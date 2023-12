IDC prévoit que les dépenses numériques dans la région EMEA enregistreront une hausse significative, augmentant quatre fois plus vite que le PIB en 2024, une tendance indicative de la transformation séminale qui remodèle actuellement l'économie régionale. Cette évolution marque l'aube de ce qu'IDC définit comme le chapitre "AI Everywhere" de l'ère de l'entreprise numérique, reflétant une nouvelle phase où l'intelligence artificielle devient une partie intégrante et omniprésente des opérations et des stratégies commerciales.Propulsée par l'ascension rapide et l'intégration sophistiquée des technologies d'IA générative (GenAI), cette évolution cruciale voit les organisations réimaginer la façon dont elles exploitent les données pour l'évolution de leurs produits, la fourniture de services et les initiatives d'engagement des clients, libérant ainsi de nouveaux cas d'utilisation et accélérant le parcours vers les résultats commerciaux. Selon la récente étude IDC EMEA Emerging Tech Survey, 72 % des entreprises de la région EMEA utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA au cours des deux prochaines années, ce qui souligne l'impact considérable de cette technologie et l'activité qu'elle génère dans la région.Alors que les entreprises tracent leur route dans ce nouveau paysage, IDC souligne l'impératif stratégique pour les leaders de l'industrie informatique de recalibrer leurs plans opérationnels et de rester à l'avant-garde de cette évolution centrée sur l'IA. "", a déclaré Giulia Carosella, IDC EMEA Digital Business Practice lead.Parallèlement à l'émergence de l'IA Everywhere, d'autres facteurs externes devraient également avoir une influence significative au cours des 12 à 24 prochains mois et au-delà. Les principales prévisions d'IDC sur le marché des TIC de la région EMEA sont les suivantes :: D'ici 2026, 85 % de la population connectée de la région EMEA bénéficiera activement de l'IA générique dans sa vie quotidienne, en bénéficiant d'une meilleure qualité de vie dans des domaines tels que la santé physique et le bien-être mental.: D'ici 2025, la part du budget numérique consacrée à l'IA dans les organisations de la région EMEA augmentera de 40 %, ce qui se traduira par 30 milliards de dollars supplémentaires en nouvelles dépenses nettes.: En 2024, 40 % des DSI des organisations de la région EMEA qui adoptent l'IA feront équipe avec les CxO de la ligne de métier pour assurer un retour sur investissement clair sur les cas d'utilisation priorisés, dans le cadre d'une stratégie d'IA responsable.: D'ici 2025, 45% des grandes entreprises de la région EMEA utiliseront la GenAI pour augmenter l'automatisation des processus, doublant ainsi la productivité des employés de bureau et libérant du temps pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.: D'ici 2026, 70 % des grandes entreprises de la région EMEA parviendront à prendre des décisions en temps réel en s'appuyant sur une vision unique du client pilotée par l'IA, augmentant ainsi la valeur à vie du client de 50 %.: D'ici 2026, 50 % des entreprises de la région EMEA utiliseront la GenAI pour augmenter la créativité humaine dans la co-conception de produits et de services, ce qui permettra de multiplier par deux le temps de mise sur le marché des nouveaux produits et services.: D'ici 2025, les DSI d'au moins 60 % des grandes organisations de la région EMEA auront des éléments de leur rémunération liés à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).", déclare Andrea Siviero, directeur de recherche IDC EMEA. "Source : IDCPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?