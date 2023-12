OpenAI en pourparlers pour lever de nouveaux fonds pour une valorisation à 100 milliards de dollars

Les conditions, l'évaluation et le calendrier de la levée de fonds n'ont pas encore été finalisés et pourraient encore changer, selon le rapport. Selon le rapport, OpenAI a également mené des discussions en vue de lever des fonds pour une nouvelle entreprise de puces avec G42, basée à Abou Dhabi.Il n'est pas clair si l'entreprise de puces et le financement plus large de l'entreprise sont liés, selon le rapport, qui ajoute qu'OpenAI a discuté de lever entre 8 et 10 milliards de dollars auprès de G42.OpenAI devrait terminer une offre publique d'achat séparée dirigée par Thrive Capital début janvier, ce qui permettrait aux employés de vendre des actions à une valeur de 86 milliards de dollars, selon le rapport.Microsoft s'est engagé à investir plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, qui a donné le coup d'envoi de l'engouement pour l'intelligence artificielle générative en novembre 2022 en lançant ChatGPT.ChatGPT, un chatbot capable de générer des réponses semblables à celles d'un humain en fonction des demandes de l'utilisateur, a contribué à la popularité de l'IA et à l'augmentation fulgurante de la valeur d'OpenAI, basée à San Francisco. L'entreprise a déjà procédé à une vente d'actions pour un montant de 300 millions de dollars, à une valeur de 30 milliards de dollars.Fin novembre, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que Microsoft occuperait un poste d'observateur sans droit de vote au sein du conseil d'administration de l'entreprise. OpenAI avait évincé M. Altman le 17 novembre sans motif précis, ce qui avait déclenché l'alarme parmi les investisseurs et les employés. Il a été réintégré quatre jours plus tard, avec la promesse d'un nouveau conseil d'administration.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?