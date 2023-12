Investissement dans l'IA générative (milliards de dollars)

Changements majeurs dans les pratiques commerciales

L'IA générative n'est-elle qu'un battage médiatique ?

L'Impact Projeté de l'IA Générative jusqu'en 2040

Justifier l'investissement dans l'IA générative

Les investisseurs traditionnels de la Silicon Valley ont été dépassés, contraints de ralentir leurs dépenses en raison de taux d'intérêt plus élevés et de baisses de valorisation des entreprises. Les grandes entreprises technologiques fournissent aux start-ups l'infrastructure en nuage, l'accès aux puces puissantes et des liquidités, entraînant une augmentation rapide des valorisations des jeunes pousses. Les sociétés de capital-risque cherchent à s'adapter en investissant dans des applications basées sur les modèles d'IA développés par des entreprises comme OpenAI et Anthropic, mais certains estiment qu'il existe encore un vaste terrain inexploré pour de nouvelles applications d'IA.Les investisseurs du secteur des grandes technologies font grimper les levées de fonds pour l'IA générative à des niveaux record. Selon une étude récente de Goldman Sachs, les investissements dans la technologie de l'IA approcheront les 200 milliards de dollars dans le monde d'ici à 2025. Toutefois, malgré des investissements réguliers dans des start-ups spécialisées dans l'IA telles qu'Anthropic, Cohere et Hugging Face, les investisseurs restent prudents quant au choix des entreprises à soutenir.Depuis le lancement du chatbot ChatGPT d'OpenAI en novembre de l'année dernière, on a assisté à une vague de lancements révolutionnaires d'IA générative. Des entreprises comme Microsoft développent de nouveaux outils d'IA, fournissant des logiciels d'amélioration de la productivité qui pourraient permettre à des millions de travailleurs d'automatiser des tâches telles que la génération de documents et de courriels ou la création de feuilles de calcul.Dans une nouvelle étude réalisée en collaboration avec le cabinet de conseil en marketing GBK Collective, Stefano Puntoni, professeur de marketing à la Wharton, a dévoilé de nouvelles informations sur l'adoption de l'IA générative et son impact sur l'économie. Il a déclaré que l'IA générative est relativement nouvelle et qu'il n'existe pas de schéma directeur ou de recette pour sa mise en œuvre. « Tout le monde expérimente, la technologie évolue très rapidement. Ce document nous aide à comprendre l'état de la situation », a-t-il expliqué.Les recherches de Puntoni ont révélé que l'IA générative a atteint un seuil critique, connaissant une adoption significative et rapide, conduisant à des changements substantiels dans les pratiques commerciales. Il a interrogé 672 répondants basés aux États-Unis. « Plus de 50 % de l'échantillon utilise déjà l'IA générative dans son travail, et de nombreux cas d'utilisation ont été indiqués comme étant déjà en cours d'exploration ou sur le point de l'être. Cela montre que la technologie a déjà franchi un point de basculement crucial », a-t-il déclaré.En outre, l'étude prévoit que la situation ne s'inversera probablement pas de sitôt. Au cours des 12 prochains mois, les entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses en IA générative de 25 % supplémentaires. Une grande partie de ces dépenses sera allouée à des équipes internes chargées de développer des stratégies d'IA générative.Cependant, l'étude suggère également que les partenaires externes joueront un rôle important, la moitié des entreprises interrogées prévoyant de faire appel à des consultants, partenaires ou sous-traitants externes. « Je m'attends à ce que les principales sociétés de conseil et d'externalisation des technologies de l'information connaissent une croissance très rapide de leurs activités », a déclaré Puntoni.Demis Hassabis, directeur général de Google Deepmind, a appelé à un renforcement de la réglementation afin d'apaiser les craintes existentielles suscitées par les technologies dotées d'une intelligence supérieure à celle de l'homme, déclarant : « Nous devons prendre les risques liés à l'IA aussi sérieusement que les autres grands défis mondiaux, tels que le changement climatique. La communauté internationale a mis trop de temps à coordonner une réponse mondiale efficace à ce problème, et nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Nous ne pouvons pas nous permettre le même retard avec l'IA ».Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, aurait déclaré « qu'en l'absence d'une forme d'intervention, une crise financière découlant de l'utilisation généralisée de l'intelligence artificielle est presque inévitable ». Avec le sommet mondial sur la sécurité de l'IA organisé par le Premier ministre britannique Rishi Sunak à l'emblématique Bletchley Park - la maison des décrypteurs britanniques de la Seconde Guerre mondiale, le battage médiatique sur l'investissement dans l'IA générative est en train de se dérouler avec ses partisans et ses détracteurs, ce qui laisse présager un sommet mondial à grand spectacle.Lors de son discours au sommet, Sunak devrait évoquer les nouvelles possibilités de croissance économique offertes par les puissants systèmes d'IA, mais il reconnaîtra également qu'ils comportent de nouveaux dangers, notamment les risques de cybercriminalité, la conception d'armes biologiques, la désinformation et les bouleversements dans le domaine de l'emploi. Les partisans du ministre citeront l'exemple de l'entreprise Nvidia, dont l'action a augmenté de plus de 200 % cette année en raison de la demande pour ses processeurs graphiques (GPU) utilisés dans les centres de données pour former et exécuter des modèles d'IA.La recherche du prochain produit Nvidia domine les forums et les discussions des investisseurs. Les mentions des feuilles de route des produits d'IA ont considérablement augmenté dans les annonces de résultats des sociétés cotées en bourse, et les mises en garde contre l'engouement pour l'IA se sont multipliées en réponse à ces annonces. Les analystes invitent les investisseurs à se concentrer sur les entreprises qui génèrent des revenus grâce à l'IA ou qui l'utilisent pour acquérir un avantage stratégique et améliorer leurs produits, plutôt que sur celles qui ne génèrent pas de revenus ou dont les liquidités sont négatives et qui parlent de valeurs futures.Pour chaque gagnant, il y a un perdant, et il y aura beaucoup de perdants dans l'engouement pour l'investissement dans l'IA générative. Gary Marcus, professeur émérite de psychologie et de sciences neuronales à l'université de New York et fondateur du Center for the Advancement of Trustworthy AI, écrit : « Les revenus ne sont pas encore là et ne viendront peut-être jamais. Les valorisations anticipent des marchés de plusieurs milliards de dollars, mais les revenus actuels de l'IA générative se chiffrent, selon les rumeurs, à quelques centaines de millions. Ces revenus pourraient réellement être multipliés par 1000, mais il s'agit là de spéculations.Les personnes qui ont utilisé ChatGPT auront remarqué qu'il peut faire des erreurs et inventer des faits simplement parce qu'il ne dispose pas des bonnes données. Les entreprises technologiques s'efforcent d'améliorer leurs modèles. Certains modèles d'IA générative, tels que Bing Chat ou GPT-4, fournissent des notes de bas de page avec des sources qui indiquent aux utilisateurs d'où provient la réponse et leur permettent de vérifier son exactitude.Pour certains clients potentiels, cette précision ne sera jamais suffisante. Craig Martell, responsable du numérique et de l'IA au département de la défense des États-Unis, a récemment déclaré lors d'une conférence : « J'ai besoin de 99,999 % d'exactitude ». Les soldats qui utilisent l'IA ne peuvent pas se permettre que des erreurs leur explosent littéralement à la figure. Les institutions de services financiers sont susceptibles d'être sceptiques quant aux performances de l'IA générative et à ses cas d'utilisation dans les entreprises hautement réglementées qui exigent de la précision. Les quants des fonds spéculatifs qui utilisent des stratégies algorithmiques et de trading à haute fréquence placeront également la barre très haut pour l'IA générative.Bien qu'il soit improbable que les secteurs de la défense et des industries fortement réglementées adoptent rapidement l'IA générative pour des applications critiques en raison de ses performances par rapport aux objectifs de précision, la question de savoir si la menace existentielle de l'IA est réelle. Gary Ackerman, professeur associé et doyen associé du College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity (CEHC), écrit que l'un des moyens pour les terroristes d'obtenir un effet de levier est d'utiliser une technologie habilitante comme l'IA, en piratant une IA existante qui, par exemple, contrôlait les systèmes d'armes nucléaires et déclenchait une guerre nucléaire.Les responsables politiques et économiques doivent vérifier la réalité et la crédibilité des menaces existentielles que l'intelligence artificielle (IA) pose à l'humanité. Ils doivent élaborer des politiques tangibles pour atténuer ces menaces ou ajuster le discours pour le rendre plus compréhensible pour les citoyens. De nombreux experts reconnaissent que l'IA est sur le point de générer de nouvelles menaces, notamment de la part des cybercriminels. Les leaders de la cybersécurité mettent en avant l'émergence de nouvelles menaces liées à l'IA, en particulier à l'IA générative à grande échelle, ainsi que l'augmentation anticipée des risques pour les vecteurs de cyberattaques dans le futur.Une étude de McKinsey estime que l'impact de l'IA générative sur la productivité pourrait ajouter des milliers milliards de dollars de valeur à l'économie mondiale. Son analyse évalue la valeur ajoutée potentielle entre 2,6 et 4,4 milliards de dollars par an. Le rapport suggère également que l'IA générative pourrait permettre une croissance de la productivité du travail de 0,1 % à 0,6 % par an jusqu'en 2040, en fonction de la rapidité d'adoption de la technologie et de la manière dont le temps des travailleurs est redéployé.Au Royaume-Uni, la Confédération de l'industrie britannique (CBI) estime qu'il y a actuellement 3 011 entreprises classées comme entreprises d'IA qui apportent un total de 11 milliards de dollars de valeur ajoutée brute à l'économie. Ce chiffre est à peu près équivalent à l'impact du secteur des agences de voyage au Royaume-Uni. Le rapport du CBI souligne également le « potentiel de l'IA à changer fondamentalement tous les aspects de notre vie numérique et à améliorer la productivité de toutes sortes d'entreprises ».Ash Patel, de la banque d'investissement Deutsche Numis, déclare : « Le secteur de l'IA générative montre le potentiel rapide et explosif de l'IA. Les entreprises de ce secteur affichent une adéquation produit-marché (PMF) et un retour sur investissement solides, ainsi qu'une grande évolutivité, sous l'impulsion d'une génération exceptionnelle de fondateurs. Nous pensons que l'adoption de l'IA générative sera plus rapide que le cloud et catalysée par lui ».Les grandes entreprises publiques et privées investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) de solutions d'IA et les dépenses des leaders du marché de la technologie sont impressionnantes. Nvidia, la superstar du marché boursier, a augmenté ses dépenses de R&D de 39 % pour développer des puces axées sur l'IA. Le groupe britannique BT a déclaré qu'il comptait remplacer jusqu'à 10 000 emplois par l'IA d'ici à 2030.Meta prévoit de dépenser 33 milliards de dollars cette année pour soutenir « le développement continu des capacités d'IA ». Amazon s'est engagé à dépenser plusieurs milliards de dollars pour construire d'importants modèles de langage.EY a récemment annoncé un investissement d'un milliard de dollars dans une plateforme technologique de nouvelle génération afin d'améliorer ses capacités en matière de services d'assurance, qui comprend des logiciels d'IA. Accenture a annoncé qu'il investirait 3 milliards de dollars dans l'IA pour « accélérer la réinvention des clients » et qu'il doublerait le nombre de talents en IA pour atteindre 80 000 personnes par le biais d'embauches, d'acquisitions et de formations.La création de nouveaux emplois par l'IA et le remplacement d'anciens emplois par l'IA est l'un des moteurs de l'investissement dans le secteur. Nombreux sont ceux qui pensent que l'IA générative améliorera considérablement la productivité.L'étude de McKinsey souligne que l'IA générative peut être déployée dès aujourd'hui avec un fort impact sur la résolution des problèmes rencontrés par les entreprises dans les domaines de la vente, du marketing et des opérations clients. Dans un large éventail de secteurs, l'analyse des données par l'IA générative dans ces domaines pourrait être très utile et suffisamment correcte et précise pour le travail à accomplir.Il faut également tenir compte du potentiel futur. L'IA générative jouera à terme un rôle dans de nouveaux services et entreprises qui n'ont pas encore été développés. Les passionnés d'IA font la comparaison avec l'invention de l'électricité et l'IA générative comme la nouvelle électricité qui fait jaillir de nouvelles idées et de nouveaux services.La recherche et l'analyse des données sectorielles effectuées par la banque d'investissement Deutsche Numis montrent qu'au cours du deuxième trimestre de cette année, les entreprises d'IA générative ont levé environ 2,85 milliards de dollars de fonds. Cela représente une augmentation de plus de 1,7 milliard de dollars par rapport au premier trimestre. Le montant des fonds levés au cours du premier semestre 2023 est près de cinq fois supérieur à celui de l'ensemble de l'année 2022.La taille moyenne des opérations de financement a également augmenté. Depuis le début de l'année, elle est d'environ 61 millions de dollars. C'est plus du double de la moyenne de 24 millions de dollars en 2022 et plus du triple des 18 millions de dollars en 2021. Jusqu'à présent, une grande partie des investissements dans l'IA a été réalisée dans des modèles de base, qui serviront probablement de catalyseur pour d'autres domaines, notamment les applications, les opérations d'apprentissage automatique, l'infrastructure et les modèles verticalement intégrés.À l'échelle mondiale, les entreprises d'IA (générative et autres) ont levé plus de 354,5 milliards de dollars de fonds. Cela équivaut à peu près à un pour cent du PIB total des principaux pays européens comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Environ 134 milliards de dollars ont été levés aux États-Unis, suivis par 67 milliards de dollars provenant d'entreprises basées en Asie et 53 milliards de dollars provenant d'entreprises européennes.Deutsche Numis est à la pointe de la collecte de fonds dans le secteur et prévoit de nouvelles augmentations considérables de la valeur des investissements réalisés dans les entreprises d'IA générative. Elle est convaincue que l'IA créera un grand nombre d'entreprises très performantes à une échelle qui pourrait refléter, voire dépasser, le nombre d'entreprises créées grâce à l'adoption rapide des technologies du cloud computing.Sources : Wharton School of the University of Pennsylvania , Forbes, Pitchbook