L'IA se révèle de plus en plus comme une menace existentielle pour les métiers de l'industrie du divertissement, en particulier les acteurs, les scénaristes et les doubleurs. Stephen Fry, acteur et auteur britannique, a déclaré en septembre que sa voix avait été clonée à l'aide de l'IA, sans son autorisation, en s'appuyant sur les livres audio de Harry Potter qu'il a enregistrés. Il affirme avoir été choqué par l'imitation et appelle ses collègues à lutter pour la réglementation de l'utilisation de l'IA dans le cinéma. Les syndicats d'acteurs réclament des clauses contractuelles qui les protègent contre l'exploitation de leur identité et de leur talent sans consentement et sans rémunération.WAME est une startup d'IA qui proposait un chatbot vocal basé sur le personnage principal de GTA 5. Le 14 janvier, WAME avait tenté de faire connaître son chatbot en partageant sur X un lien vers celui-ci avec le message : « des fans de GTA dans le coin ? Faites passer votre expérience de jeu à un autre niveau. Essayez d'avoir une conversation vocale réaliste avec Michael De Santa, le protagoniste de GTA 5, dès maintenant ! ». Toutefois, il s'avère que WAME a agi sans licence, c'est-à-dire sans l'accord de l'éditeur des jeux GTA, Rockstar Games, et de l'acteur Ned Luke, qui a prêté sa voix et son apparence au personnage Michael De Santa dans GTA 5.Le message de WAME a attiré l'attention de Luke qui n'a pas hésité à exprimer son mécontentement à l'égard de cette initiative. « C'est une putain de connerie WAME. Il n'y a absolument rien de cool à arnaquer les gens avec une estimation informatique de ma voix. Ne perdez pas votre temps avec ces conneries », a écrit Luke sur X. D'autres personnalités célèbres ont réagi de façon modérée après avoir découvert que leurs voix avaient été clonées à l'aider de l'IA et ont déclaré avoir été stupéfiées par le résultat. Mais Luke n'y est pas allé par quatre chemins pour exprimer son désaccord. Il a interpellé Rockstar Games et le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA.Le message de Luke interpellait également l'acteur Roger Clark. Ce dernier a répondu : « ça craint Ned. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est copier et voler. Le vrai Michael ne sera jamais remplacé ». En réponse, Luke a déclaré qu'il n'a pas peur d'être remplacé par l'IA : « je ne m'inquiète pas d'être remplacé, Roger. Je déteste juste ces enfoirés et je suis furieux que notre syndicat de merde soit si faible que ce soit bientôt un problème pour un travail légitime, et pas seulement pour un connard qui essaie de se faire de l'argent avec nos voix ». Clark s'est récemment disputé avec des utilisateurs de X qui défendaient l'utilisation de l'IA pour imiter les voix.Clark affirme : « j'ai du mal à comprendre ce que les acteurs réguliers et actifs ont fait à certains d'entre vous. Bien sûr, l'IA arrive, personne ne le sait mieux que nous, mais si jamais ils commencent à copier votre voix au téléphone avec votre banque, j'espère que certains d'entre vous auront une perspective différente ». Le message de Luke a attiré l'attention de la productrice de musique Marilou Audrey Burnel. Elle a répondu en expliquant : « les personnes créatives font des choses remarquables avec l'IA, et le contraire est également vrai ». Mais Luke a répliqué à la productrice de musique en ces termes : « ils ne le font pas en utilisant ma voix ».Le message posté sur X par WAME et le chatbot ont maintenant été supprimés. L'entreprise a publié ensuite une déclaration dans laquelle elle s'engage à protéger les droits des acteurs et des créateurs de voix : « cet incident a mis en évidence l'interaction complexe entre les progrès de la technologie de l'IA et les domaines éthiques et juridiques. WAME s'engage à protéger les droits des acteurs et des créateurs de voix tout en faisant progresser les pratiques éthiques en matière d'IA ». Sur la toile, de nombreux critiques ont qualifié cette déclaration de "stupéfiante" étant donné que l'entreprise a utilisé illégalement la voix de Luke pour créer son chatbot.« La réponse de WAME est choquante. Je ne peux pas honnêtement croire qu'ils pensaient que cela irait dans le bon sens. L'acteur n'a pas été consulté avant que cela soit fait. Comment ont-ils pu penser honnêtement que le comédien original ne soulèverait pas la moindre inquiétude ? Comment ont-ils pu penser que Rockstar ou sa société mère Take-Two Interactive seraient d'accord avec cela ? C'est complètement insensé. Il y a de fortes chances que des gens aient été payés pour faire ce truc, et qu'un manager ait vu une opportunité inédite d'amasser de gros revenus. Mais il ne s'est pas arrêté une seule seconde pour penser à la responsabilité ».La semaine dernière, le syndicat d'acteurs américains SAG-AFTRA a annoncé un nouvel accord qui, selon lui, protégerait les acteurs contre les reproductions illégales et non autorisées de leurs voix par l'IA. L'initiative est toutefois critiquée par de nombreux acteurs, car elle comprend un accord avec la société d'IA Replica Studios qui permettrait à Replica de créer en toute sécurité une réplique numérique de la voix [d'un acteur] et de lui accorder une licence. Ces voix sous licence peuvent alors être utilisées dans le développement de jeux vidéo et d'autres projets de médias interactifs, de la préproduction à la sortie finale. Ce que certains acteurs dénoncent.L'accord montre que le syndicat n'est pas aussi opposé à l'IA comme beaucoup le croyaient. SAG-AFTRA considère que l'accord comporte un certain nombre de garanties. Il exige le consentement de l'artiste-interprète à l'utilisation de sa voix pour des voix off générées par l'IA. Il fixe également des règles de rémunération équitables et limite le nombre de fois qu'une voix off générée par l'IA peut être utilisée avant qu'un paiement supplémentaire ne soit exigé.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la réaction de l'acteur Ned Luke face au clonage illégal de sa voix ?Que pensez-vous de la réaction de l'entreprise qui a cloné illégalement la voix de l'acteur ?Que pensez-vous de l'accord conclu par le syndicat SAG-AFTRA avec la société d'IA Replica ?