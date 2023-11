Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la structure de gouvernance d'OpenAI devait être modifiée après le licenciement soudain du PDG de l'entreprise d'IA, Sam Altman

Lors de son premier interview avec la presse depuis l'éviction d'Altman, Nadella a rejeté les inquiétudes concernant les dommages à long terme subis par OpenAI et a déclaré que la recherche critique sur l'intelligence artificielle se poursuivait, tout comme le partenariat avec Microsoft. Mais ses commentaires n'ont pas dissipé la confusion quant à l'avenir d'Altman et de Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI et président de l'entreprise.Lundi matin, Nadella a déclaré que Altman, Brockman et leurs collègues rejoindraient Microsoft dans le cadre d'un nouveau groupe de recherche sur l'IA. Ce message faisait suite à l'annonce de la nomination de l'ancien PDG de Twitch, Emmett Shear, à la tête d'OpenAI par intérim, alors que Altman était sur le point de quitter l'entreprise. Au cours de la journée de lundi, il est devenu de moins en moins évident qu'Altman et Brockman allaient effectivement rejoindre Microsoft.Des centaines d'employés d'OpenAI ont signé une lettre adressée au conseil d'administration de la société, exigeant qu'ils démissionnent, faute de quoi ils pourraient choisir de partir et de rejoindre leur ancien patron chez Microsoft. Nadella a déclaré que les employés d'OpenAI étaient libres de rester dans leurs fonctions actuelles ou de rejoindre Microsoft, ajoutant que son entreprise avait ce qu'il fallait pour continuer à innover par ses propres moyens. "", a-t-il déclaré.Nadella a déclaré à Fortt que Microsoft respectait les racines non lucratives d'OpenAI et partageait sa conviction que l'IA devait être développée et déployée en toute sécurité. "", a déclaré Nadella.