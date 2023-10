Une frontière abrupte

Centaures et cyborgs

La publication des grands modèles linguistiques (LLM) a suscité un intérêt considérable pour la manière dont les humains utiliseront l'intelligence artificielle (IA) pour accomplir une variété de tâches. Dans notre étude menée avec le Boston Consulting Group, une société internationale de conseil en gestion, nous examinons les implications de l'IA en termes de performances pour des tâches réalistes, complexes et à forte intensité de connaissances. L'expérience pré-enregistrée a impliqué 758 consultants, soit environ 7 % des consultants individuels de l'entreprise. Après avoir établi une base de performance sur une tâche similaire, les sujets ont été assignés au hasard à l'une des trois conditions suivantes : pas d'accès à l'IA, accès à l'IA GPT-4, ou accès à l'IA GPT-4 avec une vue d'ensemble de l'ingénierie.



Nous suggérons que les capacités de l'IA créent une "frontière technologique en dents de scie" où certaines tâches sont facilement accomplies par l'IA, tandis que d'autres, bien qu'apparemment d'un niveau de difficulté similaire, sont hors de portée des capacités actuelles de l'IA. Pour chacune des 18 tâches de conseil réalistes situées à la frontière des capacités de l'IA, les consultants utilisant l'IA ont été nettement plus productifs (ils ont accompli 12,2 % de tâches en plus en moyenne et 25,1 % de tâches en moins) et ont produit des résultats de qualité nettement supérieure (plus de 40 % de qualité en plus par rapport à un groupe de contrôle). Les consultants, toutes compétences confondues, ont bénéficié de manière significative de l'augmentation de l'IA, ceux qui se situaient en dessous du seuil de performance moyen ayant augmenté de 43 % et ceux qui se situaient au-dessus de ce seuil ayant augmenté de 17 % par rapport à leurs propres scores. Cependant, pour une tâche sélectionnée comme étant en dehors de la frontière, les consultants utilisant l'IA étaient 19 points de pourcentage moins susceptibles de produire des solutions correctes par rapport à ceux qui n'utilisaient pas l'IA.



En outre, notre analyse montre l'émergence de deux modèles distincts d'utilisation réussie de l'IA par les humains le long d'un spectre d'intégration homme-IA. Un groupe de consultants s'est comporté comme des "Centaures", à l'instar de la créature mythique mi-cheval mi-homme, divisant et déléguant leurs activités de création de solutions à l'IA ou à eux-mêmes. Un autre groupe de consultants se comportait davantage comme des "cyborgs", intégrant complètement leur flux de tâches à l'IA et interagissant continuellement avec la technologie.

Selon une nouvelle étude de la Harvard Business School, les consultants qui utilisent le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI sont "" que ceux qui ne l'utilisent pas. L'étude a comparé les performances des consultants du BCG, ceux qui utilisaient l'IA et ceux qui ne l'utilisaient pas. Les chercheurs ont constaté que les consultants qui utilisaient le GPT-4 produisaient un travail de qualité supérieure de 40 %, selon l'article intitulé "", rédigé par des chercheurs de Harvard, du MIT, de Wharton, du BCG et de la Warwick Business School.Ceux qui ont utilisé le GPT-4 ont vu leur vitesse augmenter de 25 % et leur taux d'achèvement des tâches de 12 %. Selon l'étude, les consultants de tous les niveaux de compétence ont bénéficié de l'utilisation de l'IA, mais ce sont les moins performants qui ont bénéficié de l'augmentation la plus importante : 43 % contre 17 % pour les plus performants.Toutefois, si la qualité du travail s'est considérablement améliorée, les résultats ont également été moins variés. "", ont déclaré les chercheurs. Ces résultats concernent des tâches "" du GPT-4, ce qui signifie qu'elles sont facilement réalisables par l'IA. Dans le cadre de l'expérience, des consultants ont été chargés d'innover et de développer des produits créatifs, c'est-à-dire de réfléchir à de nouveaux concepts de boissons, de choisir le produit le plus viable et de créer un plan de mise sur le marché.Les chercheurs ont également testé des tâches "", c'est-à-dire celles que le modèle d'IA aurait du mal à accomplir. Dans l'article, il s'agit de la capacité à déceler des indices subtils dans les notes d'entretien qui accompagnent les données d'une feuille de calcul.Lors de l'expérience, il a été demandé à des consultants d'élaborer des stratégies concrètes pour stimuler les activités d'une entreprise. Leur tâche consistait à analyser les performances des canaux de distribution de l'entreprise au moyen d'entretiens et de données financières, puis à formuler des recommandations à l'intention du PDG. La mesure de la performance consistait à proposer la bonne stratégie. Dans ce cas, les consultants utilisant l'IA avaient 19 points de pourcentage de moins de chances de réussir. "", observent les auteurs.Pourquoi est-ce important ? Les professionnels qui utilisent l'IA doivent savoir comment utiliser habilement cette technologie pour qu'elle porte ses fruits. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'IA pour des tâches pour lesquelles elle n'est pas compétente peut en fait nuire aux performances des employés. "", écrivent les auteurs. Ils appellent cette performance inégale la "".L'étude de Harvard a porté sur 758 consultants, soit environ 7 % des effectifs du BCG. Les tâches analysées couvrent le travail quotidien d'un consultant, y compris la créativité, la pensée analytique, la maîtrise de la rédaction et la capacité de persuasion.Les auteurs de l'étude ont classé les utilisateurs de l'IA en deux groupes : les "", qui répartissent et délèguent les tâches entre eux et l'IA, et les "", qui intègrent leur flux de travail à l'IA.L'approchetire son nom de la créature mythique mi-homme, mi-cheval, les chercheurs estimant que l'IA pourrait également être un mélange d'humains et de machines. "", peut-on lire dans le rapport. "En revanche, pour les, du nom des êtres hybrides homme-machine tels qu'ils sont envisagés dans la littérature de science-fiction, cette approche concernait davantage les intégrations, comme le fait de demander à l'IA d'achever un travail qu'ils ont commencé. "", écrivent-ils. "Le concept des centaures et des cyborgs montre qu'il existe de multiples voies pour une collaboration efficace avec l'IA et que l'adoption de la bonne pratique pour le bon cas d'utilisation peut permettre de diffuser plus largement les avantages de l'IA. Des cas d'utilisation différents nécessiteront différents besoins, et l'adoption d'une approche centaure ou cyborg peut faire partie de stratégies d'intégration personnalisées que les entreprises peuvent adapter à leurs besoins et capacités spécifiques.", écrivent les chercheurs. Toutefois, le risque immédiat est que les employeurs cessent de déléguer les tâches pour lesquelles l'IA est performante à des travailleurs subalternes, "", ont-ils ajouté. L'expertise doit être développée par l'éducation formelle, la formation en cours d'emploi et le perfectionnement des employés.Source : Harvard Business School Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur l'impact de l'IA sur la performance au travail ?