S'aligner sur la tolérance au risque

Déterminer les cas d'utilisation et les restrictions

Se mettre d'accord sur les droits de décision et l'appropriation des risques

Décider des divulgations

", a déclaré Laura Cohn, senior principal, recherche chez Gartner. "Sur la base des pratiques en matière de politiques d'IA instituées par les entreprises et les gouvernements des villes, les directeurs juridiques devraient orienter les organisations vers la prise en compte de quatre mesures lors de l'établissement d'une politique :Pour commencer à déterminer la tolérance au risque de l'entreprise, les responsables juridiques devraient emprunter une pratique de la gestion du risque d'entreprise et orienter une discussion avec la direction générale sur les "résultats à éviter absolument". Discutez des applications potentielles des modèles d'IA générative au sein de l'entreprise. Une fois ces applications identifiées, examinez les résultats qui peuvent en découler, ceux qui sont "à éviter" et ceux qui impliquent un risque acceptable compte tenu des avantages potentiels de l'IA.", a déclaré Cohn.Les responsables juridiques devraient comprendre comment l'IA générative pourrait être utilisée dans l'ensemble de l'entreprise en collaborant avec d'autres responsables fonctionnels. Dressez une liste des cas d'utilisation et organisez-les en fonction du risque perçu - à la fois la probabilité et la gravité du risque.Pour les situations à haut risque (par exemple, la production de contenu destiné à la consommation des clients), envisagez d'appliquer des contrôles plus complets, par exemple en exigeant l'approbation d'un responsable ou d'un comité d'IA. Dans les cas les plus risqués, les responsables juridiques peuvent envisager une interdiction pure et simple. Pour les cas d'utilisation à moindre risque (par exemple, trouver des idées pour une activité amusante pendant un congé du personnel, ou traduire du jargon ou des règlements rédigés dans une langue étrangère), ils peuvent envisager d'appliquer des mesures de protection de base telles que l'exigence d'une révision humaine.", a déclaré Cohn. "Il est impératif que les directeurs juridiques et les dirigeants s'accordent sur les personnes habilitées à prendre des décisions sur les cas d'utilisation de l'IA générative. Les équipes juridiques devraient collaborer avec les parties prenantes fonctionnelles, commerciales et de la haute direction pour s'aligner sur la propriété du risque et les tâches d'examen.", a déclaré M. Cohn. "".Les organisations devraient avoir une politique de divulgation de l'utilisation et de la surveillance des technologies d'IA générative aux parties prenantes internes et externes. Les directeurs juridiques devraient aider les entreprises à réfléchir aux informations qui doivent être divulguées et aux personnes avec lesquelles elles doivent être partagées.", a déclaré M. Cohn.", a conclu M. Cohn.