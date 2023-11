Parmi les conclusions, 32 % des responsables informatiques déclarent que l'intégration de l'IA est la principale priorité en 2023, suivie par la réduction des risques de sécurité (31 %) et la réduction des coûts informatiques (29 %). En fait, 82 % des responsables informatiques se disent tout à fait prêts à exploiter les technologies d'IA générative, tandis que 62 % d'entre eux constatent une augmentation des investissements dans les applications émergentes telles que ChatGPT et Google Bard.", déclare Alastair Pooley, directeur des systèmes d'information chez Snow. "L'équilibre entre les coûts et les risques continue de présenter un défi, 75 % des responsables informatiques signalent une augmentation des investissements dans les outils de sécurité en 2023, tandis que 69 % signalent des augmentations dans le SaaS et 67 % dans l'infrastructure cloud. Cependant, ces mêmes responsables informatiques signalent également des dépenses excessives en matière d'infrastructure cloud (28 %), de services cloud (28 %) et de services gérés (26 %).En outre, 67 % des responsables informatiques pensent que l'entreprise achète plus de technologies SaaS et cloud qu'ils n'en ont conscience, et 75 % reconnaissent le risque lié à ces lacunes en matière de visibilité. Cependant, il n'y a pas une raison unique pour les problèmes de visibilité, un mélange de protocoles de cybersécurité (38%), le manque de ressources telles que le budget ou les employés (32%) et le manque de compétences au sein de l'organisation informatique (29%) y contribuent.Source : Snow Software Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?