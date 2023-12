La question cruciale qui se pose est la suivante : quelles seront les priorités des clients lorsqu'ils établiront leur feuille de route pour la GenAI ? Les réponses à une récente enquête mondiale menée par IDC auprès des chefs d'entreprise suggèrent qu'au cours des 18 à 24 prochains mois, l'accent sera mis sur l'amélioration de la productivité, en particulier dans les domaines de la vente, de l'informatique et de la finance. En effet, plus de 50 % des personnes interrogées ont souligné que les gains de productivité étaient le résultat commercial le plus important qu'elles visaient pour les 18 prochains mois.En 2024, les outils de GenAI permettront aux dirigeants de doubler l'utilisation productive des données non structurées en découvrant des informations et des connaissances inexploitées. Mais Jyoti Lalchandani, vice-président du groupe IDC et directeur général régional pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique (META), s'attend à ce que les priorités évoluent au fur et à mesure que les organisations élargiront leur champ d'action au-delà de la productivité.", déclare Lalchandani. "IDCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions d'IDC crédibles ou pertinentes ?