Salesforce will match any OpenAI researcher who has tendered their resignation full cash & equity OTE to immediately join our Salesforce Einstein Trusted AI research team under Silvio Savarese. Send me your cv directly to [email]ceo@salesforce.com[/email]. Einstein is the most successful… pic.twitter.com/ubHzy3NWjG — Marc Benioff (@Benioff) November 22, 2023

Les Investisseurs Poursuivent des Actions Légales Après le Licenciement du PDG

De la Crise à l'Opportunité : Comment Microsoft Profite des Secousses à OpenAI

Nadella Confirme un Engagement Inébranlable dans le Partenariat avec OpenAI

Envoyé par Satya Nadella Envoyé par […] Et j'ai été très clair sur le fait que nous soutiendrions Sam, Greg et toute l'équipe, car nous ne voulions pas que l'équipe se divise et que la mission soit compromise, ni que nos partenaires et clients, qu'ils utilisent OpenAI ou Microsoft, s'en mêlent. Mais le fait est que nous étions très confiants dans nos propres capacités. Nous avons tous les droits et toutes les capacités. Je veux dire, écoutez, si demain, si OpenAI disparaissait, je ne veux pas qu'un de nos clients s'en inquiète, très honnêtement, parce que nous avons tous les droits pour continuer l'innovation, pas seulement pour servir les produits.[...]

Pour résumer pour ceux qui ne sont pas au courant de l'événement récent, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a été licencié de manière vague par le conseil d'administration de l'entreprise. Cette décision n'a pas été partagée avec les investisseurs, y compris Microsoft, suscitant des interrogations. Le président du conseil d'administration, Greg Brockman, a aussi été écarté, rétrogradé, puis a démissionné en signe de protestation.Malgré l'absence d'obligations légales envers les actionnaires, le conseil d'administration n'a pas fourni d'explications détaillées sur ces mesures radicales, même en interne. Plusieurs leaders des groupes de travail GPT-4 et GPT-5, tels que Jakub Pachocki et Szymon Sidor, ont également quitté leurs postes.Ilya Sutskever, le cofondateur et directeur scientifique d'OpenAI, a exprimé des regrets profonds quant à sa participation à la décision d'évincer Sam Altman . Dans un post sur X/Twitter, Sutskever a déclaré : « Je regrette profondément ma participation aux actions du conseil d'administration. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à OpenAI. J'aime tout ce que nous avons construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour promouvoir l'unité au sein de l'entreprise. »Cependant, le public considère cette démarche comme trop facile et est d'avis que des éclaircissements doivent être apportés quant aux véritables motivations derrière une décision aussi radicale. Elon Musk, fidèle à lui-même, a adopté un ton exagéré en déclarant : « Si OpenAI fait quelque chose de potentiellement dangereux pour l'humanité, le monde doit le savoir. » Des PDG proposent ouvertement des offres aux employés actuels d'OpenAI. Marc Benioff, le PDG de Salesforce, a publié un article sur X plus tôt :Le PDG par intérim, Emmett Shear, a partagé des détails sur les prochaines étapes d'OpenAI via un message sur son compte Twitter. Il a souligné que malgré le départ de Sam Altman et d'autres membres clés pour rejoindre Microsoft, le partenariat entre OpenAI et Microsoft demeure solide. Cependant, il a reconnu des lacunes dans la manière dont l'entreprise a procédé à la cessation de la collaboration avec Altman, déclarant : « Il est évident que le processus et la communication entourant la révocation de Sam ont été très mal gérés, entamant sérieusement notre confiance. »Shear a également précisé que le conseil d'administration n'a pas évincé Altman en raison d'un désaccord spécifique sur la sécurité, soulignant que leur raisonnement était complètement différent de cela.Shear a écrit qu'en tant que nouveau PDG d'OpenAI, il avait un plan en trois points pour les 30 prochains jours. L'un d'entre eux consiste à « engager un enquêteur indépendant pour examiner l'ensemble du processus qui a conduit à cette situation et produire un rapport complet ». Il prévoit également de « s'adresser au plus grand nombre possible de nos employés, partenaires, investisseurs et clients » et, enfin, de « réformer l'équipe de gestion et de direction ». Shear affirme qu'en fonction de ce qu'il apprendra dans les 30 prochains jours, il pourrait y avoir de grands changements chez OpenAI, y compris des changements importants en matière de gouvernance si nécessaire.Mais il ne s'agit pas seulement d'OpenAI, l'entreprise. Il s'agit également des personnes et, plus important encore, des 2 millions de développeurs qui utilisent l'API OpenAI. Que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles. Sur Twitter, Discord et d'autres plateformes de médias sociaux, un nombre considérable de self-made people se sont inquiétés de voir le monde s'écrouler sur les rêves qu'OpenAI leur a permis d'accomplir.Certains investisseurs d'OpenAI envisagent de prendre des mesures légales contre le conseil d'administration de la société, ont indiqué des sources bien informées lundi. Cette décision fait suite à l'éviction du PDG Sam Altman par les administrateurs, provoquant ainsi une possible vague de départs massifs au sein de l'entreprise.Selon les sources, les investisseurs travaillent en collaboration avec des conseillers juridiques pour évaluer leurs options, bien que l'on ne sache pas encore s'ils intentent une action en justice contre OpenAI. Les investisseurs expriment leur inquiétude quant à la possibilité de perdre des centaines de millions de dollars qu'ils ont investis dans OpenAI, une entreprise considérée comme un joyau de la couronne dans certains de leurs portefeuilles, particulièrement avec l'éventuel effondrement de cette startup très en vue dans le secteur en pleine croissance de l'IA générative.Microsoft détiendrait 49 % de la société à but lucratif, tandis que d'autres investisseurs et employés en contrôlent également 49 %, avec les 2 % restants appartenant à la société mère à but non lucratif d'OpenAI, selon Semafor. Le conseil d'administration d'OpenAI a décidé de licencier Altman vendredi, citant une « rupture de communication » dans une note interne. Lundi, la majorité des 700 employés d'OpenAI ont menacé de démissionner si des changements n'étaient pas apportés au conseil d'administration.Il est à noter que, contrairement à d'autres entreprises où les investisseurs en capital-risque détiennent souvent des sièges au conseil d'administration ou des droits de vote, OpenAI est contrôlée par sa société mère à but non lucratif, OpenAI Nonprofit. Selon le site web d'OpenAI, cette dernière a été créée dans l'optique de bénéficier « l'humanité, et non aux investisseurs d'OpenAI ».De l’avis de certains analystes, Microsoft émerge comme le grand gagnant de la tumulte au sein d'OpenAI en recrutant le PDG évincé Sam Altman et d'autres membres clés. Cette décision vise à éviter une fuite potentielle vers des concurrents et à renforcer la position de Microsoft dans la course à l'intelligence artificielle. Les actions de Microsoft atteignent un niveau record, ajoutant près de 30 milliards de dollars à sa valeur de marché. Altman dirigera une nouvelle équipe de recherche chez Microsoft, avec d'autres membres clés d'OpenAI, transformant ainsi une crise en opportunité.Les experts avancent que les employés clés qui rejoindront Microsoft verront probablement leurs Participations aux Profits Unitaire (PPU) converties en actions de Microsoft, avec des compensations dépassant les 10 millions de dollars. Ils estiment également qu'il y aura d'importantes incitations financières pour encourager l'équipe d'OpenAI à prendre des risques et à intensifier le rythme du développement.La discussion se concentre sur l'ampleur de l'investissement de Microsoft dans OpenAI, avec des plans de dépenses annuelles dépassant les 50 milliards de dollars. Les données indiquent que Microsoft prévoit d'acheter plus de 400 000 GPU l'année prochaine pour la formation et l'inférence des copilotes/API. Les analystes spéculent sur la possibilité que Microsoft récupère une partie des ressources informatiques initialement destinées à OpenAI, ce qui pourrait accélérer les dépenses et augmenter les commandes de GPU de Microsoft.Alors que la situation continue de se développer, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, s'est exprimé publiquement sur le sujet. Il s'est entretenu avec Kara Swisher sur Spotify, abordant plusieurs points clés de la crise actuelle. Nadella a souligné l'engagement profond de Microsoft dans le développement de l'IA aux côtés de l'OpenAI. Malgré les bouleversements, il a assuré que Microsoft conservait "tous les droits et toutes les capacités" nécessaires à l'innovation dans le domaine de l'IA. Cette déclaration suggère un plan de sauvegarde solide, assurant la continuité des services et des technologies développés en partenariat avec OpenAI.».Le contrat entre Microsoft et OpenAI n'a pas été rendu public, mais des tensions internes et des avantages mutuels caractérisent ce partenariat complexe, avec des critiques internes chez Microsoft concernant l'accès limité à la technologie d'OpenAI pour la plupart des employés. La volonté de Microsoft d'absorber les talents d'OpenAI au sein de Microsoft démontre une volonté de tirer parti des compétences exceptionnelles présentes au sein d'OpenAI.Cependant, la situation laisse place à des interrogations quant à la gouvernance et à la gestion de crise au sein d'OpenAI. Le recours à un ultimatum lancé par les employés soulève des préoccupations quant à la communication interne et à la cohésion au sein de l'organisation. Les circonstances entourant le licenciement de Sam Altman suscitent également des questions sur la transparence et la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise.En fin de compte, l'interview de Satya Nadella suggère que Microsoft pourrait jouer un rôle central dans le futur de l'IA en absorbant la mission et le talent d'OpenAI.Source : Microsoft CEO, Satya Nadella, on a podcast with Kara Swisher Comment Satya Nadella pourra-t-il concilier la collaboration avec OpenAI tout en intégrant Altman et d'autres membres dans l'équipe IA de Microsoft, compte tenu des conflits d'intérêts potentiels et des changements de partenariat ?Quelles garanties pour l'indépendance intellectuelle d'OpenAI suite à l'offre à Altman et Brockman, et quel impact sur la mission de l'entreprise ?Malgré la stabilité proclamée par Nadella, quelles assurances pour la continuité des services et projets d'OpenAI, compte tenu des incertitudes sur son avenir autonome pour les clients et partenaires ?