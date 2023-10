Fraîchement diplômée de l'université et nouvellement recrutée chez SpaceX, Sophia Jones fait partie de la cohorte de jeunes professionnels qui ont opté pour l'IA générative afin d'obtenir leurs portraits professionnels. Ces portraits sont des images numériques de visages humains créées ou améliorées par l'application de techniques d'IA exploitant des modèles d'apprentissage profond formés sur de vastes ensembles de données.Grâce aux progrès de l'IA, les personnes telles que Mme Jones n'ont donc plus besoin d'investir dans du matériel sophistiqué ou de recourir aux services de photographes pour leurs clichés à usage professionnel. Les services de génération de portraits basés sur l'IA peuvent répondre à ce besoin et permettent, entre autres, d'améliorer les traits du visage, d'ajuster l'éclairage ou de retoucher les imperfections pour donner lieu à des clichés dignes d'un magazine.Pour Sophia Jones, le recours aux portraits générés par l'IA est une question de commodité. Cette approche inventive, qu'elle a découverte sur TikTok où ces créations numériques ont acquis une popularité considérable, lui permet de modifier facilement des photos existantes pour s'adapter à toute une série d'activités personnelles. Aujourd'hui, Mme Jones a intégré ses portraits numériques à son profil LinkedIn, à ses brochures de remise de diplômes ainsi qu'aux documents sur son lieu de travail.Jusqu'à présent, personne ne l'a remarqué, indique Mme Jones. "".Par ailleurs, des considérations de coût et d'accessibilité entrent également en jeu lors du choix pour un service de génération de portraits basés sur l'IA. Se faire photographier par un professionnel peut en effet s'avérer onéreux et chronophage. Il est donc assez cohérent que certains utilisateurs soient séduits par l'idée de simplement télécharger des photos dans un générateur d'images pour ensuite récupérer des portraits professionnels au prix de quelques euros.En pratique, le processus est tout aussi simple puisqu'il suffit aux utilisateurs de soumettre au moins une douzaine d'images d'eux-mêmes via un site web ou une application, puis de sélectionner le style ou l'esthétique qu'ils souhaitent à partir d'une variété d'exemples fournis. L'algorithme d'IA s'attèlera alors à appliquer ce style aux échantillons soumis et génèrera des portraits suffisamment soignés pour un usage professionnel.Pour Grace White, étudiante en droit à l'université de l'Arkansas, le choix pour un tel service d'IA souligne l'importance des contraintes budgétaires dans ce domaine particulier. Après l'adoption de cette innovation technologique et le partage de son expérience sur TikTok, recueillant au passage plus de 50 millions de vues, Mme White a finalement opté pour un photographe professionnel. Toutefois, elle reconnait que les personnes dont les ressources financières sont plus limitées peuvent se tourner vers des alternatives comme l'IA en tant que moyen économique d'obtenir des portraits de qualité professionnelle.", indique Grace White. "Bien que prometteurs, les services de photographie basés sur l'IA sont cependant loin d'être parfaits et il n'est pas rare que des utilisateurs signalent certains problèmes concernant les portraits obtenus à travers la technologie. Des problèmes de rendus sont souvent évoqués et peuvent se traduire par l'apparition de déformations corporelles (des doigts supplémentaires, une posture excessivement courbée ou des dents et des oreilles anormalement parfaites), par la décoloration du teint ou l'altération des traits du visage.Le cas Rona Wang, une étudiante de troisième cycle dans un programme conjoint d'informatique du MIT et de Harvard, met en évidence un problème encore plus large. En ayant recours à un de ces services d'IA, elle a remarqué que certaines des fonctionnalités qu'elle avait ajoutées donnaient une représentation totalement erronée de sa personne.", a déclaré Mme Wang au Wall Street Journal, ajoutant qu'elle lui a également donné de grands yeux bleus alors qu'elle a les yeux bruns.Ces préoccupations soulèvent ainsi des questions pertinentes sur les préjugés et l'inclusivité de l'IA. Comme le dit si bien Mme Wang, "".[tweet]

was trying to get a linkedin profile photo with AI editing & this is what it gave me 🤨 pic.twitter.com/AZgWbhTs8Q — Rona Wang (@ronawang) July 14, 2023