DreamUp de DeviantArt : un changement de cap qui fait des remous dans la communauté artistique

Update: We heard the community feedback, and now ALL deviations are automatically labeled as NOT authorized for use in AI datasets.

With DreamUp, DeviantArt's new AI art generator, you can create images of nearly anything you can DreamUp from a prompt you craft.

The Midjourney Devs got caught with lists of who they scraped for training their datasets and there's a TON of Magic the Gathering artists... Of which it includes play test card arts by game devs AND Secret Lair cards that *literal children* drew.



Fuck these entitled tech bros.

L'industrie de l'IA exploite sans vergogne le travail créatif des individus pour ses propres gains

Les implications juridiques de la production d'images par l'IA sont également soulevées, avec des litiges en cours sur les droits de propriété intellectuelle. Certains tribunaux soutiennent la protection par le droit d'auteur du contenu généré par l'IA, tandis que d'autres remettent en question la créativité humaine dans ce processus. Des appels à des actions juridiques supplémentaires contre des entreprises telles que Midjourney sont lancés par des artistes traditionnels. En parallèle, le débat sur les droits d'auteur s'étend à d'autres domaines, tels que la plainte du New York Times contre OpenAI et Microsoft pour l'utilisation de ses données dans l'entraînement de l'IA. « J'ai perdu tout ce qui me faisait aimer mon travail à cause du modèle d'IA Midjourney » , affirme un artiste 3D qui raconte comment l'IA lui a arraché son travail du jour au lendemain. Les experts en intelligence artificielle et les communicateurs technologiques ont depuis longtemps anticipé que l'IA serait la prochaine grande révolution dans le domaine technologique. Actuellement, avec l'émergence des grands modèles de langage (LLM), en particulier de l'IA générative, il semble que ces prédictions puissent se concrétiser. Ces nouvelles catégories d'outils d'IA ont le potentiel d'accélérer considérablement l'adoption de l'IA, même au sein d'organisations qui ne possèdent pas une expertise approfondie en IA ou en science des données. Selon les estimations de la Bank of America, l'IA pourrait stimuler l'économie mondiale de près de 15 700 milliards de dollars au cours des sept prochaines années.Cependant, cette révolution entraînera la perte de dizaines de millions d'emplois à l'échelle mondiale. Des secteurs tels que la rédaction de contenu, la synthèse, la comptabilité et la finance, le trading, le secrétariat de direction et la conception graphique sont particulièrement vulnérables. Dans le domaine de la conception graphique, Midjourney est l'un des modèles d'IA les plus discutés. Mis au point par un laboratoire de recherche indépendant du même nom basé à San Francisco, ce système d'IA est destiné à avoir un impact significatif sur les domaines de l'art, de l'imagination et de l'économie créative à l'avenir. Plusieurs organisations semblent déjà avoir commencé à l'adopter.Pendant de nombreuses années, DeviantArt a occupé une place singulière dans le paysage des réseaux sociaux, bénéficiant d'une appréciation constante de la part de ses utilisateurs, les « déviants ». Contrairement à des plateformes telles que Twitter, Facebook et Instagram, DeviantArt a maintenu une croissance soutenue sans susciter de hostilité généralisée. Cette faveur découle en grande partie du fait que le site a conservé son objectif initial, offrant aux artistes la possibilité de partager leurs créations, qu'il s'agisse de paysages, de portraits, de bandes dessinées d'anime ou d'œuvres à la lisière de la fourrure.Cependant, récemment, DeviantArt a provoqué un mécontentement massif au sein de sa communauté en introduisant DreamUp, un « outil de génération d'images » alimenté par le modèle d'apprentissage profond Stable Diffusion, qui puise dans le travail de millions d'artistes réels. Cette annonce a ravivé le débat sur les générateurs d'images par IA, divisant les opinions entre ceux qui voient ces logiciels comme de nouveaux outils créatifs et ceux qui redoutent qu'ils ne compromettent les emplois et les communautés artistiques.Devant les critiques, DeviantArt a défendu DreamUp, affirmant qu'il offre de nouvelles possibilités créatives, mais la communauté a réagi vivement. Certains artistes se sentent « surpris, trahis et déçus » par cette décision, estimant que le site, forgé par plus de deux décennies de soutien artistique, les a abandonnés en se tournant soudainement vers les outils d'IA.Le fait que Stable Diffusion, et donc DreamUp, soit formé sur une vaste base de données comprenant des milliards d'images de l'internet, y compris des œuvres provenant de DeviantArt, a suscité des préoccupations majeures. Les artistes estiment que leur art et leur travail non rémunéré sont utilisés à leur insu, sans avoir donné leur consentement.Suite à la controverse, DeviantArt a légèrement ajusté sa position initiale, marquant désormais par défaut les artistes comme désinscrits du nouveau programme, bien que de nombreux artistes estiment que cette modification reste insatisfaisante. Le débat persiste quant aux implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans le domaine artistique et à la manière dont les plateformes telles que DeviantArt devraient respecter les droits et le consentement des artistes.L'illustratrice Megan Ruiz, établie à Los Angeles, souligne que le système d'opt-in de DeviantArt, censé servir de preuve de non-consentement à l'utilisation de leur travail dans des bases de données d'IA, est en réalité une simple déclaration sans effet réel. Elle affirme que cette étiquette ne dissuade pas l'utilisation de leur travail pour former des modèles d'IA, et estime que le droit d'auteur inhérent des artistes serait un argument bien plus persuasif dans le cadre d'un éventuel litige avec une société d'IA.Pete, partageant un sentiment similaire, considère le système d'opt-in comme un « geste creux » visant à calmer les artistes mécontents. Il exprime également que la gestion de toute cette situation par DeviantArt a érodé la confiance qu'il avait envers la plateforme, ce qui l'a conduit, ainsi qu'une vague d'autres artistes, à supprimer complètement leurs comptes DeviantArt en signe de protestation. Pete souligne la perte de plusieurs années de travail et de représentation visuelle de son évolution artistique, déclarant qu'il n'a aucune intention de revenir en arrière.Les récents changements ont également suscité des doutes quant à l'avenir de Megan sur la plateforme. Bien qu'ayant eu des relations positives avec l'entreprise par le passé, elle envisage sérieusement de supprimer son compte, soulignant qu'elle garde espoir que l'entreprise rectifiera sa décision, mais craint que cela ne se produise pas.Si une leçon positive peut être tirée de cette controverse, c'est qu'elle a ravivé le débat sur les droits des artistes face aux nouvelles technologies telles que DreamUp, démontrant que les artistes sont prêts à se mobiliser et à prendre des risques pour proposer des alternatives. Megan souligne qu'il existe une manière éthique d'utiliser cette technologie, en créant une base de données éthique avec des images et des textes sous licence. Cependant, elle constate que cela n'est pas encore mis en œuvre principalement en raison de l'aspect non rentable, contrairement au vol d'œuvres protégées par des droits d'auteur, qui est plus rentable.Pete reconnaît que l'art de l'IA peut être intégré de manière constructive, soulignant que les artistes ont une inclination naturelle à adopter les nouvelles technologies. Cependant, il met en lumière le problème de la rapide prolifération des nouvelles tendances technologiques au détriment de l'éthique.L'un des secrets les mieux gardés de l'IA générative est qu'elle dépend d'une vaste collection de travaux humains réels pour ses données d'entraînement. Des musiciens comme Drake et Kurt Cobain sont transformés en cobayes pour les robots musiciens du futur, tandis que des auteurs de renom ont accusé la technologie de « vol systématique à grande échelle ». Les communautés d'artistes visuels se sont également défendues contre des modèles tels que Stable Diffusion, affirmant qu'ils « raclent » les données de sites tels que DeviantArt de manière contraire à l'éthique.Le week-end dernier, cependant, l'ampleur du problème est devenue encore plus évidente, grâce à la publication d'une base de données qui contiendrait une liste d'artistes utilisés pour entraîner Midjourney, l'un des principaux générateurs d'art par IA du moment.Diffusée sur les sites de médias sociaux au cours du Nouvel An, la base de données se présente sous la forme d'une feuille de calcul Google Sheets, répertoriant diverses périodes, styles, genres, mouvements, supports et techniques qui ont apparemment été utilisés pour entraîner le programme. Mais ce qui fait le plus scandale, ce sont les noms des artistes individuels - plusieurs milliers - dont les œuvres ont apparemment été introduites dans la machine dans le cadre de son processus d'entraînement.La liste est tirée d'un document de 24 pages inclus dans un amendement à une plainte en recours collectif contre Midjourney, Stability AI et DeviantArt, déposée pour la première fois en janvier 2023. L'amendement a suivi, avec 455 pages de preuves supplémentaires, le 29 novembre 2023. Parmi les artistes cités figurent des illustrateurs commerciaux, des créateurs de systèmes de jeu et des artistes numériques, ainsi que des artistes modernes et contemporains de premier ordre.Parmi les plus grands noms, citons Yayoi Kusama, Frida Kahlo, Banksy, Guerrilla Girls, HR Giger, Harmony Korine, Anish Kapoor, David Hockney, Damien Hirst, Cy Twombly, Walt Disney, Picasso, Egon Schiele, Mark Rothko, Francis Bacon et Andy Warhol (ce qui semble assez approprié en fait). En remontant un peu plus loin, la base de données couvre également des artistes comme Matisse, Monet et Vincent van Gogh, ainsi que des périodes artistiques plus larges et des styles « de base » tels que le cottagecore, le glitchcore, le gorpcore et le gorecore.Les fans du jeu de cartes à collectionner Magic :ont fait remarquer que la liste comprend même l'œuvre d'un enfant de six ans, Hyan Tran, qui a été invité à donner son avis sur un personnage du jeu dans le cadre d'une collecte de fonds organisée en 2021 au profit de l'hôpital pour enfants de Seattle.L'accès à la feuille de calcul a été restreint depuis qu'elle a été initialement partagée sur les médias sociaux, mais elle est conservée par l'Internet Archive. L'amendement lui-même a été déposé en réponse au rejet des plaintes de plusieurs artistes contre Midjourney et Stability AI le 30 octobre, par un juge du tribunal fédéral de Californie.Cette bataille juridique est loin d'être la seule à tourner autour de la génération d'images par l'IA à l'heure actuelle. En septembre 2023, l'artiste Jason Allen a perdu un appel qui lui aurait permis de protéger par le droit d'auteur son œuvre d'art Théâtre d'Opéra Spatial, générée par l'IA et primée, en raison de l'absence de paternité humaine.Allen, comme d'autres artistes de l'IA, s'est engagé à poursuivre son combat pour faire évoluer la législation sur le droit d'auteur ; parallèlement, des artistes plus traditionnels maintiendront sans doute la pression sur des entreprises d'IA comme Midjourney ou Stability AI jusqu'à ce qu'une décision juridique soit prise. En attendant, il a été conseillé aux artistes de rechercher leur propre nom dans les bases de données et d'intenter une action en justice si nécessaire.La révélation selon laquelle la société Midjourney a exploité plus de 16 000 artistes, y compris des enfants, pour entraîner ses outils d'IA générateurs d'œuvres d'art, est tout simplement scandaleuse. Cela va bien au-delà de l'éthique et soulève des questions fondamentales sur le respect des droits des artistes et la nature exploitative de l'industrie de l'IA.L'inclusion de noms d'artistes renommés tels que Damien Hirst, Banksy et Picasso dans cette liste expose un manque total de considération pour le travail créatif de ces artistes. Il est choquant de constater que des figures emblématiques de l'art contemporain ont été utilisées sans leur consentement dans le processus d'entraînement de l'IA de Midjourney. Cela représente un véritable mépris envers les artistes et une exploitation flagrante de leur travail.L'utilisation d'enfants dans cette entreprise est tout simplement inacceptable. Il est inconcevable que Midjourney ait eu le culot d'inclure des enfants, dont un de six ans, dans cette liste. Cela va au-delà de la simple éthique et soulève des préoccupations graves concernant la protection des mineurs et le respect de leur droit à la vie privée.Les débats sur l'éthique de l'IA générative sont plus que légitimes dans ce contexte. Qualifier cela de « vol systématique à grande échelle » est une description modérée. C'est une violation flagrante de l'intégrité artistique et un exemple de plus de la manière dont l'industrie de l'IA exploite sans vergogne le travail créatif des individus pour ses propres gains.Du point de vue juridique, la situation est tout aussi troublante. Les litiges en cours sur les droits de propriété intellectuelle soulignent la nécessité urgente d'une réglementation stricte pour protéger les artistes contre une telle exploitation. Les tribunaux qui remettent en question la créativité humaine dans le processus d'IA soulèvent des doutes sérieux quant à la compréhension de la valeur artistique réelle par le système judiciaire.En ce qui concerne DeviantArt, la plateforme a trahi la confiance de sa communauté en introduisant DreamUp, un outil alimenté par l'IA, rompant ainsi avec son engagement initial envers les artistes. La suppression de comptes en signe de protestation est une réponse compréhensible à cette trahison, et DeviantArt devrait faire face à des conséquences sérieuses pour avoir sacrifié l'intégrité artistique au profit de l'IA.In finé, ces révélations soulignent un échec majeur de l'industrie de l'IA à respecter les droits et l'intégrité des artistes. C'est une honte absolue et nécessite une action immédiate pour réglementer cette industrie et protéger les créateurs contre de telles pratiques exploiteuses.Source : DazedQuel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l'idée selon laquelle l'industrie de l'IA exploite sans vergogne le travail créatif des individus pour ses propres gains ?Pensez-vous que l'IA remplacera les artistes 3D et les designers dans un avenir proche ?Quels impacts les outils d'IA tels que Midjourney pourraient-ils avoir sur les métiers de création visuelle ?