unitaires, des commentaires ou des fonctionnalités supplémentaires. Les développeurs peuvent explorer ces suggestions et les adapter à leurs besoins.

l’IA générative peut offrir des suggestions de code qui vont au-delà des attentes des développeurs. Par exemple, Copilot peut suggérer des solutions optimisées, des tests unitaires, des commentaires ou des fonctionnalités supplémentaires. Les développeurs peuvent explorer ces suggestions et les adapter à leurs besoins. Apprendre de nouvelles compétences : l’IA générative peut aider les développeurs à apprendre de nouveaux langages, frameworks ou domaines. Par exemple, Copilot peut aider les développeurs à passer du Python au JavaScript, à utiliser React ou TensorFlow, ou à se familiariser avec le développement web ou mobile.

l’IA générative peut aider les développeurs à apprendre de nouveaux langages, frameworks ou domaines. Par exemple, Copilot peut aider les développeurs à passer du Python au JavaScript, à utiliser React ou TensorFlow, ou à se familiariser avec le développement web ou mobile. Collaborer avec d’autres : l’IA générative peut faciliter la collaboration entre les développeurs, en leur permettant de partager leurs idées, leurs problèmes et leurs solutions. Par exemple, Copilot Chat est une plateforme de communication qui intègre Copilot, permettant aux développeurs de discuter et de coder ensemble en temps réel.

Une position qui n'est pas partagée par le PDG de Stability AI

" There will be NO programmers in 5 years." - @EMostaque pic.twitter.com/qSBmMWurKw — Peter H. Diamandis, MD (@PeterDiamandis) July 1, 2023

Dohmke, parmi de nombreux autres leaders technologiques, insiste depuis longtemps sur le fait que les outils d’IA tels que Copilot rendront simplement les développeurs plus productifs, plutôt que de les remplacer. Mais qu’en est-il de l’avenir ?« La quantité de logiciels dans 10 ans ne fera qu'augmenter de façon exponentielle », a déclaré Dohmke. « Nous devons gérer un nombre toujours croissant de lignes de code, nous avons un nombre toujours croissant d'idées et, franchement, chaque entreprise est désormais une entreprise de logiciels ».Bien que l’IA soit sans aucun doute plus qu'un simple phénomène de mode, Dohmke a noté que même si le développement de logiciels pourrait évoluer, plusieurs raisons expliquent pourquoi les développeurs seront toujours très demandés dans un avenir prévisible. L’une étant la grande quantité de code existant qui existe encore sous sa forme originale.« Si vous vous adressez aux banques et aux institutions financières et parlez au CTO, ils vous diront qu'ils utilisent du code COBOL des années 60 et que ces développeurs des années 60 sont tous à la retraite maintenant », a déclaré Dohmke. « Et ce code à l'époque n'était pas écrit avec des tests unitaires ni avec CI/CD, donc quelqu'un doit le maintenir et, espérons-le, transformer ce code COBOL en Java ou Python. Et nous ne parlons même pas encore du code des années 70, 80 ou 90. »Bien entendu, la maintenance du code existant n’est pas toujours nécessaire à mesure que les entreprises font évoluer leur pile. Mais l’IA générative elle-même contribuera à créer davantage de besoins en talents techniques, selon Dohmke.« Nous manquons d'étudiants en informatique, surtout dans le monde occidental, de Berlin à San Francisco en passant par Sydney », a-t-il déclaré. « L'IA générative vient de créer une nouvelle vague de demande, où de plus en plus d'entreprises aux idées audacieuses, petites et grandes, réfléchissent désormais à la manière d'adopter l'IA innovante dans leur modèle commercial, à la recherche de développeurs [qui] savent comment utiliser l'API ouverte ou former un modèle (IA) ».En somme, voici les raisons avancé par Dohmke pour expliquer pourquoi les développeurs resteront très demandés dans un avenir prévisible:Il y a quelques mois, lors d’un entretien, Dohmke a déclaré que ce n’est qu’une question de temps avant que l’intelligence artificielle Copilot n’écrive 80 % du code informatique. Sa sortie à été interprétée comme une annonce de la possible disparition du métier de développeur et il a vite fait de remettre les pendules à l'heure : « Cela ne veut pas dire que le développeur sera mis de côté. »Il a été clair sur le rapport entre les développeurs et l’intelligence artificielle pour ce qui est des possibles évolutions dans la filière : « Le développeur reste l'expert, qui comprend le code et vérifie que ce qui a été synthétisé par l'IA correspond bien à l'intention du développeur. »« De nos jours, les développeurs ne passent pas la majeure partie de leur temps à coder - entre deux et quatre heures par jour sont consacrées à l'écriture du code. Le reste de la journée, ils font d'autres choses, comme des réunions, des rapports de crash. Avec Copilot, si vous ne disposez que de deux à quatre heures par jour pour coder, vous pouvez mieux utiliser ce temps. Vous pouvez utiliser ce temps pour rester dans le flux, pour faire le travail et prendre plaisir à le faire », ajoute-t-il pour ce qui est de la charge de travail journalière.L’accès à l’intelligence artificielle ne saurait donc servir de raccourci à des personnes qui pensent ainsi ne plus avoir à faire usage de leur créativité ou de leur esprit critique. Même Google le confirme lors de l’annonce selon laquelle son IA Bard peut désormais aider à coder et à créer des fonctions pour Google Sheets : « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. »Au-delà de l'automatisation du code, l'IA peut être une source d’inspiration et d’apprentissage pour les développeurs. ChatGPT a réussi à l’édition 2022 de l’examen d’informatique pour élèves du secondaire désireux d’obtenir des crédits universitaires US. Un internaute a proposé une compilation des réponses proposées par le chatbot après avoir souligné que l’intelligence artificielle a pris 32 points sur les 36 possibles. ChatGPT a en sus réussi l’examen de codage Google pour un ingénieur de niveau 3 avec un salaire de 183 000 $. Ce sont des raisons pour lesquelles certains observateurs sont d’avis que les travailleurs de la filière du développement informatique sont menacés par l’IA. Emad Mostaque, PDG de Stability AI en fait partie et prédit qu’il n’y aura plus de programmeurs dans 5 ans. Sa sortie s’avère néanmoins être en contradiction avec celle d’autres acteurs parmi lesquels on compte le CEO de GitHub.« C’est un fait : 41 % de tout le code informatique sur GitHub est généré par une intelligence artificielle. ChatGPT est déjà capable de passer un examen de codage pour ingénieur de niveau 3 », souligne Emad Mostaque avant d’ajouter « qu’il n’y aura pas de programmeurs humains dans 5 ans. »« J’ai demandé à GPT-4 de m’aider à produire du code pour une version 3D du jeu Asteroid, j’ai ensuite copié et collé le code qui a fonctionné d’un coup », ajoute-t-il. En fait, Emad Mostaque est d’avis que l’intelligence artificielle ouvre la porte à tous les individus désireux d’intervenir dans la filière du développement informatique : « Chacun de vous peut désormais être créatif. Chacun de vous peut désormais mettre sur pied des systèmes pour répondre aux besoins des gens. »C’est un avis qui rejoint celui du propriétaire de la plateforme de distribution de jeux vidéo FRVR selon lequel « Tout le monde pourra créer des jeux vidéo » grâce à l’intelligence artificielle. Ce dernier propose une forge logicielle dénommée FRVR pour « permettre à quiconque de créer des jeux juste en les décrivant. »« L’objectif est de mettre sur pied une plateforme où créer, jouer et partager des jeux est aussi facile que d'enregistrer, de regarder et de partager des vidéos sur des plateformes telles que TikTok et Instagram », ajoute-t-il. Une démonstration (d’une dizaine de minutes) des possibilités offertes par la plateforme est disponible. Elle montre les étapes de l’implémentation d’un jeu de tir spatial en s’appuyant sur ladite forge.Source : Thomas DohmkePartagez-vous le point de vue du PDG de GitHub ou plutôt celui du PDG de Stability AI ? Dans quelle mesure ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA générative pour le développement logiciel?Comment les développeurs peuvent-ils se former et se mettre à jour sur les nouvelles technologies liées à l’IA générative?Quelles sont les limites ou les risques de l’IA générative pour le code?Connaissez-vous des exemples de projets réussis ou innovants qui utilisent l’IA générative pour le code?